Consejo Escolar: Acto público virtual

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Por En Linea Noticias

EL CONSEJO ESCOLAR COMUNICA QUE EL DÍA Jueves 24 de agosto  de  2023, A LAS 9 HS, REALIZARÁ ACTO PÚBLICO  VIRTUAL POR GOOGLE MEET EN INSTALACIONES DEL CONSEJO ESCOLAR, PARA DESIGNAR PERSONAL AUXILIAR CON SITUACIÓN DE REVISTA: CARGO REEMPLAZANTE

DICHO ACTO SE REALIZARÁ CON PERSONAL AUXILIAR REEMPLAZANTE EN EL LISTADO 2022/2023.
SÓLO PODRÁN DESIGNARSE Y TOMAR POSESIÓN DEL CARGO:
1- QUIENES NO CUENTEN CON REEMPLAZO ACTIVO AL MOMENTO DE TOMAR EL NUEVO CARGO.

ESTABLECIMIENTO A DESIGNAR:Enlace:  

meet.google.com/vxn-yvsp-ftx

ESTAB: PP N° 13

DOMICILIO: Sierra Chica

Cargo:Portero/a

Horario: 12 A 18 HS

HASTA: 02/09/2023

ESTAB: EESN°3

DOMICILIO: LOMA NEGRA

Cargo:AYUDANTE DE COCINA

Horario: 12.30 A 18.30 HS

HASTA: 14/09/2023

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