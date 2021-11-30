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Corte programado de energía en dos sectores del Barrio Lujan y CECO I

Ciudad
Por En Linea Noticias

DIA: 01/12/2021

ATENCIÓN VECINOS DE LOS SIGUIENTES SECTORES:

1-SECTOR: SAAVEDRA – BOLIVAR – AV.URQUIZA – AV.DEL VALLE

HORARIO: 07:00 A 09:00hs

SET Nº29

2-SECTOR: SAAVEDRA – SAN MARTIN – AV.URQUIZA – C.SUAREZ

HORARIO: 10:00 A 12:30hs

SET Nº5

MOTIVO: MANTENIMIENTO

AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADO DEL SERVICIO ELECTRICO

ESTA INTERRUPCIÓN PUEDE SUSPENDERSE CUANDO LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS SEAN ADVERSAS, Y DEBERÁ REPROGRAMARSE.

HORARIO: 07:00 A 09:00hs

ATENCIÓN VECINOS DE BARRIO C.E.C.O. SECTOR 2 SUPERMANZANA 2.

MOTIVO: MANTENIMIENTO

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