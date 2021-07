Conflictos sindicales: “Tenemos en claro nuestros límites y no los pasamos”, dijo Bruno D’ Amico

El tesorero de AOMA seccional Olavarría hizo en referencia a distintos conflictos laborales, y particularmente al último que se registró en la ciudad que involucró a los Municipales. Las declaraciones fueron formuladas al programa «Desayuno con Noticias» que conduce la periodista Claudia Bilbao.

Preocupados por la violencia laboral, realizarán una encuesta llevada a cabo por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) junto con la Universidad de Avellaneda, con el objetivo de conocer los hechos de violencia que sufren las trabajadoras y trabajadores en su ámbito de trabajo. Unos 500 afiliados a AOMA recibirán vía whatsapp y mail una encuesta que luego será remitida ante el organismo internacional y el Ministerio de Trabajo de la Nación con el fin de legislar en el tema.

“La violencia laboral nos preocupa y lejos de ser patoteros y de ejercer la violencia, estamos trabajando para que las organizaciones se aggiornen a las necesidades actuales”, afirmó Bruno D’ Amico en declaraciones a la periodista Claudia Bilbao en el programa «Desayuno con Noticias»

“La violencia laboral no es violencia física, también es la discriminación y la agresión psicológica. Los sindicatos, AOMA, CECO y estamos trabajando en esto y no nos dedicamos a hacer aprietes o maldades”, agregó.

Hay innumerables ejemplos de sindicalistas perpetuados en el poder o con una continuidad en los cargos más por parentesco que por democracia. ¿Le falta democratización a los sindicatos?

Nosotros somos autocríticos de AOMA, desde esta seccional hemos demostrado, desde hace 9 años, que tuvimos el coraje junto a Alejandro Santillán de armar una lista opositora para poder revertir la inoperancia o la dejadez que tenían los compañeros anteriores.

Vos hablas de la necesidad de “coraje”, haciendo referencia al recambio…

Costó mucho pero se puso empeño y trabajo para hacer ese cambio. A veces, caemos en la facilidad de criticar sin conocer el trabajo personal o grupal.

Argentina tiene una historia sindical muy rica y se han hecho muchas cosas buenas, pero quizás, algunas personas, que ni siquiera son dirigentes, han usado ese prestigio. Son patotas que usurpan la institución para sacar provecho propio. Y lo digo porque hemos sufrido esas acciones patoteras y no de dirigentes sino de personas mafiosas que se usurparon instituciones con prestigio. A las cosas hay que construirlas entre todos.

Cada sindicato debe hacer su autocrítica, las leyes están claras, los mandatos duran 4 años y se llama a elecciones. Un rol importante del Estado es que el Ministerio de Trabajo tendría que estar más presente y aplicar las leyes para que las elecciones sean más transparentes y claras.

En el caso de AOMA, y hablo puertas adentro, fueron elecciones que se hicieron a nivel nacional de manera transparente, el Ministerio de Trabajo Seccional Tandil, vino a fiscalizarlas. El sistema funcionó.

¿Cuando van a una medida de fuerza contundente, hay un límite? Con el accionar del Sindicato de Trabajadores Municipales (STMO), se pasó un límite, se puso en riesgo la salud de Olavarría? ¿Ustedes analizan no atravesar ciertos límites?

Yo siempre hablo por AOMA, nosotros tenemos en claro cuáles son nuestros límites y no los pasamos. Hay alguna empresa, en la cual yo soy empleado y percibo un sueldo – aclaro que estamos ad – hororem en el sindicato, no percibimos sueldo- y hemos tenido conflictos duros con Loma Negra y esta empresa ha realizado denuncias penales contra el secretario general Alejandro Santillán, por hacer el paro y no por otros motivos. A los límites hay que verlos de los dos lados, no pasarlos desde nuestro lugar como sindicato pero tampoco de las empresas. En el caso puntual que vos me preguntas, lo que está pasando en el conflicto en el Hospital, con la medida del Sindicato de Trabajadores Municipales, tendrá que actuar el Ministerio de Trabajo, la Justicia y determinar si alguien excedió un límite. Nadie tiene excepciones para poder superarlos ya que como dirigentes somos ciudadanos de este país y nos tenemos que atener a las leyes y si alguien excede un límite lo tendrá que resolver la Justicia.

