Daniel Ayçaguer y los abigeatos: «no hay personal de seguridad para que recorra. La policía no da abasto»

Daniel Ayçaguer es el responsable de la Comisión de Seguridad de la Sociedad Rural de Olavarría. En momentos donde los abigeatos aumentan concedió una entrevista al Diario La Nación que sirve para visibilizar aún más la problemática, el malestar de los productores y encender las alertas en quienes deben dar respuestas.

«Se encendieron las alarmas en los campos porque ahora nos están pegando seguido. Se han aumentado los casos de abigeato y hay preocupación en el sector”, explicó el productor al Diario La Nación donde además relató que el panorama hace 10 años era muy alarmante, donde por año se faenaban más de 450 animales y temen volver a esos números del delito.

“Cuando logramos que la gente haga la denuncia y tener una fiscalía especializada en delitos rurales, de a poco fuimos bajando esa cifra. Con el buen trabajo de la fiscalía hemos disminuido: el año pasado solo fueron 80 animales carneados pero este año estamos ya en 100 y tenemos miedo que siga en aumento″, expresó.

No negó que el Ministerio de Seguridad de la Provincia haya enviado móviles a Olavarría destinados a la Patrulla Rural aunque sostuvo “Lo que pasa es que no hay personal de seguridad para que recorra. La policía no da abasto, se solucionó una parte del problema de infraestructura pero la otra parte está trunca” y es así que describió una triste realidad “cada dependencia tiene tres efectivos por turno y si ponemos a patrullar no queda nadie en las dependencias ni en la comisaría”.

Para adelante

Daniel Ayçaguer desde su rol en la Sociedad Rural de Olavarría le dijo al Diario La Nación “Se debe avanzar en el seguimiento de los casos. Si no se busca adonde va la carne que se faena, nunca se va a terminar con el delito. Sabemos que la carne se vende en el pueblo de manera clandestina y que se está consumiendo sin ningún control. El Estado está ausente allí y debe encararlo también en materia bromatológica”, dijo.