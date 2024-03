Concejal Hilario Galli: «nunca hemos escuchado a ningún referente del kirchnerismo hacer una autocritica»

Hilario Galli y el ex diputado provincial, César Valicenti. Ph: En Línea Noticias.

El concejal de Juntos, Hilario Galli habló con los medios de prensa luego del discurso del intendente municipal Maximiliano Wesner donde la administración anterior estuvo en el centro de la críticas.

En una primera instancia, Hilario Galli calificó al discurso de Wesner como «esperable» y agregó, «ya hace rato que viene anclándose en los déficits o en los problemas que puedan llegar a generar otras gestiones. La nuestra, en el caso del déficit con el que culminamos el mandato en diciembre, como también en la gestión actual de Milei. Nunca, hasta ahora, nunca hemos escuchado a ningún referente del kirchnerismo hacer una autocritica. Porque gran parte o la gran mayoría de los problemas que estamos teniendo hoy a nivel nacional, provincial y, por supuesto, local, porque todo redunda, vienen de la mano de las políticas económicas que vienen manejando ellos hace tanto tiempo. Hace más de estos últimos 20 años, 16 gobernaron ellos. Llegamos a este cúlmine de inflación, a esta crisis económica. Y pareciera que siempre la culpa es del otro.»

Hilario Galli recogió el guante de una de las tantas críticas del Intendente cuando éste dijo que la administración anterior realizó obra pública en 2023 sabiendo, desde marzo del año pasado, que no la podían hacer por las variables económicas.

Al respecto, el concejal Galli dijo: «en marzo del 2023 estábamos en condiciones de llevar adelante obra pública. Habíamos culminado el 2022 con un buen superávit. A partir del marzo del 2023 comenzó a mermar la coparticipación de la provincia de Buenos Aires. Por eso que terminamos el año con prácticamente un 50 por ciento abajo de lo que fue el aumento inflacionario.»

En este punto, Hilario Galli agregó: «todos esos recursos que nosotros no tuvimos y que ellos claramente van a tener en su propia gestión, espero que redunden en la obra pública que nosotros tuvimos que hacer con los recursos únicamente de los olavarrienses.»

Al justificar lo que sucedió en materia económica en el último año del gobierno de Ezequiel Galli, el concejal y exsecretario de gobierno expresó: «Está bueno ponerlo en contexto que tuvimos en 2023 con más de 200 puntos de inflación y con una coparticipación provincial abajo de los 150 puntos. Todos esos recursos que nos faltaron, que la provincia hoy los va a destinar, son los que nos faltaron a todos los olavarrienses, no solamente a los de Juntos por el Cambio.»

Ante la consulta de la periodista Claudia Bilbao sobre las críticas de Wesner a lo que no se hizo en materia de, entre otras cosas, salud pública el concejal Galli dijo: «siempre la gestión entrante o los opositores van a ser eje en las cosas que no se hacen. En ocho años se hicieron un montón de cosas. Obviamente que faltaron muchísimas otras. El sistema de salud de la ciudad es enorme. Estamos hablando de que tenemos más de 20 CAPS, tenemos tres hospitales, el hospital central. A todo eso se le hizo un nuevo pabellón de clínica quirúrgica. Se está terminando con el segundo pabellón. Se ampliaron camas. En los últimos 20 años no se habían ampliado camas hasta que llegamos nosotros a la gestión. Se reformó por completo el sector de traumatología. Dentro del hospital se hicieron un montón de cosas. Aparatología se compró un montón.»

Hilario Galli habló del fallido intento de comprar el resonador en marzo del año pasado. «El contrato era en dólares. En ese momento, por lo visto no recuerda el intendente Wesner, que en ese momento las importaciones estaban frenadas, virtualmente frenadas, para poder acceder a importaciones había que hacer trámites enormes. Había que lamentablemente dejar dadivas en el camino con algunos funcionarios para que esas cosas sucedan. Claramente la gestión del gobierno nacional fue la que impidió que Olavarría pueda acceder al resonador en el momento que nosotros quisimos adquirirlo», dijo.

Aclaró que el resonador que se debería comprar serían alrededor de 600 mil dólares.

El concejal fue categórico en su critica a la decisión de Maximiliano Wesner de quitar la Secretaría de Salud y reemplazar el área por un Consejo de Administración. Dijo Hilario Galli: «cuando habla del avance que va a hacer sobre la salud y lo crítico que es el sistema sanitario lo han hecho mucho más crítico aún. En estos tres meses, en tan solo tres meses, no solamente han empobrecido a los trabajadores municipales, se le están yendo los médicos, le está renunciando la jefa de pediatría, le están renunciando otros jefes de otros servicios y le acaba de renunciar toda la cúpula del Consejo Consultivo, no me acuerdo cómo lo llamó, pero le renunció todo. Me parece que ahí hay un problema estructural que ellos tienen que atender y es ponerle foco realmente a la organización del gran sistema. Fue un gran error, lo comenté en la sesión del presupuesto y lo voy a seguir diciendo de acá hasta que en algún momento por favor tomen cartas en asunto, es volver a tener la figura de secretario de salud. El sistema de salud de nuestra ciudad es enorme, es necesario tener una figura tan importante de rol de coordinación y que esté constantemente trabajando sobre este sistema porque no puede caer toda la responsabilidad sobre el intendente, que dicho sea de paso, es contador y no tiene la expertise necesaria para poder llevar adelante una coordinación y una gestión tan importante como es el salud.»