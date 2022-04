Colonia San Miguel: Se fue Pedro Schneider y llaman a concurso para concesionar el Complejo Turístico

Ph: Archivo

El 31 de marzo pasado Pedro Schneider dejó de manejar el complejo turístico de Colonia San Miguel y pocas horas después el Municipio abrió un concurso para concesionar la explotación del Complejo Turístico de aquella localidad.

Schneider no dejó la concesión en buenos términos e incluso temía por el estado en el que quedaría a futuro el Complo.

Schneider, quien tenía a cargo la concesión, semanas atrás le dijo a los colegas de Central de Noticias: “Julio Valetutto vino a hablar conmigo a ver si no podría rever la situación, que con el tiempo iban a tratar de cumplir, pero a mí no me gusta eso de las promesas. Hace un año y medio que estoy pidiendo cosas” y agregaba, «es una lástima que esto quede en el abandono. Quiero agradecer a toda la gente que me acompañó en estos tres años”.

El llamado

El Municipio informó que a través del Concurso Público se busca el mejor precio para la explotación y mantenimiento del complejo turístico recreativo sito en calle Los Patricios Nº 362, localidad de Colonia San Miguel, Partido de Olavarría. Dicha explotación será por dos años a partir de la toma de posesión del predio por parte del concesionario.

La explotación comercial del lugar en períodos de mayor demanda turística (vacaciones de verano e invierno, y fines de semana largos) deberá efectuarse de lunes a domingo en horario que garantice la correcta prestación de los servicios ofrecidos para su realización en el Complejo. En los meses restantes, los días y horarios deberán ser fijados por el Concesionario, con la conformidad del Municipio.

Como contraprestación por el mantenimiento del predio y de las instalaciones durante el plazo de concesión, se fijará un valor de entrada para el acceso al predio y uso de las instalaciones, el cual deberá encontrarse publicado a la vista en la entrada del lugar. En el caso de vehículos, podrá establecerse una tarifa diferenciada según se trate de vehículos de mayor o menor porte (autos, combis, colectivos o motos, etc.).

Asimismo el Concesionario podrá fijar una tarifa para el alquiler de fogones, sombrillas, uso de tomacorrientes, y otros servicios disponibles dentro del predio.

Se aclara que en relación al mantenimiento del predio, el corte de pasto estará a cargo del Municipio, no así lo relativo a las tareas de fumigación, poda de árboles y jardinería, que estarán a cargo del concesionario.

Los plazos

Julio Valetutto, Secretario de Desarrollo Económico. Fue punto de criticas del ex concesionario.

Desde la Municipalidad de Olavarría se informó de manera oficial que hasta el 22 de abril del corriente los interesados en participar del Concurso Público podrán retirar la documentación licitatoria. La misma se entregará sin cargos en La Dirección de Licitaciones.

Se aclara además que mientras dure el llamado a Concurso y hasta 48 horas hábiles antes a la apertura, podrán evacuarse las consultas que los interesados formulen, las cuales deberán realizarse por escrito.

Las resoluciones que al respecto adopte el Municipio tendrán carácter de irrecurribles, y se llevarán a conocimiento de los adquirentes del Pliego en forma legal y fehaciente, pasando a formar parte del mismo en caso de resultar aclaratorias.