Consejos para presentar un libro

5.- La música suele predisponer positivamente a espíritus sensibles, los hace más receptivos a toda manifestación artística que ande por ahí revoloteando. No sería para nada desacertado invitar a algunos músicos para que antes o después de la presentación amenizaran con algunos temas (si la calidad del libro a presentar es demasiado modesta, no se descarta que los músicos toquen, ya no antes o después, sino durante la presentación). Respecto al estilo musical, preferir siempre música suave y con letras adecuadas a un evento cultural. Descartaríamos por ejemplo temas de Riff o de Rata Blanca o canciones de Palito Ortega o Pocho la Pantera o, incluso, del más actual pero de todos modos rudimentariamente elegante L-gante. La intervención musical debe ser más bien breve. No está de más pedirles a los intérpretes que elijan dos temas bien pulentas, uno para iniciar y otro para finalizar el show. Y que este último sea también el segundo de la lista.



6.- Las tres o cuatro tías con tapado de piel que se sentaron en la primera fila deberán ser, indefectiblemente, y con evidentes muestras de haber sido embargadas por una fuerte emoción, las primeras en comprar un libro cada una y pedir una especial dedicatoria.



7.- A propósito de esto, el autor deberá haber memorizado previamente no menos de diez o doce dedicatorias al estilo de: “con gran afecto para…”, “con sentida gratitud…, “para el tan apreciado…” o, por las dudas de que alguna señorita atractiva hubiera participado del evento y comprado el libro (aún si una o ambas circunstancias hubieran sido a raíz de un malentendido): “con la secreta esperanza de que estas páginas merezcan el refinamiento de su pulcro y sensible espíritu…”. Esto último no sería necesario en el caso del libro de Matemáticas para ingeniería o de un tratado de Termodinámica, incluso podría ser en tal caso contraproducente. Si se tratara de una autora y el solicitante de la dedicatoria fuera un joven apuesto, bastaría con un “con afecto, fulana de tal”, ya que lo más probable es que se trate de un baboso al que la poesía le interesa menos que la nómina de emperadores chinos del siglo III antes de Cristo.

Y bien, con estos sabios consejos y con la saludable costumbre de reírnos de nosotros mismos, nos despedimos hasta el próximo domingo o hasta el próximo evento cultural al que nos inviten, ya sea como autores, presentadores o como el tío decrépito encargado de ofrecer vino.