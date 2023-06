Con Romina Del Pla el Frente de Izquierda presentó su lista

La Diputada Nacional Romina Del Pla recorrió parte de la séptima sección electoral y llegó a Olavarría para presentar en el local del Partido Obrero la lista local y nacional. En la mesa de oradores estuvo el precandidato a intendente de Olavarría Agustín Mestralet, la Diputada Romina Del Pla y la precandidata a primer concejal Yesica Almeida.

Del Pla señaló la importancia que tuvo para el espacio la asamblea que se desarrolló en la plaza de los dos congresos donde se formalizaron las nóminas para las PASO 2023.

Con fuertes críticas al Gobierno Nacional y a los demás espacios políticos se diferenció de JXC y UXP señalando que son la única fuerza política que «no es el FMI».

La diputada nacional señaló que, «nos parece que con la magnitud de la crisis que se descarga sobre la población trabajadora, la magnitud del ajuste, los salarios por la debajo de la línea de pobreza hemos visto y ratificamos en cada lugar a donde vamos la problemática de los salarios por debajo de la línea de pobreza en todos los rubros e incluso de trabajadoras y trabajadores con trabajo en blanco.»

En relación a la crisis económica indicó que a los trabajadores «sin embargo, no les alcanza para nada tener un trabajo en blanco, un trabajo registrado para tener un salario que alcance para las necesidades elementales de una familia. Mientras Alberto Fernández, Agustín Rossi que es el jefe de gabinete, Massa y otros que ahora resulta que integran la fórmula presidencial del cambiado de nombre Frente De Todos que se la pasan hablando de que anda todo bien y que incluso el empleo ha mejorado notoriamente en el país.»

En tono de crítica al gobierno nacional indicó que, «los hemos tenido que escuchar diciendo que hay muchas provincias, casi veinte provincias donde hay pleno empleo. Yo recorro el país, Les puedo asegurar que no hay provincia donde los compañeros no denuncien la situación de desocupación y de crecimiento de la precarización laboral los únicos empleos que aparecen son enormemente precarios, tercerización, contrato a término, trabajo lo que vulgarmente llamamos en negro, cuando no con el nuevo método, digo nuevo, aunque no es nuevo, pero que ha tenido un nivel de de expansión brutal que es el monotributo que es la estafa, el fraude laboral más agudo que hoy estamos viviendo con casi cinco millones de personas que están registradas en el monotributo y que no tienen en general nada que ver con una un emprendimiento propio.»

Agustín Mestralet precandidato a intendente y los ejes centrales de campaña.

Por otro lado el precandidato a intendente del FIT, Agustín Mestralet comentó tres de los puntales de campaña para Olavarría, Vivienda, Salud y Recursos del impuesto a la piedra.

Con respecto a la problemática del acceso a la vivienda, «el encarecimiento de los alquileres, la dificultad para acceder a una familia trabajadora a un lote siquiera, por lo caro que se ha puesto debido a la especulación inmobiliaria.»

Como planteamos nosotros, con la inversión, por ejemplo, con el aumento y el volver al valor histórico del impuesto a la piedra, en el aumento de un solo punto porcentual del impuesto a la piedra, tendríamos millones más para el recurso para las arcas del presupuesto para llevar adelante un plan de viviendas populares no solamente en la ciudad sino también como se está viendo la necesidad en las localidades.

En ese sentido señaló que, «con los recursos que se quedarían en el partido, impulsar un plan de viviendas populares, no gratuitas. Ajustadas también al bolsillo de los trabajadores que sabemos que no cobran fortuna. Que muchos de ellos, muchos trabajadores, incluso en blanco, están hoy por hoy en el límite de la indigencia. Todos por debajo de la pobreza en general. Pero muchos, sobreviviendo con el pucho y entonces apuntar a eso sería un factor fundamental.»

En cuanto a las demandas en los barrios señaló que, «uno de los reclamos más extendidos en todos los barrios que recorremos es el acceso a los lotes, es la urbanización de los barrios y es un plan de viviendas para aquel que no tiene un laburo en blanco, que no tiene antigüedad laboral, que no tiene un recibo de sueldo para poner para poder inscribirse por ejemplo en un Procrear o en un TUVI, y que no tiene el ahorro millonario, multimillonario que le pide el gobierno municipal de Galli a alguien que se inscribe para acceder a un lote que te piden tres millones.»

Al respecto sentenció que, «el municipio se está convirtiendo en un especulador inmobiliario tenemos que combatir eso y lo vamos a hacer con los compañeros organizados en los barrios para poner a disposición los lotes que están que que abundan los lotes ociosos y en muchos de ellos fiscales para este plan de viviendas para la entrega de lotes para la autoconstrucción también y para desarrollar un conjunto de iniciativas en ese sentido.»

Otros de los puntos que apuntó como eje de campaña Mestralet dijo que, «otra cuestión fundamental que nosotros la sufrimos y sobre todo compañeros que no tienen una obra social es la atención del sistema de salud municipal. Tenemos en nuestra lista y también lo quiero destacar a Silvia de la Torre como quinta candidata a concejal. Silvia que se ha sumado, y lo que vemos nosotros también desde los barrios es que lo que hay que fortalecer es la atención primaria hay que atender la salud antes de la enfermedad hay que prevenir fundamentalmente en los sectores más vulnerables y en las edades más vulnerables. Infancias, adultos mayores. ¿Y qué planteamos? Bueno, extender los horarios de atención en las salitas, en los centros de atención primaria. Obviamente esto mismo en los barrios y en las localidades. Que no solamente haya turnos de mañana por la cual los compañeros de los barrios, los vecinos y vecinas están a las seis de la mañana para ver si logran conseguir un turno en caso de estar enfermo porque no hay turno, sino no hay forma de que te atiendan.»

«Terminar con este sistema perverso que hoy tiene el el hospital municipal de los turnos por WhatsApp. Eso nos parece asqueroso. Porque es lo peor de lo peor del uso de la inteligencia artificial. Es en una supuesta inteligencia artificial porque la información que tenemos que por detrás no hay ningún sino que simplemente te demoran, te patean, te pelotean y no te terminan atendiendo.»

