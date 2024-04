Comienza el X Congreso de Arqueología de la Región Pampeana Argentina (CARPA)

Este miércoles a las 20 horas se llevará adelante el acto de apertura del X Congreso de Arqueología de la Región Pampeana Argentina (CARPA), evento científico organizado por el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (INCUAPA – UE CONICET/UNICEN), junto con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

El evento científico constituye el principal espacio de intercambio y discusión de problemáticas arqueológicas para las Pampas del Cono Sur. El mismo permite reunir a investigadores/as, becarios/as y estudiantes de diferentes universidades y centros de investigación que presentan información novedosa, desde distintas disciplinas y líneas de trabajo, sobre la arqueología de los actuales territorios de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, norte de Patagonia, sur de Córdoba y San Luis, Entre Ríos, Uruguay y sur de Brasil.

Día 1

Las primeras actividades se desarrollarán desde las 8 del miércoles 10, cuando se abra la inscripción a los seminarios en el edificio de Aulas Comunes del Complejo Universitario de Olavarría, avenida Del Valle 5737. Ese día a las 8.30 se realizará el taller “Desafíos para la gestión del patrimonio arqueológico. Hacia la adopción de buenas prácticas”.

A lo largo de la jornada se realizarán los simposios denominados “Las sociedades pampeanas en el holoceno tardío: variabilidad, persistencias y transformaciones” y “La frontera pampeana, escenarios y actores (siglos XVIII-XIX)”.

Ese día desde las 18.30 se desarrollará la conferencia magistral “Clovis to Cowboy. From the Pleistocene through the Holocene”, a cargo del Dr. Marcel Kornfeld, del Departamento de Antropología, University of Wyoming, Laramie, EE. UU.

Mientras tanto, para las 20 se se prevé la inauguración oficial del Congreso en el SUM.

Día 2

El jueves 11 se llevarán adelante dos conferencias magistrales. La primera de ellas será desde las 14 y estará a cargo de la Dra. Yolanda Fernández-Jalvo, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Departamento de Paleobiología, Universidad Complutense de Madrid, España. La misma se denominará “Un caníbal en Atapuerca y un asesino Neandertal”.

La restante será desde las 19 y se denomina “La Pampa en tiempos violentos: ¿quién mató al Canis familiaris?”. La misma será dictada por la Dra. Mónica Berón. Instituto de las Culturas, Universidad de Buenos Aires y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina.

En tanto, desde las 18 se realizará la Mesa redonda “Arqueólogas de la Región Pampeana: experiencias y reflexiones”. Este espacio tiene como objetivo homenajear a la generación de arqueólogas que comenzaron su recorrido científico-académico en la década del 1980 y que han contribuido significativamente al conocimiento arqueológico de la región, a la formación de recursos humanos y a la creación de equipos de investigación.

Los simposios de esta jornada son “Arqueología histórica: teorías, métodos, problemas y materialidades (S. XVI al XX)”, “Más allá del guanaco. El rol de “los otros” en el repertorio faunístico de la región pampeana” y “Sitios, cuerpos y colecciones. Entre reclamos, acuerdos y disensos”.

Día 3

El viernes 12 iniciará la jornada a las 8.30 con la presentación de pósters; y a lo largo de la mañana se desarrollarán los simposios “Actualizaciones y perspectivas de las investigaciones bioantropológicas en la región pampeana”, “Narrativas, memorias y objetos arqueológicos: repensando las configuraciones públicas en torno al patrimonio” y “Aportes al análisis de las diversas tecnologías en sociedades prehispánicas e históricas de la región pampeana”.

A las 16.45 se brindará el conversatorio “Museos, territorios y comunidades de la región pampeana”.

Posteriormente, a las 19, será el turno de la conferencia magistral del Dr. Felipe Criado Boado, director del Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), España, que se denominará: “Estructuralismo y más: horizontes cognitivos de la arqueología del paisaje”.

En la jornada del sábado 13, se llevará adelante la salida de campo, entre las 9 y las 16, que tiene como punto de partida el Museo de las Ciencias de Olavarría, avenida Pellegrini 4200.

