Concesionaria de Olavarría «prometió un descuento» a un azuleño y nunca se concretó: Los denunció

El azuleño Guillermo Caffa, en conversación con Radio Azul, describió que se incumplió un acuerdo llevado adelante con una concesionaria de Olavarría, en la que le prometieron un importante descuento en la compra de un vehículo.

Señaló «el supervisor que estaba acá en Azul me prometió, yo le estaba haciendo trabajos de mantenimiento, me prometió que con mi discapacidad me hicieran el descuento. Que en algún momento mientras iba pagando las cuotas en algún momento el descuento me lo iban a hacer. Hasta ahora, que terminé de pagar el vehículo, no me hicieron el descuento«.

Caffa sostuvo además «yo hice la denuncia en Defensa al Consumidor, lo único que hicieron fue hacerle una multa. Pero a mí no me mandan el comprobante que terminé de pagarle y no me entregaron la documentación del vehículo».

«El dueño de la concesionaria no se presentó en la audiencia y no me dan ninguna seguridad, lo que me comprometieron no lo cumplieron. Confié en la palabra de ellos, me iban hacer un descuento del 30% y no me hicieron nada», agregó.