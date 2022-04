Cuánto te queremos, Argentina

Escribe: Carlos Paladino (No le cambiaré las ideas a nadie, escribo para que los que pesamos igual no estemos solos.)

Argentina; mi país, nuestro país, cuánto hay que quererte, para soportar las angustias a que nos ponés a prueba todos los días. Hasta cuándo y hasta dónde. Nos esperanzamos que, en esta fecha cristiana del sobrehumano sacrificio de Jesús por nosotros, tal vez algo de su piedad tome cuerpo en el pueblo argentino. Hay gente muy mala, no lo dudamos; pero, la mayoría no debe pagar por lo que hacen “esos malditos”, esos desaprensivos que el esfuerzo impropio les regala una nombradía impostora, no debe pagar por los corrompidos sin tapujo y sin disfraz, menos aún, por los cínicos con los niños y los desamparados argentinos. También es propicia para que, el Altísimo conmueva la sensibilidad de los jueces, e impartan una justicia más justa a los culpables de nuestras aflicciones. Aflicciones que, con el tiempo inmovilizan la capacidad trabajadora y creadora del ciudadano caído en desgracia. Asimismo, ansiamos, que el Creador ponga un poco de luz y misericordia en los sentimientos de los gobernantes municipales provinciales y nacionales y, alancen a comprender las funestas determinaciones que desligan en ese remanente de personas que no forman parte de esa porción de poderío inquebrantable.

Menos los privilegiados e ineficaces que se tienen que ir, la sociedad se siente cada vez más avasallada, más desheredada y más avergonzada de quienes manejan a gusto y placer un destino que ya no es desventurado, si no que nos conduce a la Condenación sin retronó. Un grupo selecto que cuenta a su favor con la pasividad argentina, Ocurre que pisan nuestra tierra, muchos en mejores condiciones y tienen resto para aguantar los embates de la injusticia. Pero, hay que pensar que, de no enmendarse, ¿a la larga o a la corta…? Son los mismo que se alimentan de que la malaria de hoy, no se generalizará; ni los alcanzará. Bien es cuestión esperar. Es materia de conciencia.

A pesar de algún fallo judicial negativo, que le está provocando algunos dolores de cabeza a la señora Cristina de Kirchner; en el orden republicano, las peores decisiones; las que son perjudiciales al interés colectivo de la población, aquellas que afectan a ricos y pobres; siguen siendo acordadas por ese cuadro político inamovible y encrestado en el gobierno.

La inflación impresionante, a la cual no hay intenciones de ponerla en la realidad medular, recurriendo a las medidas económicas ortodoxas y concretas, implementadas en aquellas naciones que ya pasaron por semejante dificultad; no es para el gobierno un trance de máxima prioridad. No le afligen en extremo; la producción, el empleo, los salarios, la seguridad pública, la educación, etc. Todos estos asuntos pueden tirarse para adelante. Observemos, por caso, el sincericidio de la ultra k, cristinista fanática, señora Fernanda Vallejos; que nos sumerge en un baño de sabiduría inédita: “No se le puede reclamar al secretario de Comercio que no baje la inflación, porque las herramientas de la secretaría son acotadas… y aclaró por si no había quedado claro, los objetivos económicos del gobierno no se cumplieron” ¿Se volvió razonable de golpe?

Es en el ámbito de la Justicia, donde se concentran los principales motivos de zozobra en donde el kirchnerismo impaciente tiene centrada su atención. Fundamental para lograr finalizar, indemne, una trayectoria plagada de ilegalidades comprobadas. Esto, claro, en el supuesto de no quedarse, nuevamente, en posesión del próximo recambio presidencial, caso contrario, que todo siga como hasta ahora, que la vamos apechugando

De este modo, a diario presenciamos discrecionalidad en todos los recintos de la administración. Por ejemplo: en el ámbito de la Justicia, el juez federal Alejo Ramos Padilla decidió que las tierras ocupadas en Los Hornos, un predio de 163 hectáreas del Estado Nacional, que tenían un pedido de desalojo de la municipalidad de La Plata; “no fue un delito”. Se consideró la solicitud de los usurpadores, donde ya se ubicaron cerca de 1.000 familias. Los intrusos “no lo hicieron de manera clandestina…sino que fue a plena luz del día” y cita la hora exacta del hecho. (Infobae). Al margen de los demás argumentos que plantea el juez Padilla, este fallo de la Justicia es un comprometido antecedente a tener en cuenta en futuras tomas de tierras.

En círculos sindicales, la “Casta Sindicalista Peronista” en situaciones como las actuales, no puede pasar inadvertida sin mostrar su rasgo patotero, haciendo uso de la pasión prepotente que generan desde la época alienada, cuando verlos portando sus respectivas armas, apremiando a patrones y empresas, era normal. Evidente señal que siempre, en los gobiernos democráticos estuvieron respaldados para maltratar a quien les viniera en mente. Hugo Moyano, fue denunciado por el “Movimiento Empresarial Antibloqueos” (MEAB), por haber amenazado con “bloquear a San Nicolás” En el punto había entreverado algún concejal del FDT y líder de Camioneros. Exigía que la Justicia liberara a dos gremialistas porque si no iba a hacer “morir de hambre a la ciudad” (Diario ·Clarín). Delincuente consumado. Una cosa trae la otra; y “diputados de JXC presentaron un proyectó pidiendo que se le quite la personería gremial al sindicato encabezado por los Moyano” (Política Independiente)

No se nos ocurra ignorar las palabras solemnes de los célebre piqueteros. Que los hay muy preocupados por conseguir legítimos puestos de trabajo para sus representados, por supuesto que los hay. Los piqueteros honestos existen. Pero, no provocan la atención de los medios, por la mesura aplicada en el cumplimiento de sus reclamos. Una de las cosas que más valen – aunque ya lo mencionamos en anteriores notas – son los consejos del señor Luis D’Elia, quien luego de un pormenorizado estudio, llegó a la conclusión de intervenir a las empresas formadoras de precio, Justamente él, que hace un trabajo empresarial con guita que recibe del Estado. Dirigente que comanda la Federación de Tierra Vivienda y Hábitat. ¨Él – dijo en C5N – que no hay que marchar a Plaza de Mayo (se gana bien la plata que el gobierno le paga) “Hay que a Arcor, Coca Cola, a Pagani. Matarazzo y pararse diez días. A Mastellone, y que no puedan distribuir la leche, por ejemplo” Al estilo Bonafini, diríamos Luisito y Huguito, un solo corazón. El señor Emilio Pérsico es otro exponente que públicamente dijo que el gobierno popular (de ellos) debe gobernar durante 20 años seguidos, para terminar con éxito la obra iniciada (?) Sostiene que la desocupación en la argentina “es muy poquita” Este señor adicto a dominar grupos de gente pobre, es dirigente del Movimiento Evita y secretario de Economía Social. Viene acompañado de antecedentes como ex montonero y fundador de “Quebracho”. El otro socio del movimiento es el señor “Chino” Navarro, Secretario de Políticas Parlamentarias… Ambos, son funcionarios rentados del Estado, lo que significa hacerle la parada al gobierno, pero, no al límite de poner en riesgo sus emolumentos. ¿Son elementos confiables para representar y exigir por las penurias de los más necesitados? Más bien, es como darle a un zorro, cuidar un gallinero.

Es verdad, realmente, somos atropellados sin descanso por esta banda inepta peronista, cínica y violenta. ¿No deberíamos exigir un poco de respeto? Sí, claro, me dirán ustedes; pero, a quien.

Hace unos días se realizó en el CCK, la Asamblea Parlamentaria Eurolat con la asistencia de 75 eurodiputados y 75 parlamentarios de América Latina y el Caribe, presidido por la señora vicepresidente Cristina de Kirchner. El tema convocante era de gran interés ya que abordaba la recuperación económica y en paz. Correspondía que el señor César Valicente, presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos estuviera presente. Consultado el mismo sobre el evento, así se expresó: escuchar a Cristina es fundamental para pensar el mundo que nos toca vivir y marca la agenda…. Cristina da cátedra, plantea la insuficiencia y los desafíos de nuevas instituciones, como también plantea profundas reflexiones sobre el avance de la tecnología, la concentración económica, la desigualdad, y la incompatibilidad entre libre mercado como lo entienden los poderes dominantes y la democracia” A nuestro entender la interpretación y conclusión que traza el diputado, no sabemos si es posible concretarla, pero, su opinión es importante y plausible. Creemos que, en su sinceridad y fidelidad – se reconoce un soldado de Cristina – de encontrarle elementos positivos al discurso de Cristina, nuestro vecino, deja pasar por alto que está pregonando con ejemplos negativos, con los que ha estado sufriendo la sociedad argentina, bajo el gobierno de ella. De igual modo, los antecedentes de quien formula ese gran desafío, cumplen un rol fundamental, sobre todo en la probidad de los actos de gobierno. Y la señora vicepresidenta posee causas judiciales graves en suspenso, que no le otorgan la integridad moral necesaria. como para dar cátedra sobre cuestiones económicas que afectan a las naciones. No necesitamos llenar la página con el historial de Cristina respecto a sus causas; nos basta con lo manifestado por Juan Bautista Yofre, destacado historiador por la valía de los datos incorporados en sus libros. Sobre el tema que estamos tratando, recordó que: “Yo fui embajador en Panamá y conozco la cifra que pasó por ahí. Cristina se robó 10 mil millones de euros” (Tribuna de periodistas -11/2/15), (Twitter 15/7/21)

¡¡ Te seguiremos bancando; ¡¡Argentina!!

