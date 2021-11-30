Corte programado de energía en dos sectores del Barrio Lujan y CECO I
DIA: 01/12/2021
ATENCIÓN VECINOS DE LOS SIGUIENTES SECTORES:
1-SECTOR: SAAVEDRA – BOLIVAR – AV.URQUIZA – AV.DEL VALLE
HORARIO: 07:00 A 09:00hs
SET Nº29
2-SECTOR: SAAVEDRA – SAN MARTIN – AV.URQUIZA – C.SUAREZ
HORARIO: 10:00 A 12:30hs
SET Nº5
MOTIVO: MANTENIMIENTO
AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADO DEL SERVICIO ELECTRICO
ESTA INTERRUPCIÓN PUEDE SUSPENDERSE CUANDO LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS SEAN ADVERSAS, Y DEBERÁ REPROGRAMARSE.
HORARIO: 07:00 A 09:00hs
ATENCIÓN VECINOS DE BARRIO C.E.C.O. SECTOR 2 SUPERMANZANA 2.
MOTIVO: MANTENIMIENTO