Alertas amarillas y naranjas en la política

La inseguridad, la falta de respuestas y un tema que explica la coyuntura actual: un tejido social destruido. El temporal y la respuesta del Municipio. La protesta de los enfermeros y la búsqueda de contención. ¿Qué pasa con las elecciones en las facultades de UNICEN?

Por Volver a las Fuentes, de Josefina Bargas y Alexis Grierson

La inseguridad y la crisis

Es, hoy por hoy, uno de los grandes inconvenientes en la ciudad, en la Provincia y en todo el país. Tanto la gestión Kicillof como el gobierno de Wesner no logran, por ahora, orientar el discurso hacia una de las verdaderas causas de la inseguridad general: la droga y la pobreza.

Y no hablamos de pobreza como aumento de pobres: en realidad lo que se vislumbra, según los distintos actores barriales con los que este newsletter dialoga de forma permanente, es el aumento grosero de la brecha de ingresos entre los que más tienen y los que menos tienen.

Hoy por hoy, la situación en Olavarría es más que compleja: no sólo por los robos y los hechos de inseguridad sino también por la cruda realidad en distintos barrios: “la gente no llega a fin de mes, se endeuda, al otro mes tampoco llega, se endeuda más … estamos entrando en el círculo del pago del mínimo de la tarjeta sostenido, con las consecuencias que eso acarrea” indicó un dirigente social en diálogo con VaF. Señalemos a todo esto que la compra de alimentos y artículos de primera necesidad a crédito es ya toda una señal de alarma, socialmente en general y en las finanzas en particular.

Además, la inseguridad generó un “hueco” para que la oposición salga con los tapones de punta no sólo en reclamo de mayor seguridad, sino de hacerse cargo desde los lugares que correspondan. Acá hay dos caminos bien marcados: que efectivamente las complicaciones económicas de los Estados hacen todo muy cuesta arriba a la hora de sostener una infraestructura monumental de la Seguridad (y casi sin ayuda de Nación) y que la situación social recrudeció a niveles casi insoportables.

Ejemplo de ello es el caso de Kim Gómez, la niña asesinada por dos adolescentes en La Plata. El hecho es, lamentablemente, el símbolo perfecto de un sistema roto por donde se lo mire, incluso en lo político. Menores de edad, uno de ellos que estaba preso y fue excarcelado días antes, una niña asesinada de una crueldad inusitada, un Presidente que amagó a ¡intervenir! la Provincia de Buenos Aires y que se negó no una, dos veces al llamado del Gobernador para trabajar en conjunto.

No se puede estar peor. En lo social, en lo económico y también en lo político. Y lo que se vio en la inauguración de sesiones de este último sábado dista y mucho de acercar las partes. Todo lo contrario. Pareciera que a más roto el entramado social, mejor para algunos.

Discurso y lineamiento

Luego del estruendoso discurso presidencial y del que emita el gobernador Kicillof el miércoles, le tocará el turno al intendente Wesner. Será a las 19:00 horas del jueves en el Centro de Convenciones Municipal, lo que podríamos decir ya como el recinto del Concejo Deliberante.

¿Por dónde irá el asunto? Según averiguó Volver a las Fuentes, el discurso tendrá lineamientos similares al del año anterior. Es decir, se centrará en la gestión y en un repaso, área por área, de lo realizado pero sobre todo por lo realizar.

Tengamos en cuenta que, más allá del discurso de marzo de 2024, Wesner tuvo una especie de “repaso de gestión” cuando reinauguró el Salón Rivadavia, el 4 de junio del año pasado.

Allí, realizó sus primeros anuncios fuertes en materia de obras para la ciudad, centralizado en la llegada de la UTOI y el Centro Deportivo del Barrio Matadero.

¿Será una buena ocasión para anunciar obras? Según fuentes que trabajan en los lineamientos del discurso del jueves, sí. Pero además se realizarán más anuncios puntuales de obras que no han sido informadas públicamente al momento. Es decir, habrá novedades en un ítem que la oposición criticó mucho en las últimas semanas.

¿Habrá espacio para lo político? Si bien no suele ser el estilo del jefe comunal local, se prevé que de mínima haya un posicionamiento con todo lo ocurrido en los últimas días: el aviso de Javier Milei de que podría intervenir la Provincia de Buenos Aires generó un alineamiento de las tribus del peronismo que ya posicionó a Wesner -al menos en un mensaje en las redes sociales- que podría ratificar en su discurso anual al Concejo Deliberante. “La lamentable utilización de hechos de inseguridad para sacar ventaja electoral es un mecanismo totalmente repudiable” dijo el Intendente.

Wesner se encontrará, además, con un Concejo con bastantes modificaciones respecto no sólo de la última vez que se dirigió al cuerpo sino del mismo cierre de 2024: harán su estreno los bloques Juntos por Olavarría y el bloque PRO, que confluyen en una misma línea política -eso creemos- pero que recorren caminos separados, el del vecinalismo y el partido político más tradicional. ¿Otra novedad? Será la primera sesión de esta nueva etapa para Javier Frías, que reemplazará a Bruno Cenizo quien este último sábado mostró que tendrá un “viaje influencer” con su familia, razón por la que dejó su banca en el HCD.

La Guardia en rojo y los enfermeros en lucha

El viernes por la mañana una asamblea en la Guardia del Hospital expuso dos pedidos del personal: seguridad y bajar la carga horaria de la jornada laboral de 8 a 6 horas. Hay que resaltar que fueron los enfermeros los que hicieron la convocatoria y definieron la medida: unos veinte trabajadores se dieron cita en la puerta de acceso y allí también se presentaron autoridades del Sindicato de Trabajadores Municipales, José Stuppia entre ellos.

Sumaron el apoyo de los camilleros y del personal de limpieza, todos expuestos a la misma problemática. El día anterior, durante la atención de una paciente, una enfermera había sido golpeada y eso generó el clima de reclamo que seguía encendido y con demanda de respuestas efectivas y urgentes.

En la versión que dieron los trabajadores ninguno de los reclamos era nuevo, y por ello definieron hacer la asamblea y exponer públicamente lo que sucede. Enmarcaron todo en el aumento constante de la demanda sobre el sistema público: “cantidad extrema de pacientes por turno” lo definieron. Durante la asamblea hablaron de que en esos días habían llegado a atender 130 pacientes por turno. En referencia a los hechos de violencia aseguraron que son reiterados, que pasan en muchos servicios de salud y que “los jefes” suelen ocultarlos. Señalaron a los familiares de los pacientes como los atacantes en general y también comentaron que quienes llegan con problemas de salud mental suelen agredirlos. En cuanto a la reducción de la jornada laboral contaron que formalmente elevaron el pedido hace seis meses y aún no les respondieron.

La asamblea de los trabajadores comenzó hacia las 10 de la mañana. Un rato después fueron recibidos por directivos del Hospital, entre ellos el subsecretario de salud y director, Fernando Alí, y las jefas de Emergencia y de Enfermería, Jorgelina Montenegro y Gabriela Piccart, respectivamente. La reunión duró poco más de una hora, aunque hay que decir que unos 20 minutos después de iniciada algunos trabajadores comenzaron a retirarse con frustración y enojo.

¿Qué pasaba? El primer tema planteado fue el de la violencia y pidieron mejorar las condiciones de seguridad. Expusieron que los que más lo padecen son “los que dan la cara” con los pacientes y sus familiares en la Guardia: enfermeros, camilleros y personal de limpieza. Pidieron “cambio de puertas” y que haya “un personal de seguridad en la Guardia” ya que actualmente los efectivos policiales se ubican en el área de acceso al servicio. Quedaron en tener una nueva reunión en una semana para evaluar el avance de esas acciones.

Cabe recordar que hace una semana el Ejecutivo dio a conocer que, a fin de mejorar las condiciones de seguridad, se sumaron 48 cámaras de monitoreo dentro del Hospital. Se destacó que rápidamente pudieron esclarecerse algunos “intentos de hurtos de tecnología” cometidos en “pasillos y sectores comunes”.

El segundo tema planteado fue el de reducción de la jornada laboral. Dicen que la primera respuesta de Alí fue que “se iba a evaluar el tema”, algo que para los trabajadores ya estaba en evaluación desde hacía meses, cuando lo habían pedido. En ese punto algunos comenzaron a retirarse porque consideraron agotado el diálogo. A medida que salían exponían críticas a las intervenciones de los directivos, aunque la reunión seguía. “Son temas que ya venimos tratando de hace meses” remarcaban todos. Sumaron que otra parte de la respuesta de las autoridades del Hospital fue pedirle al personal “una recolección de datos” para tomar una decisión, datos que ellos aseguran que ya existen en el sistema.

Otro de los que salió antes fue José Stuppia, quien habló con los trabajadores y se fue del lugar sin hacer declaraciones a los medios. En un breve contacto en off contó sobre los hechos de violencia que había padecido una enfermera el día anterior.

En esa línea señalemos que el STMO venía de anotarse un poroto: hubo reunión paritaria con el Ejecutivo para negociar el pago de la ayuda escolar. Se definió el aporte en 180 mil pesos,”más del doble que lo que paga Anses” lo destacó el sindicato en un comunicado en el que informó que “las partes continúan con el resto de los puntos previstos en las negociaciones paritarias”.

La base del problema para los enfermeros es económica: los sueldos son bajos y en todos los casos trabajan doble turno -algunos varias veces a la semana- para alcanzar una suma salarial que les alcance. De ahí explicaron el pedido de reducir en dos horas el turno laboral, algo que ya hacen otras áreas del Hospital. “Con el tema económico estamos mal, hacemos doble turno, y no es lo mismo hacer 16 que hacer 12 horas. El personal está cansado, ya no damos más, hay una diferencia terrible de sueldos. Los aumentos no son significativos en relación a la inflación” relataron. “Estamos cansados porque tenemos que hacer doble turno, porque no nos alcanza el sueldo, y venimos haciendo 16. Hay gente que hace 16 horas por tres o cuatro días seguidos. No es salud, no es vida” agregaron.

El pedido reiterado fue de acciones concretas de las autoridades: “venimos con muchas reuniones que no vemos respuestas. O sea, no vemos cambios, no vemos resultados. Capaz que lo están laburando, pero nosotros no nos enteramos”.

El conflicto marcó un punto importante: otra vez el Hospital es sede de un conflicto laboral, pero esta vez claramente planteado y ejecutado por los trabajadores, al menos un grupo de ellos. No hubo lugar protagónico para el STMO, señalado y cuestionado públicamente por esto, sino solo de acompañamiento.

Los problemas de base son dos. La atención de los pacientes con adicciones y con problemas de salud mental en general desborda la capacidad de atención del sistema público y la Guardia es un punto clave de la demanda. El segundo aspecto es el económico y evidencia el nivel salarial de los trabajadores. Lo planteamos más arriba y lo decimos de nuevo: la línea de pobreza ya no es una franja, se convierte en un abismo que separa -y polariza- cada vez con más claridad a las clases sociales. El proceso de salida de la clase media de los asalariados comenzó hace casi dos años y en 2024 no hizo más que profundizarse.

A la Municipalidad -como a cualquier gobierno local- se le exigen respuestas ante estas situaciones. Hay aspectos operativos que están en las manos de la gestión local, pero las problemáticas de fondo requieren el trabajo articulado de los distintos niveles estatales y una cuota grande de acción de la sociedad.

Salidas de urgencia

Durante la semana vimos dos intervenciones express del Ejecutivo. Por un lado, el domingo por la mañana y por la tarde con los temporales de viento y lluvia. El sector sudeste de la ciudad fue el alcanzado por el clima adverso. El intendente y los equipos de Defensa Civil y Obras Públicas tuvieron jornada extendida para relevar y contener a los afectados.

El saldo oficial fueron 59 familias asistidas y 31 techos volados. Numerosos árboles y ramas caídos que hubo que retirar. A ello se suman decenas de postes caídos y los tendidos de media y baja tensión afectados que debió afrontar Coopelectric. La Provincia sumó materiales para brindar contención en los distritos donde se dio el fenómeno climático entre el sábado a la madrugada y el domingo, Olavarría uno de ellos.

El Municipio complementó la asistencia con el programa “Barrio por barrio” que durante la semana perfeccionó el relevamiento de afectados y amplió la respuesta en la zona de Villa Mailín.

El jueves por la tarde otro escenario, pero que también convocó al Municipio: esta vez fue la subsecretaría de Seguridad que concurrió a Sierra Chica donde apareció la cabeza de un perro. Horas después se halló el resto del cuerpo.

Hubo protesta vecinal y demanda de respuesta de la Policía y de la Justicia. Muchos recordaron el caso que se dio el año pasado, con la detección de animales envenenados en la vía pública. Un caso sobre el que no se han mostrado avances.

Con el subsecretario Elías Quintas al frente, la dependencia colaboró con la Policía para la consecución de información mediante la toma de testimonios y el relevamiento de lugares. Los vecinos señalan a un joven como el responsable del caso y aseguran que hay testigos. Ayer hubo allanamientos en la localidad y se aguardan prontas novedades.

Más allá del hecho puntual, el Ejecutivo eligió la vía de la contención rápida a diferencia del caso del año pasado en la misma localidad.

Las facultades se siguen moviendo

En este newsletter somos sinceros: no creímos que nuestro apartado de la semana pasada sobre la situación en las facultades de Olavarría con la elección de decanos iba a generar tanto ruido. No íbamos a escribir más sobre el tema hasta más cercano a la fecha … pero han hecho méritos. Vamos a apretar F5 a un tema que está bastante caldeado.

Primero, ¿Volver a las Fuentes miente? Obvio. Primero porque en Sociales no son 12 años de fórmulas de integrantes de las carreras de Educación y Arqueología en decanato. Son 24. Segundo, porque si bien forma parte de la fórmula “oficial” para renovar autoridades, el actual secretario de Extensión, Nicolás Casado, no sería número puesto para ser decano. Se informó que sería el candidato a vicedecano del arqueólogo Gustavo Flensborg, de una importantísima trayectoria académica dentro de su área, con grandes logros y avances en la materia. Pasando en limpio, la fórmula “oficialista” de la Facultad de Ciencias Sociales es Flensborg-Casado.

Dicho esto: que sea la fórmula del actual oficialismo no significa que tengan número seguro para ser el próximo decano y vicedecano de la Facultad. Todo lo contrario, sobre todo con los movimientos que se vieron en la última semana de reuniones, charlas, diálogos donde se trata de llegar a un acuerdo de unidad, pero dicen que desde el sector oficialista no hay ni vistas de intentar generar un consenso con el sector “díscolo”, encabezado por la carrera de Comunicación y Periodismo. ¿Nombres? Hay uno sobrevolando, pero por ahora está en las “tratativas” de abrirse a escuchar y buscar la generación de un proyecto más colectivo que sólo los nombres. Al menos, eso fue lo que pudo saber Volver a las Fuentes en el recogimiento de datos de esta semana.

Ahora, ¿hay un efecto dominó en las casas de estudio? La sorpresa por la complejidad electoral de Sociales derivó en que se expresen por lo bajo -pero ganando fuerza con el correr de las horas- serias posibilidades de que en Ingeniería suceda algo similar.

Es que la noticia de que Marcelo Spina vaya por un nuevo mandato (según lo comentado, el quinto) como decano generó malestar. No tanto por la repitencia en el cargo, sino por las características de las decisiones, algo que contábamos hace una semana atrás. “Deciden dos o tres y el Consejo Académico no está tan de acuerdo con dichas decisiones”.

¿Cuál es el sector que empuja fuerte? El de los estudiantes, que aportan -y mucho- al debate. No sólo con contenido … con votos. ¿Y si por primera vez en la historia de la Facultad de Ingeniería hay elección a decano entre dos listas?

De todas maneras, el espíritu de lo que contamos hace siete días está intacto: la molestia pasa por el manejo de poder en las casas de estudio. En los nombres, en la fuerza política y en el último antecedente, para nada menor, de a quién acompañaron en las elecciones de 2023. Hoy es Ministra de Seguridad de la Nación, del mismo gobierno que generó un fuerte ajuste en las universidades, que derivó en masivas movilizaciones e incluso una toma en la Facultad de Sociales.

Lo que sorprende, y es más que bienvenido, es que los liderazgos de pocos dirigentes para tamañas instituciones están puestos en cuestión como nunca antes. ¿Pueden derivar en cambios bruscos, en casas de estudio que aportan decenas de profesionales a la ciudad y toda la región? Esta historia, obviamente, continuará.

Cortitas

“La peor crisis de la historia de la minería”. Así definió el presidente de la Cámara de la Piedra, José Pizzone, la actualidad de sector en una entrevista en Radio Olavarría.https://lu32.com.ar/nota/118595/estamos-ante-la-peor-crisis-de-la-historia-de-la-mineria-nuestra Señaló que la capacidad de producción está en “20 o 30%” con lo que adelantó que los despidos de personal continuarán. Dijo que los funcionarios del gobierno nacional “no terminan de entender las consecuencias de la falta de intervención del Estado en algunas cosas”. (¿Lo confirmó Javier Milei anoche con lo que dijo de la obra pública y la generación de empleo?)

Fondos para obras en escuelas. El jueves, Maximiliano Wesner habló ante más de 250 autoridades educativas para repasar las obras realizadas en 2024: hubo más de 1800 intervenciones. Allí anunció que Olavarría recibirá 500 millones de pesos del Programa de Emergencia Educativa Edilicia de la Provincia para destinar durante este año.

¿Y la comisión de seguimiento? Es lo que preguntaron los concejales de los bloques Pro y Juntos por Olavarría. Presentaron en el HCD un pedido al Ejecutivo para que se conforme la “Comisión de Control y Seguimiento de los recursos afectados y Control de daño” prevista al momento de la aprobación de la venta de la calle a la empresa Loma Negra. https://cdnoticias.com/index.php/2025/02/24/venta-de-calle-a-loma-negra-el-pro-y-juntos-por-olavarria-piden-una-comision-de-seguimiento/

Se encamina el AMCO. El viernes 21 de febrero hubo una reunión de Gustavo Tolosa con el intendente Maximiliano Wesner y ex dirigentes del club. El tema planteado “de urgencia” fue la habilitación del autódromo (para competencias que ya están previstas en marzo) y de fondo se habló de la constitución de una nueva conducción para uno de los clubes más importantes de la ciudad después de la renuncia masiva de autoridades. Entre este mes y el próximo habrá elecciones. “Los exdirigentes me están apretando como para que agarre el barco y lo conduzca” dijo Tolosa en una entrevista en Recta Final.

El newsletter

Esta publicación es la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas. Tiene un sistema de suscripción económica y aportes únicos al que se puede acceder aquí.

