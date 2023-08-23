Consejo Escolar: Acto público presencial

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Por En Linea Noticias

EL CONSEJO ESCOLAR COMUNICA QUE EL DÍA JUEVES 24 DE AGOSTO

 de  2023, A LAS 8.30 HS, REALIZARÁ ACTO PÚBLICO  PRESENCIAL  EN INSTALACIONES DEL CONSEJO ESCOLAR, PARA DESIGNAR PERSONAL AUXILIAR CON SITUACIÓN DE REVISTA: CARGO REEMPLAZANTE

DICHO ACTO SE REALIZARÁ CON PERSONAL AUXILIAR REEMPLAZANTE EN EL LISTADO 2022/2023.
SÓLO PODRÁN DESIGNARSE Y TOMAR POSESIÓN DEL CARGO:

1- QUIENES NO CUENTEN CON REEMPLAZO ACTIVO AL MOMENTO DE TOMAR EL NUEVO CARGO.

ESTABLECIMIENTO A DESIGNAR:

ESTAB: PP N°6

DOMICILIO: ALBERDI Y TRABAJADORES

Cargo:PORTERA

Horario: 11 A 17 hs

HASTA: 05/09/2023

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