Gran convocatoria de público en la segunda noche de los carnavales 2026

Fotos al 100: Las mejores imagenes de la segunda noche de Carnaval Imágenes: Mauricio Latorre

Este sábado se desarrolló la segunda jornada de los Carnavales Oficiales 2026 en el Corsódromo Municipal “Gabriel Antonio”. El evento contó con una muy buena cantidad de público que se acercó al espacio reacondicionado para presenciar el desfile de las agrupaciones locales.

Durante la noche del sábado participaron Los reyes de la noche, El grito de los barrios, Daii Yará, GRES Bahía Ba, Caporales Sangre Morena, Arrebatando Lágrimas, Insaciables, Vip Samba y El color de tu corazón. El público también pudo acceder a los puestos de venta de comida y alquiler de sillas gestionados por instituciones locales.

Para este domingo 8 de febrero se programó la tercera y última jornada de los festejos. El cierre incluirá la tradicional quema del momo y la presentación de la comparsa Mirú Mirá, proveniente de la ciudad de 25 de Mayo.

El programa para el domingo anuncia el desfile de Verano Dorado, GRES Salgueros, Caporales Sangre Morena, GRES Bahía Ba, Insaciables, Daii Yará, Agrupación 100% Salay, El color de tu corazón, Arrebatando Lágrimas y Vip Samba.

Desde la Secretaría de Protección Ciudadana recordaron que entre las 18:00 y las 01:00 horas se mantienen los cortes de tránsito en San Martín y Guisasola, San Martín y Junín, Necochea y Junín, Guisasola y avenida Colón, Pourtalé y Belgrano, y Pourtalé y Dorrego.

(En Línea Noticias)