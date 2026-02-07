Olavarría vivió la primera noche de los carnavales oficiales 2026
Imágenes Mauricio Latorre
La jornada del viernes marcó el inicio de los carnavales oficiales 2026 en el Corsódromo Municipal Gabriel Antonio. El evento contó con la organización del Municipio y el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.
La apertura estuvo a cargo de la sirena de bomberos y el paso del momo «Señor IA», cuya quema se realizará el domingo. Los primeros grupos en desfilar fueron los Centros de Día municipales, junto a los programas Callejeada y Verano Dorado.
El cronograma de presentaciones incluyó a las agrupaciones El grito de los barrios, Insaciables, GRES Salgueros, Vip Samba y El Color de tu corazón. El cierre de la primera noche estuvo a cargo de Daii Yara, con banda en vivo, y la comparsa Bahía Ba.
En el predio se instalaron puestos de comida, venta de espuma y alquiler de sillas gestionados por instituciones locales. El intendente Maximiliano Wesner y funcionarios del gabinete municipal estuvieron presentes durante la jornada.
La actividad continuará este sábado y finalizará el domingo con la presentación de Mirú Mirá y la quema del momo.