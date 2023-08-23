Consejo Escolar: Acto público virtual
EL CONSEJO ESCOLAR COMUNICA QUE EL DÍA Jueves 24 de agosto de 2023, A LAS 9 HS, REALIZARÁ ACTO PÚBLICO VIRTUAL POR GOOGLE MEET EN INSTALACIONES DEL CONSEJO ESCOLAR, PARA DESIGNAR PERSONAL AUXILIAR CON SITUACIÓN DE REVISTA: CARGO REEMPLAZANTE
DICHO ACTO SE REALIZARÁ CON PERSONAL AUXILIAR REEMPLAZANTE EN EL LISTADO 2022/2023.
SÓLO PODRÁN DESIGNARSE Y TOMAR POSESIÓN DEL CARGO:
1- QUIENES NO CUENTEN CON REEMPLAZO ACTIVO AL MOMENTO DE TOMAR EL NUEVO CARGO.
ESTABLECIMIENTO A DESIGNAR:Enlace:
ESTAB: PP N° 13
DOMICILIO: Sierra Chica
Cargo:Portero/a
Horario: 12 A 18 HS
HASTA: 02/09/2023
ESTAB: EESN°3
DOMICILIO: LOMA NEGRA
Cargo:AYUDANTE DE COCINA
Horario: 12.30 A 18.30 HS
HASTA: 14/09/2023