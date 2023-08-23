Consejo Escolar: Acto público presencial
EL CONSEJO ESCOLAR COMUNICA QUE EL DÍA JUEVES 24 DE AGOSTO
de 2023, A LAS 8.30 HS, REALIZARÁ ACTO PÚBLICO PRESENCIAL EN INSTALACIONES DEL CONSEJO ESCOLAR, PARA DESIGNAR PERSONAL AUXILIAR CON SITUACIÓN DE REVISTA: CARGO REEMPLAZANTE
DICHO ACTO SE REALIZARÁ CON PERSONAL AUXILIAR REEMPLAZANTE EN EL LISTADO 2022/2023.
SÓLO PODRÁN DESIGNARSE Y TOMAR POSESIÓN DEL CARGO:
1- QUIENES NO CUENTEN CON REEMPLAZO ACTIVO AL MOMENTO DE TOMAR EL NUEVO CARGO.
ESTABLECIMIENTO A DESIGNAR:
ESTAB: PP N°6
DOMICILIO: ALBERDI Y TRABAJADORES
Cargo:PORTERA
Horario: 11 A 17 hs
HASTA: 05/09/2023