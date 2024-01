«Cuando nos hicieron los piquetes de la abundancia, la gobernabilidad la dio Cristina»

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro. – DIB –



Por Andrés Lavaselli, de la redacción de DIB

Enfático y directo como siempre, el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, dice que si un diputado o un senador de UxP aprueba una medida del presidente Javier Milei es “porque es un vende patria o porque hubo otra cosa”. Denuncia que hay presiones a los gobernadores para que acepten el DNU o la Ley Ómmibus, pero pide resistir y pone como ejemplo lo que sufrió durante el gobierno de María Eugenia Vidal.

En diálogo con DIB, carga duro contra Daniel Scioli, al que llama “traidor”, y señala a Axel Kicillof y Cristina Fernández como faros para orientar el futuro del peronismo.

¿Cómo impacta en el municipio el plan económico de Milei-Caputo?

Todas las medidas que aplicó “gente de bien” son un desastre. Lo peor que se podía haber hecho para la Argentina es lo que hizo Milei. Una vergüenza.

¿Qué ve que esté pasando con la gente en Pehuajó?

Lo que le pasa a la gente es lo que nos pasa a todos, lo más importante es la comida de todos los días. Pero lo que me impacta allá en el fondo es lo que dijo Simón Bolívar: no se “puede regalar la patria” y Milei regala la patria.

¿Cómo tienen que actuar los intendentes en la discusión de los fondos no coparticipables?

No hay que negociar con Milei. Está presionando a los gobernadores. Qué dicen algunos: “Nosotros no podemos pagar los sueldos”. Bueno, pero no entregues tus diputados o tus senadores. Porque hoy no vas a poder pagar los sueldos, pero mañana vas a salir a la calle y vas a tener un yanqui dueño de tu tierra. No hay un diputado o senador, de Unión por la Patria o de ningún partido político, que defienda a la república, que pueda aprobar una medida de Milei. Si lo hacen, y me hago cargo de lo que digo, es porque es un vende patria y porque pasó otra cosa.

¿No negociar aunque corte los fondos para la provincia?

Nada. A mí cuando María Eugenia Vidal me quiso apretar, (el entonces ministro de Seguridad Cristian) Ritondo me sacó 70 patrulleros en un día. Era el 30%. Y yo seguí con mis convicciones. Ellos me pedían que hable bien de Vidal y Mauricio Macri.

¿Vende patria no es mucho?

No, el diputado o senador que vota es vende patria. Igual que el señor Daniel Scioli. Que es un vende patria que dijo que se quedaba (en la embajada argentina en Brasil durante el gobierno de Milei). Por la patria las pelotas Scioli, te quedaste por vos.

¿El vocero Manuel Adorni comete una torpeza cuando culpa al Congreso de hacer subir al dólar o es un plan premeditado, que suba para facilitar la dolarización?

Adorni es un personaje payasesco, al que le hacen decir cosas. Es mentira, la gobernabilidad la tiene que dar el Ejecutivo. En 2008, cuando nos hicieron los piquetes de la abundancia, la gobernabilidad la dio Cristina con buenas medidas. El opositor tiene que cumplir su rol y se puede oponer a todo dentro de la democracia. Porque si no lo que están buscando es que cogobiernes.

¿Cree que Macri puede estar en una conspiración con la vice Victoria Villarruel para voltearlo a Milei?

De Macri creo cualquier cosa. Si tu madre dice que vos sos una porquería, que espiás a tu hermano, a tu cuñada, a tu primo. Que lo volteaste hasta a (Diego) Santilli, que no se haga el boludo. Qué podés esperar. Macri es peor que Judas.

¿Dado el nivel de ajuste y la eventualidad de que pueda profundizarse, teme que Milei puede no terminar el mandato?

No, el temor que tengo es que la gente se siga muriendo de hambre, que regale las empresas, que haya un muerto en una manifestación porque hay que hacerlos marchar por la vereda. Ahora, yo soy demócrata y creo que tiene que terminar. Pero si no termina es por culpa de él. Nosotros no somos Villarruel, nosotros tenemos 30 mil compañeros muertos, nadie de nosotros quiere que la democracia se interrumpa. Pero para que eso ocurra, tener que estar con un estado como con Néstor y Cristina, con un 19% de pobreza. Y es imposible que haya menos pobreza cuando no distribuís la riqueza.

¿Está bien el paro del 24 o es apresurado?

No, no, no, el paro está rebién. Porque es un reflejo a las medidas tomadas por Milei. La CGT ha dado un salto de calidad.

¿No coincide con Massa entonces?

Por supuesto, en absoluto coincido con Massa.

¿Cree que diputados, senadores o algún intendente negocie con Milei como pasó con Scioli o sean más ambiguos como Massa?

No quiero que sean traidores como Scioli, que no sean ambiguos como Massa ni que hagan como algunos hicieron en la época de Vidal que después quedaron condenados por la gente que saben que negociaron.

¿Quién tiene que liderar la recomposición del peronismo en su rol de oposición? Pregunto por dos figuras específicamente: Kicillof y Cristina Fernández

No podemos, como escuché que dicen algunos, pensar ya en Kicillof presidente. Es una locura. Kicillof es un trabajador y un militante incansable. Una figura del peronismo, yo digo que el mejor gobernador de la historia. Tiene un rol clave pero ahora es gobernar. El de Cristina no lo digo yo, lo dijo ella hace un tiempo: “A mí no me manden a cuidar los nietos”. Lula llegó a presidente a los 79, Cristina creo que tiene… no voy a decir la edad porque me mata.

¿Cree que puede volver a ser presidenta?

Obvio. A una figura que va a estar a la altura de San Martín y Belgrano nunca hay que jubilarla. No la jubilan los multimedios, el delincuente de (Héctor) Magnetto. O se jubila ella o lo hace el pueblo: yo no veo ninguna de las dos. La veo entera y cada vez más lúcida. Y en los barrios me dicen Kicillof y Cristina.

¿Cuál es la autocrítica del peronismo que explique la llegada de Milei?

Hay que sentarse puertas adentro. Ver cómo laburaron los medios y cómo laburaron ellos en las redes. Y hay que ver que si bien fue bien elegido, Alberto Fernández tiene un grado muy alto de responsabilidad por la llegada de Milei, aunque él diga que no. Porque no cumplió ninguna expectativa. Cuando hizo la fiestita en Olivos y todos estábamos encerrados; cuando no pudo tomar Vicentin, cuando negoció con el Fondo poniendo un operador del Fondo. (DIB) AL GML

