Desarrollan la práctica del PowerLifting en Olavarría y compiten a nivel nacional

En Línea Noticias a raíz de los buenos resultados obtenidos por Theo Ciros en una competencia realizada en Mar del Plata, entrevistó al joven atleta y su entrenador Santiago Saint Lary en el gimnasio donde se conocieron y entrenan (Soho Gym).



Ambos de la ciudad de Olavarría practican el Powerlifting, también conocido como levantamiento de potencia. El Powerlifting es una de las modalidades del deporte de fuerza que consiste en levantar el mayor peso posible mediante tres movimientos básicos: peso muerto, sentadilla y press de banca.

De acuerdo a lo que explicó Santi Saint Lary, (126 mil seguidores en Instagram) “el atleta que más carga tira, gana. A lo largo del tiempo, se fueron dividiendo en categorías, por peso, por edad. Y a su vez, cuando se hace una sumatoria total de los atletas, está el coeficiente. ¿Qué es el coeficiente? Bueno, el atleta que más carga tiró y menos peso tiene, gana.”



Señaló que, “en el Panamericano quedé segundo por coeficiente. Salí primero en mi categoría, pero en la general, por coeficiente, quedé segundo. Porque peso 82,5 kilos y salí pesando 81-700 para el torneo. Y pude mover una buena carga.”



“Acá en Olavarría no hay ningún gimnasio que lo haga, ningún gimnasio que lo dé. Yo empecé a entrenarme a fines de 2020, cuando llegué acá, después del primer torneo que tuve. Y claro, acá llamaba la atención. Los pibes me miraban y como que te miran raro, por así decirlo. Porque no es normal ver a un tipo moviendo cargas elevadas. Si bien en un gimnasio vos vas a mover cargas pesadas, vas a entrenar pesado, pero tampoco cargas tan exigentes.”



“Yo, por ejemplo, estaba haciendo peso muerto con 200 kilos, sentadilla con 200 kilos, y eso llamaba la atención. Porque acá en Olavarría no se ve mucho eso, vos te vas a Capital o La Plata y allá es más normal. Pero no es algo que se ve en los gimnasios comunes, digamos.”

“Ésta disciplina está por entrar dentro de los Juegos Olímpicos, está por entrar, está en trámite.»

Con respecto a la llegada de Theo Ciros, Santiago Saint Lary explicó que, “él llegó porque me vio a mí haciéndolo y me dijo, ¿cómo se llama eso que vos haces? Yo le comenté un poco, pasaron creo que dos o tres semanas, y me dijo que él también lo quería empezar a hacer.”



“El entrenamiento consta de, una planificación, antes que nada, y la planificación va con carga. Semana a semana vas aumentando la carga. Después se hace una semana de descarga, donde se bajan las cargas, o no haces nada, no venis al gimnasio siquiera, y se vuelve a empezar. Se hace todo con porcentaje. Con porcentaje, se usa la matemática para eso. Y la idea es irte acercando a esa repetición máxima, que sale con máxima carga, que vos podes mover. Bueno, y indudablemente tiene potencial. Él tiene mucho potencial, tiene muchísimo potencial, porque, primero que nada, por la altura y peso que tiene. Él ya es de estructura grande. Yo siempre le digo que no se ven muchos pibes de 18 años que sean como él. Y otra cosa, tiene fuerza. Tiene mucha fuerza. Vos pensá que él, su carga máxima en peso muerto en marzo eran 160 kilos. Ahora, en agosto, fueron 205. Y 205 que los movió fácil. O sea, tiene muchísimo potencial.”



Por otro lado, Theo Ciros contó que, “La verdad que yo no me imaginé que iba ni siquiera a llegar a levantar 10 kilos más de lo que estaba levantando. Arranqué más por un hecho de que me llamaba mucha atención el deporte y tenía ganas de hacerlo. Y tampoco sabía que, por así decirlo, también tenía el potencial o la estructura para el deporte. Y nada, como dice Santi, son entrenamientos muy fuertes, con mucha carga. Que a su vez también tenía que acompañarlo con un buen descanso, una buena dieta y suplementos también. Y se fueron dando las cosas, iba entrenando con muchos altibajos y cosas de por medio. Llegué a subir, te diría, casi 50 kilos mi peso máximo, con Santi.”

“Hubo una competencia que no pude ir, por temas personales. Después salió esta que fue la última, que fue en agosto y que también estuve a nada de no ir. Salió todo el mismo día, tuve que sacar los pasajes el mismo día, todo. La verdad que hasta yo mismo me había sorprendido. Porque ni yo me esperaba que iba a levantar esas cargas.”



Theo agregó que, “La concentración es todo. Literalmente todo. 50% fuerza y técnica, 50% cabeza. Es así. Si no tenés la cabeza fuerte, no vayas. No te presentes porque te va a ir mal. ¿Se sufre? Sí. Vuelvo a repetir. Se sufre estrés psicológico, estrés físico, obviamente, por mover cargas tan pesadas. Después de los torneos, lo ideal es tener una o dos semanas de descanso.”

Finalmente Theo Ciros agradeció a Juan Agustin Galli y «Tito» González de la dirección de deportes de la Municipalidad de Olavarría por el apoyo brindado para poder concurrir a los Torneos. También a su sponsor «Suplementos Prote viking«.



Con respecto a las competencias Theo explicó que, “en las competencias hay jueces. Esos jueces están capacitados. Generalmente gente que hizo el Powerlifting, se retiró, está en la federación y se quedó como juez. Los jueces van a determinar si tu movimiento es válido o nulo. Puede pasar cualquiera de las dos. Eso, porque tienen ciertas reglas, no es ir y hacer el ejercicio como te salga. Vos tenés que respetar las órdenes de los jueces, suba, baje, cuando dejar la barra en el piso, cuando bajar en una sentadilla, cuando dejar la barra después de hacer el press de banca. Y son ciertas condiciones preestablecidas a las que vos te vas a someter a una competencia. Para saber si haces bien el ejercicio o no y obviamente ver si podes ganar el torneo o no.”

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp