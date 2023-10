Los cruces entre Unión por la Patria y dirigentes del gallismo parecerían no cesar a pocos días de que se lleven adelante las elecciones generales. La campaña viene mostrando una fuerte virulencia discursiva y ninguna de las partes parece retroceder en esas conductas.

Hilario Galli, además de Secretario de Gobierno es el Jefe de la campaña de Ezequiel Galli y en una reciente entrevista realizada por el periodista Martín Miguel Rodríguez y emitida por Radio Olavarría aseguró que no sabe por qué los dirigentes de Unión por la Patria se «ofenden» cuando se dice que Maximiliano Wesner es de La Campora, agrupación que integra el frente y a nivel nacional encabeza Máximo Kirchner.

Primero, Hilario Galli aclaró que desde el gallismo no se ofendían cuando en otras campañas buscaban que en el ámbito local se hicieran cargo del gobierno de Mauricio Macri. «Cuando Macri era el presidente de la nación en 2019 y teníamos valores inflacionarios cercanos al 50%, que teníamos un dólar a 40 pesos, que teníamos una pobreza de aproximadamente 30 puntos, yo recuerdo que el candidato a Intendente, Federico Aguilera planteaba un escenario cuasi apocalíptico si nosotros seguimos gobernando el país, la provincia y obviamente Olavarría. En ese momento a nosotros nos decían ´Macri es Galli´ o ´Galli es Macri y nosotros en ningún momento objetamos eso, porque nosotros obviamente representábamos y seguimos representando al espacio que estaba gobernando en el país y la provincia. En ningún momento planteamos eso como una ofensa», contextualizó el funcionario.

Hilario Galli siguió acelerando discursivamente en la entrevista y ratificó: «cuando uno plantea que Maximiliano Wesner es de La Campora, por qué se ofenden si es de La Campora» y ahí se dirigió directamente al candidato a Intendente: «a uno si le hace ruido su origen o su pertenencia, me parece que tiene que mirar para adentro lo que le hace ruido. Pero no es ofensiva la realidad, yo no entiendo de donde se plantea que es una campaña violenta».

Además cuestionó a Wesner por negar su pertenencia: «me parece violento ocultarle a la población quién es uno, me parece que no es honroso. Yo soy Hilario, yo pertenezco a este espacio. Lo digo y lo milito, me parece que no sería honesto con la población presentarme de una manera que no soy. Si alguien dice que yo soy esto, y yo lo niego estoy mintiendo. No sé cuál es la violencia».

El Secretario de Gobierno Municipal defendió el último spot de Ezequiel Galli donde el Jefe Comunal plantea que Unión por la Patria «quiere convertir la municipalidad en un kiosco, en un maxikiosco» que según el Intendente será manejado por La Campora y después asegura sin titubea que es para hacer lo mismo que hacen en todo el país «dar vueltos».

Al defender ese spot, Hilario Galli aseguró: «a lo largo de la historia es lo que nos han demostrado a lo largo y a lo ancho del país y de la provincia. Tenemos a la ex presidenta y actual vicepresidenta multiprocesada, hemos visto imágenes de las más obscenas tirando bolsos llenos de dólares y armas dentro de un convento, hace muy poquito tiempo vimos el resultado obsceno de cómo manejan la política con el ex Jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires en un yate. Me parece que a las claras está lo que representa ese partido, a lo largo de la historia nos han demostrado en cada una de las oportunidades que pudieron de lo que fueron capaces. Entonces esto es lo que representa este espacio para nosotros: es la obscenidad de la corrupción de lo más extremo».

Ante la pregunta puntual sobre si creía que eso podía pasar en Olavarría en un eventual gobierno de Wesner, el Jefe de Campaña del gallismo sostuvo: «yo creo que es lo que representa esa agrupación (La Campora) a lo largo y a lo ancho del país, cuando a nosotros nos decían que nosotros representábamos la deuda, la inflación, el hambre, nosotros nos dábamos vuelta y gestionábamos de la mejor manera, en ningún momento salimos a sentirnos ofendido por lo que nos decían, cosas que siento que no son reales porque para cada una de las cuestiones, sea la deuda o el manejo de la economía, hay argumentos que uno puede dar de por qué se hicieron las cosas de una manera u otra. Pueden no haber salido de la forma que uno esperaba, pero de atrás de la forma de uno de gestionar había algo para decir y algo para mostrar».

Siempre siguiendo con su postura de defensa del spot aseguro volvió a comparar la política con Olavarría y afirmó: «nosotros queremos que esas mismas prácticas y que nos tienen acostumbrados, no queremos que lleguen a nuestra ciudad».