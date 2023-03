Colaboración de las Misioneras del Padre Kolbe

Estamos en la recta final de la Cuaresma…oportunidad “ de oro” para reflexionar sobre nuestra propia historia, la mía, la tuya, la nuestra. Cuaresma y nosotros mirándonos dentro. Quizás´, más de uno conoce este: “Muchas veces… El resfrío «chorrea» cuando el cuerpo no llora. El dolor de garganta «tapona» cuando no es posible comunicar las aflicciones. El estómago “arde” cuando las rabias no consiguen salir. La diabetes “invade” cuando la soledad duele. El cuerpo “engorda” cuando la insatisfacción aprieta. El dolor de cabeza “deprime” cuando las dudas aumentan. El corazón “afloja” cuando el sentido de la vida parece terminar. La alergia “aparece” cuando el perfeccionismo está intolerable. Las uñas se “quiebran” cuando las defensas están amenazadas. El pecho “aprieta” cuando el orgullo esclaviza. La presión “sube” cuando el miedo aprisiona. Las neurosis “paralizan” cuando el niño interior tiraniza. La fiebre “calienta” cuando las defensas explotan las fronteras de la inmunidad. Las rodillas “duelen” cuando tu orgullo no se doblega. El cáncer “mata” cuando te cansas de «vivir». Y tus dolores callados…. ¿Cómo hablan en tu cuerpo? La Enfermedad no es mala, te avisa que te estás equivocando de camino. «La enfermedad es un conflicto entre la personalidad y el alma». (Bach).

Cada acontecimiento es una oportunidad para aprender por eso es válido y urgente aprender a no cargarnos con las cosas que no son necesarias y a recurrir a Quien puede ayudarme y ayudarnos a caminar.¡ Vamos juntos!

