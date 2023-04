Con el objetivo de consolidar exportaciones, CAME inicia segunda misión al sur de Brasil

Con la iniciativa de generar nuevos mercados, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y 50 pymes de nueve provincias buscarán negocios en la ciudad de Curitiba, en el estado de Paraná. “Venimos haciendo un doble trabajo: nos relacionamos con colegas brasileños para luego facilitar el comercio de las pymes de manera directa”, dijo el presidente de CAME, Alfredo González.

Por eso, la entidad continuará durante esta semana con su plan para apuntalar y potenciar las exportaciones de las pymes argentinas al sur de Brasil. Durante los días 18, 19 y 20 de abril CAME participará con stand propio en la Expo Apras ’23, la Feria y Convención Paranaense de Supermercados. “También estableceremos un showroom permanente para que las pequeñas y medianas empresas puedan disponer sus productos de manera directa en suelo brasileño”, explicó el secretario general de la entidad, Ricardo Diab.



Así, CAME viajará junto con empresarios argentinos del rubro alimenticio al evento paranaense. Pymes de Buenos Aires, Chaco, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Río Negro, San Juan y Santa Fe ya confirmaron su presencia. Además, el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, el gobernador santafesino, Omar Perotti, y el chaqueño, Jorge Capitanich, representarán institucionalmente al país y a sus provincias, respectivamente.



“Nuestras pymes necesitan fortalecer lazos comerciales para ingresar al mercado brasileño. La feria paranaense de supermercados es muy importante en Sudamérica. CAME les dará la posibilidad a las pequeñas y medianas empresas de la Argentina de mostrarse en un mercado como el del estado de Paraná, que tiene más de 11 millones de consumidores. Es un tamaño ideal para que puedan desarrollar el comercio”, finalizó González.

Relaciones con empresarios de Brasil

A fines del año pasado y con la participación de empresarios pymes de 10 provincias, CAME realizó una misión comercial en el estado de Paraná. En aquel recorrido, la entidad pyme primero se reunió en la ciudad de Maringá con el titular del Grupo Nogaroli, Jefferson Nogaroli; con el Sistema de Cooperativas Financieras de Brasil (Sicoob); con Sancor Seguros Brasil, y con la Asociación Comercial e Industrial de Maringá (ACIM).



En segunda instancia, CAME se juntó con el embajador Scioli en Curitiba. En esa misma ciudad firmó la Carta de Curitiba junto con el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas de Paraná (SEBRAE PR). Lo acordado con los colegas brasileños pone en igualdad de condiciones a las pymes de ambos países.



Por último, en enero de este año CAME y Capitanich visitaron Maringá para afianzar relaciones comerciales, atraer nuevas inversiones y fortalecer al sector agroindustrial de la provincia con la generación de más empleos de calidad. A su vez, el empresario brasileño confirmó que visitará la provincia en los próximos meses.