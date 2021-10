Crecen los rumores: ¿Berni deja el gabinete de Kicillof?

Tras admitir en público su fuerte discusión con el diputado Máximo Kirchner, líder de La Cámpora, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, quedó envuelto hoy en una serie de fuerte rumores de una salida de su cargo, aunque desde la gobierno dijeron que continúa trabajando normalmente y este jueves estuvo en Olavarría se mostró junto al gobernador Axel Kicillof.

Las primeras revelaciones sobre la pelea de Berni con Kirchner surgieron como trascendidos periodísticos que hablaban incluso de una agresión física del ministro al diputado. Pero después fue el propio ministro el que, en una entrevista periodística, lo confirmó: Sería deshonesto decir que no he discutido muy fuerte con él, ahora de ahí a agarrarlo del cuello no es lo que sucedió y no es la información correcta”, dijo Berni.

En el lenguaje castrense que suele usar, Berni dijo que tiene coincidencias estratégicas con Kirchner, pero diferencias tácticas. En palabras corrientes, el ministro le reprochó en durísimos términos al líder camporista, como armador central de las listas, que le hayan bajado la boleta de candidatos a diputados provinciales de la segunda sección, para evitar una interna allí.

Según pudo saber DIB, Berni incluso fue más allá y le dijo al diputado que una interna a nivel provincial hubiese favorecido al Frente de Todos, porque hubiese movilizado a las bases a votar. Y le puso como ejemplo lo que ocurrió con Juntos, cuyo caudal de votos se vio incrementado por la pelea entre las listas de Diego Santilli y Facundo Manes.

Ese fue el motivo de la pelea, que ocurrió la semana pasada y no es la primera que, tras bambalinas, tiene el ministro de Seguridad con representantes de La Cámpora por la estrategia electoral.

Después, la tensión escaló por otra filtración periodística, según la cual Berni habría dicho que tras las elecciones se irá de Frente de Todos. De acuerdo a lo que pudo reconstruir esta agencia, fue al término de una entrevista televisiva, delante de varios periodistas que trabajan en el mismo canal pero en diferentes medios gráficos.

En ese marco, las versiones de salida se incrementaron y se potenciaron incluso nombres de reemplazo que hace unos días son objeto de especulaciones. Por ejemplo, el de Gastón Granados, el hijo de Alejandro, intendente de Ezeiza, que fue ministro de Seguridad durante el gobierno de Daniel Scioli. El alcalde también nombrado. Además, se habló del actual intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, primer candidato a diputado provincial por la tercera sección, aunque desde su entorno relativizan mucho la posibilidad. El alcalde de Escobar, Ariel Sujarchuck, siempre pretendió sentarse en ese sillón.