Conte Grand no descartó interponer «un recurso» ante la Corte por la implementación de Juicio por Jurado para menores

Este sábado el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand estuvo en Olavarría donde fue parte del primer Foro Nacional de Seguridad Rural. Durante su estadía en la ciudad se dio tiempo para hablar con los medios locales y responder una serie de inquietudes acerca del servicio que presta el Ministerio Público Fiscal.

Sobre la charla destacó la «labor» que realizan en el Departamento Judicial de Azul los doctores Diego Fernández y Marcelo Sobrino, Defensor General y Fiscal General, respectivamente. Se lamentó además de no poder recorrer el Departamento Judicial Azul con más frecuencia debido a la extensión de la Provincia.

De todas maneras habló sobre un reciente fallo del Tribunal de Casación Penal de la Provincia que ordenó, por primera vez, que se juzgue a un imputado del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil bajo el procedimiento de jurados populares. El fallo señaló que la norma que incorporó esa modalidad «ningún distingo hace respecto de si se debe enjuiciar personas mayores o menores de edad».

Éste y otros temas en la voz del Procurador General de la Provincia.

Usted mencionó en su charla que el Departamento Judicial de Azul es el de mayor cantidad de delitos rurales de la provincia de Buenos Aires

Conte Grand: Es un número absoluto esto quiere decir que hay que ponderarlo con las estructuras de actividad y la extensión del Departamento Judicial de Azul. Es el más extenso de los 20, que integran el sistema judicial de la provincia de Buenos Aires. Entonces si consideramos la extensión y los niveles de actividad, en realidad no es el departamento que tiene mayores niveles de delito, si el número absoluto pero es semejante o inferior a otros casos.

Usted mencionó que se trabaja en fiscalías especializadas, ¿cree que se necesitan más?

Conte Grand: Yo empezaría por lo siguiente, diría que lo principal es la capacitación. Lo principal es la capacitación, sin duda alguna necesitamos capacitar a nuestros integrantes, necesitamos que tengan conocimiento de la realidad rural. Que estén conocimiento de la terminología, de los conceptos, para poder interactuar con quiénes son potenciales víctimas, quiénes son y desarrollan sus actividades en el ámbito rural. A su vez tenemos que avanzar en la creación de unidades especializadas y en la medida en que vayamos contando con más recursos eventualmente exclusivas porque lo que nosotros hacemos es que las unidades sean especializadas muchas de ellas pero no exclusivas. El ideal por supuesto es que todos los integrantes del Ministerio Público tengan conocimientos básicos de lo que es la actividad del ámbito rural en su concepto y que tengamos un número creciente de las unidades que estamos desarrollando.

Usted señaló que es necesario el trabajo articulado con la policía rural. ¿Cree que necesita mayor apoyo y estructura del Ministerio?

Nosotros profundizamos diariamente las relaciones institucionales con el Ministerio de Seguridad, yo tengo un trato personal y fluido con el Ministro y con su equipo y mi equipo también con el equipo del ministro y venimos trabajando en alcanzar los objetivos que nos hemos planteado en forma individual y colectiva y conjunta. Creemos fervientemente en el principio de unidad del Estado, el Estado es uno solo, aunque hay áreas independientes y autónomas, por supuesto. El Poder Judicial es independiente y hay que preservar la independencia del poder judicial. Pero la actividad funcionalmente tiene que ser una actividad común ¿porque? Quiénes se aprovechan de la desintegración del estado es el crimen organizado. Si las bandas y todo lo que tiene que ver con la mafia en distintos niveles. Por lo tanto nuestra actividad con el Ministerio de Justicia es una actividad creciente muy profesional y que vamos mejorando diariamente los objetivos que tenemos que alcanzar.

Conte Grand: Mencionó durante la charla que también los Jueces se sumen a este tipo de iniciativas que tienen para aportar los Jueces y que tienen estas iniciativas para aportarle a los Jueces

En la Provincia de Buenos Aires, es sabido, rige el sistema acusatorio: esto quiere decir que en el ámbito penal la acción es conducida por los Fiscales, para decirlo de forma muy genérica. Hay cuestiones técnicas, por supuesto. Sin perjuicio de ello los Fiscales tienen que interactuar con los Jueces de Garantías requiriendo o cuando deban requerir medidas vinculadas a derechos y garantías constitucionales. La intervención de los jueces en los procesos penales es muy importante y en el caso de los delitos cometidos en el ámbito rural esto no es una excepción. A mí, particularmente, me parece fundamental incorporar a los Magistrados a las tareas de capacitación, a las tareas de vinculadas a intercambio de experiencia y que nos aporten la mirada y su impresión hacia donde tenemos que ir para mejorar los objetivos.

Hace algunas horas se conoció un dictamen, de Casación, donde se habilitan los Juicios por Jurados para menores (Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil) ¿Qué opinión tienen al respecto?

Conte Grand: En ese sentido usted normalmente no ve va a escuchar que yo eludo una respuesta, pero estamos examinando el fallo de Casación para ver si interponemos o no un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia. Si usted me llama dentro de diez días yo se lo voy a contar, estamos evaluando que hacemos con eso. Estamos evaluando para ver si lo consentimos o si interponemos un recurso. Es un tema muy delicado, el tema de la intervención del juzgado popular en materia de menores es un tema muy delicado, por lo tanto nos exige a nosotros un estudio en profundidad. Nosotros estamos interesados, desde hace bastante, en la situación de los menores en el ámbito penal, hemos tenido hace dos semanas unas jornadas en Lomas de Zamora, sobre Responsabilidad Penal Juvenil conjuntamente con jueces, integrantes del Ministerio Público Fiscal y siempre se intercambian cuestiones vinculadas a esta temática. Es un tema delicado, es un tema que por supuesto es multidensional no tiene que ver solo con la persecución penal y no tiene, obviamente, exclusividad la materia de juicios por jurados, pero lo integran y por eso lo estamos estudiando.

En el caso de Olavarría la puesta en marcha, a pleno, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en que situación está.

Conte Grand: Estamos esperando que se avance con recursos para los Juzgados, para nosotros acompañar con eso la creación de Unidades Fiscales. De modo que es una cuestión integral, nosotros siempre requerimos que la implementación de alguna materia especifica o alguna actividad especifica en el ámbito judicial no sea algo aislado sino que prevea la existencia la de Juzgados, Fiscalías y Defensorías. Sino queda desarticulado el proceso penal. Hemos charlado con la Corte y lograr una solución integral en cuánto sea posible.