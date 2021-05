Comerciantes Unidos respaldó a los sectores que cerraron sus puertas por las nuevas disposiciones

Piden la ciudadanía y al público consumidor en general que “en la medida de sus posibilidades, colaboren con los clubes, los gimnasios, los comercios, y demás actividades, realizando sus compras de la manera que se pueda ofrecer (delivery, take away, etc), o pagando la cuota del club o gimnasio, a sabiendas que, cuando puedan reabrir, estarán preparados para recibirnos, como siempre”.

La Agrupación Comerciantes Unidos, en un comunicado, expresó este viernes su solidaridad y acompañamiento con los sectores comerciales que debieron cerrar sus puertas debido a las nuevas disposiciones por la pandemia de Coronavirus.

Primero aclaran que desde Comerciantes Unidos siempre se han apoyado las medidas sanitarias que se toman para pode combatir el Covid y aclaran “sin embargo, y como hemos hecho en otras oportunidades, queremos solidarizarnos con todos los rubros que se ven en la lamentable situación de tener que suspender sus actividades, y, en consecuencia, ven mermados sus ingresos. Apoyamos absolutamente la búsqueda de posibilidades y soluciones que compensen mínimamente ésta realidad”.

Desde los Comerciantes Unidos dicen “consideramos importante que se profundice en la desigualdad que existe entre quienes trabajan debidamente registrados y quienes no. No sólo porque las medidas siempre recaen exclusivamente sobre quienes tienen Habilitación, sino porque también se suma que la presión tributaria es asfixiante, traduciéndose en una competencia desleal sumamente injusta”.

Piden la ciudadanía y al público consumidor en general que “en la medida de sus posibilidades, colaboren con los clubes, los gimnasios, los comercios, y demás actividades, realizando sus compras de la manera que se pueda ofrecer (delivery, take away, etc), o pagando la cuota del club o gimnasio, a sabiendas que, cuando puedan reabrir, estarán preparados para recibirnos, como siempre”.

