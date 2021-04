Cuarto día de la toma en Barrio Lourdes

PH: Luis Molina y Ruky Caballero

La fuerte lluvia de este jueves trajo complicaciones para todos en la toma de terrenos del Barrio Lourdes, no solo a los policías que custodian el predio sino también a los vecinos que acampan en los terrenos delimitados tras la toma del lunes pasado.

Incluso de acuerdo a lo que denunciaron los vecinos a En Línea Noticias, hubo cruces de palabras con la policía que no permitió el ingreso de comida y carpas que intentaron llevar para resguardarse del clima.

De hecho sostienen que solo había sido advertidos que no se podía retirar o ingresar elementos o herramientas de construcción, pero si comida y carpas. Señalaron que ahora algunos turnos de la custodia no lo permiten y otros si. Por el momento no hubo contacto de los vecinos con el municipio y señalaron fuentes policiales que aún no hay una orden de desalojo emitida por la justicia.

