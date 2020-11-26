Concejo Deliberante: Con variada agenda, culmina este jueves el periodo ordinario de sesiones
Este jueves, desde las 9 horas, hay Asamblea de Concejales y Mayores contribuyentes y a su término la última sesión ordinaria.
Los concejales de Olavarría cerrarán este jueves el periodo ordinario de sesiones del Honorable Concejo Deliberante en un año atípico marcado por la pandemia. Si bien otros cuerpos parlamentarios sesionaron durante el año de manera virtual o remota, en el caso de Olavarría a lo largo del año la totalidad de la sesiones se concretaron de manera presencial.
En el caso de la convocatoria para este jueves la última sesión ordinaria será antecedida por una Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes.
|En el caso de los Concejales y Mayores Contribuyentes, en su Asamblea, deberán convalidar por Ordenanza los Decretos Municipales 1160/20 y 1601/20 que autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a reprogramar deuda municipal.
Con posterioridad a la Asamblea se realizará la sesión ordinaria que comprende el tratamiento de unos cuarenta expedientes.
EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN
TRATAMIENTO EN CONJUNTO DE ACUERDO A LO DETERMINADO EN LA COMISIÓN DE LABOR PARLAMENTARIA
|EXPTE. 4216/19 D.E.
|RECARATULADO 502/19 H.C.D. DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PYTO. DE ORDENANZA FACULTANDO AL D.E.M. A CONSTRUIR, CON FONDOS PROPIOS, CONJUNTOS HABITACIONALES EN LOTES CON SERVICIOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.-
|EXPTE. 2454/20 D.E.
|RECARATULADO 421/20 H.C.D. DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PYTO. DE ORDENANZA. EXENCIÓN DE PAGO DE DERECHO DE CONSTRUCCIÓN A TODO AQUEL PYTO. DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y/O REFACCIÓN DE INMUEBLE ORIGINADO EN EL PROGRAMA PRO.CRE.AR.-
|EXPTE. 412/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PYTO. DE ORDENANZA ADHIRIENDO AL PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO CREADO POR RESOLUCIÓN N° 19/20.-
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TRATAMIENTO EN CONJUNTO – DONACIÓN DE INMUEBLES
|EXPTE. 1631/02 D.E.
|RECARATULADO 183/20 H.C.D. DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. MARÍA FERNANDA HARRY, UBICADO EN CALLE MERLO N° 822.-
|EXPTE. 2115/19 D.E.
|RECARATULADO 238/20 H.C.D. DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 13 BIS N° 2646 A/F DE LA SRA. SOFÍA A. BAJAMÓN Y DEL SR. VÍCTOR VACCARO.-
|EXPTE. 2001/16 D.E.
|RECARATULADO 279/20 H.C.D. DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. MOIRA G. VILCHE Y DEL SR. FACUNDO N. ALFARO, UBICADO EN CALLE RIVADAVIA N° 1568 DE LOMA NEGRA.-
|EXPTE. 1213/06 D.E.
|RECARATULADO 299/20 H.C.D. DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. MARCELO F. PARDO, DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE GRIMALDI N° 697.-
|EXPTE. 4383/05 D.E.
|RECARATULADO 338/20 H.C.D. DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DEL SR. CARLOS A. OCHOA Y LA SRA. OLGA I. TOBIO, UBICADO EN CALLE 15 N° 3005.-
|EXPTE. 3824/07 D.E.
|RECARATULADO 339/20 H.C.D. DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. ADRIANA E. BURELLI, UBICADO EN CALLE BUCHARDO N° 4470.-
|EXPTE. 1372/11 D.E.
|RECARATULADO 340/20 H.C.D. DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DEL SR. JOSÉ O. LIZARRALDE, UBICADO EN CALLE BUCHARDO N° 4462.-
|EXPTE. 2751/15 D.E.
|RECARATULADO 341/20 H.C.D. DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DEL SR. FABIO A. VILLAR, UBICADO EN CALLE DORREGO N° 475.-
|EXPTE. 2118/19 D.E.
|RECARATULADO 342/20 H.C.D. DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PYTO. DE ORDENANZA. DONACIÓN DE INMUEBLE A/F DE LA SRA. ROMINA A. MARTÍNEZ, UBICADO EN CALLE 15 N° 2775.-
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|EXPTE. 071/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PYTO. DE ORDENANZA S/ CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN, COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL AUTISMO.-
|EXPTE. 250/20 H.C.D.
|BLOQUE U.C.R. PYTO. DE ORDENANZA IMPLEMENTANDO UN PRESUPUESTO PARA CADA DELEGACIÓN.-
|EXPTE. 297/18 H.C.D.
|BLOQUE UNIDAD CIUDADANA PYTO. DE ORDENANZA. ACCESO AL TRABAJO PARA PERSONAS TRAVESTIS, TRANSEXUALES Y TRANSGÉNEROS.-
|EXPTE. 1386/20 D.E.
|RECARATULADO 300/20 H.C.D. DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PYTO DE ORDENANZA S/ RECONOCIMIENTO DE DEUDA A/F DE LA FIRMA JAVIER ANDRÉS BELLUSCIO.-
|EXPTE. 1573/20 D.E.
|RECARATULADO 301/20 H.C.D. DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PYTO. DE ORDENANZA S/ DESAFECTACIÓN Y REAFECTACIÓN DE RESERVA FISCAL A ÁREA URBANA DE INMUEBLE DETERMINADO.-
|EXPTE. 320/20 H.C.D.
|BLOQUE U.C.R. PYTO. DE ORDENANZA S/ DENOMINACIÓN A PUENTE DETERMINADO CON EL NOMBRE DE FLORENTINA GÓMEZ MIRANDA.-
|EXPTE. 3813/19 D.E.
|RECARATULADO 343/20 H.C.D. DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PYTO. DE ORDENANZA. CONVALIDACIÓN BOLETO DE COMPRAVENTA E/ LA MUNICIPA-LIDAD DE OLAVARRÍA Y LA FIRMA JOADANPLAST S.R.L..-
|EXPTE. 2220/20 D.E.
|RECARATULADO 364/20 H.C.D. DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PYTO. DE ORDENANZA. MODIFICACIÓN DE ORDENANZA 4496/19 S/ FONDO DE INFRAESTRUCTURA RURAL.-
-V-
EXPEDIENTES A TRATAR SOBRE TABLAS
TRATAMIENTO EN CONJUNTO DE ACUERDO A LO DETERMINADO
EN LA COMISIÓN DE LABOR PARLAMENTARIA
|EXPTE. 426/20 H.C.D.
|BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO PYTO. DE RESOLUCIÓN MANIFESTANDO BENEPLÁCITO A LA “LEY YOLANDA”, PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA AGENTES DE CAMBIO EN DESARROLLO SOSTENIBLE.-
|EXPTE. 434/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PYTO. DE COMUNICACIÓN MANIFESTANDO BENEPLÁCITO Y APOYO A LA RECIENTE LEY N° 27.592 DENOMINADA “LEY YOLANDA”.-
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TRATAMIENTO EN CONJUNTO
|EXPTE. 431/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO LA LIMPIEZA DEL BASURAL UBICADO EN CALLE AGUILAR Y CALLE 20.-
|EXPTE. 440/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. PROCEDER A LA LIMPIEZA, CORTE DE PASTO, DESRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN DE LA PLAZA UBICADA EN EL BARRIO BANCARIO III, SITA E/ LAS CALLES 111 BIS Y SANTA FÉ CON GIOVANELLI.-
|EXPTE. 441/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. PROCEDER A LA DESRATIZACIÓN DE LAS MANZANAS UBICADAS ENTRE LAS CALLES MANUEL LEAL, MOYA, GRIMALDI Y ESTRADA.-
|EXPTE. 442/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. PROCEDER A LA LIMPIEZA, CORTE DE PASTO, DESRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN EN SECTOR DE AV. LA RIOJA, CALLE BUENOS AIRES CON CALLE RENDÓN Y GIOVANELLI.-
|EXPTE. 445/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PYTO. DE RESOLUCIÓN DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO MUNICIPAL AL GRUPO KAYAK FISHING OLAVARRÍA POR SUS DIVERSAS ACTIVIDADES SOLIDARIAS, AMBIENTALES Y COMUNITARIAS.-
|EXPTE. 447/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. COLOCACIÓN DE NUEVAS LÁMPARAS DE LUZ Y ARREGLOS DE LUMINARIAS EN CALLES 11 Y 15, ENTRE TRABAJADORES Y RUFINO FAL BIS.-
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TRATAMIENTO EN CONJUNTO
|EXPTE. 433/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO REPAVIMENTAR O BACHEAR LAS CALLES POR DONDE CIRCULA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS INTERURBANO DE LA LOCALIDAD DE LOMA NEGRA.-
|EXPTE. 435/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO RESTITUIR DENTRO DE LA GRILLA HORARIA DE SERVICIOS, AL MICRO QUE A LAS 11 HS. PROVIENE DE LAS LOCALIDADES DE VILLA ALFREDO FORTABAT Y SIERRAS BAYAS.-
|EXPTE. 439/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. LA LIMPIEZA DEL SECTOR COMPRENDIDO POR LA CALLE ISLAS MALVINAS, DESDE RUTA PCIAL. N° 51 HASTA LOMA NEGRA, PLANTA OLAVARRÍA.-
|EXPTE. 443/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. PROCEDER A LA LIMPIEZA, FUMIGACIÓN Y CORTE DE PASTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE LOMA NEGRA.-
|EXPTE. 444/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. PROCEDER A LA LIMPIEZA, FUMIGACIÓN Y CORTE DE PASTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SIERRAS BAYAS.-
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|EXPTE. 425/20 H.C.D.
|BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO PYTO. DE RESOLUCIÓN MANIFESTANDO BENEPLÁCITO A LA NUEVA REGLAMENTACIÓN DE LA LEY 27.350 DE “INVESTIGACIÓN MÉDICA Y CIENTÍFICA DE USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS Y SUS DERIVADOS”.-
|EXPTE. 427/20 H.C.D.
|COMISIÓN INTERNA PERMANENTE DE TRABAJO DEL H.C.D. PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO QUE LOS DERECHOS DE LOS/AS TRABAJADORES/AS DE SAPEDA S.R.L. NO SE VEAN POSTERGADOS INNECESARIAMENTE.-
|EXPTE. 428/20 H.C.D.
|BLOQUE RADICALES EN JUNTOS POR EL CAMBIO PEDIDO DE INFORMES S/ MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES CON DETALLES DE FECHA DE CONTRATACIÓN, IMPORTES APROBADOS, METODOLOGÍA DE PAGO, DESDE EL 01/01/20 AL 31/10/20.-
|EXPTE. 429/20 H.C.D.
|BLOQUE RADICALES EN JUNTOS POR EL CAMBIO PYTO DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M.. OBRAS DE CORDÓN CUNETA DEL BARRIO AOMA, PERMITIENDO EL ESCURRIMIENTO DEL AGUA Y MEJORANDO LAS CONDICIONES DE VIDA DE SUS HABITANTES.-
|EXPTE. 430/20 H.C.D.
|BLOQUE RADICALES EN JUNTOS POR EL CAMBIO PEDIDO DE INFORMES REF. A MOTIVOS DE LA INVOLUCIÓN PATRIMONIAL, ACCIONES QUE SE TOMARON Y TOMARÁN EN EL FUTURO INMEDIATO, PROYECCIÓN AL 2021, 2022 Y 2023.-
|EXPTE. 432/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PYTO. DE RESOLUCIÓN RECHAZANDO DICHOS DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN DE CABA, SOLEDAD ACUÑA.-
|EXPTE. 437/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PYTO. DE DECRETO HABILITANDO EL ACCESO AL RAFAM DE MANERA IRRESTRICTA EN TODOS SUS MÓDULOS Y APLICACIONES, A LOS VEINTE CONCEJALES Y CONCEJALAS QUE CONFORMAN ESTE CUERPO.-
|EXPTE. 446/20 H.C.D.
|INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS PYTO. DE RESOLUCIÓN. BENEPLÁCITO Y APOYO AL RECIENTE RETORNO DE LA UNIDAD INTEGRAL O MESA DE CÓMPUTOS DE ANSES A LA CIUDAD DE OLAVARRÍA.-
|EXPTE. 448/20 H.C.D.
|BLOQUE RADICALES EN JUNTOS POR EL CAMBIO PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. S/ FAMILIAS POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE POBREZA. FAMILIAS ASISTIDAS EN EL 2020. COMPOSICIÓN. TRABAJO INFORMAL. TIPO DE AISTENCIA QUE RECIBEN, HABILIDAD / SABER HACER DEL JEFE/A DE FAMILIA.-
|EXPTE. 449/20 H.C.D.
|CHESIDA HACE PRESENTACIÓN ANTE EL H.C.D. CON MOTIVO DE CONMEMORAR EL PRÓXIMO 1° DE DICIEMBRE EL “DÍA INTERNACIONAL DE RESPUESTAS AL VIH”.-