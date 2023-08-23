Consejo Escolar: Citación por trámites
EL CONSEJO ESCOLAR DE OLAVARRÍA CITA A LOS SIGUIENTES AGENTES PARA NOTIFICAR ACERCA DE SU TRÁMITE, EN EL HORARIO DE 8 A 13,30 HS.
ANTIGÜEDAD
– GOMEZ, SOLEDAD
– GONZALEZ, OSCAR
– ARAUZ, ZULEMA
– GONZALEZ,SUSANA
– AREVALO, STEFANIA
– ARAGON, NORMA
– MENTASTI, ALEXIA
SALARIO
– LEGUIZAMON, LILIANA
– STALDECKER, LILIANA
– SURGET, MARÍA AGUSTINA
– HEINRICH, MAIA
– SCHWAB, DAIANA
– DE LOS SANTOS, DEBORA
– POTES, MARIANA
– BENÍTEZ, MELANI
– BOSSO, JUAN
– VILLEGAS, NADIA
– SALERNO , MARCELA
– VERON, MARIA FLORENCIA
– CUNIOLI, YESICA
– ARTAZA, ROMINA