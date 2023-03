Desarrollo Social: los fondos y las internas en plena tormenta

Por: Josefina Bargas y Alexis Grierson

De la denuncia de empleados del área a la renuncia de la subsecretaria, un intento de desmentida y muchas confirmaciones. Además, un nuevo precandidato para la PASO del Frente de Todos: Eduardo Rodríguez. La coparticipación, otra vez, en debate.

Vale por un escándalo

Ya se leyó bastante en medios sobre lo acontecido. Si hiciéramos un resumen sencillo, una sinopsis, podríamos decir que denunciaron irregularidades en las tarjetas Cabal de alimentos y vales por mercaderías que emite el área de Desarrollo Social del Municipio y que por ello le pidieron la renuncia a Silvana Rosales, subsecretaria. Pero para contar la película se deben tener en cuenta varios detalles, puntos y obviamente, todo con un final abierto. Y una sesión especial en el porvenir.

Si bien se hizo público el miércoles por la noche, los hechos datan de al menos hace 9 días. En ese momento, “un grupo de empleados” denunció ante funcionarios ciertos “usos indebidos” e irregularidades tanto en los vales por mercadería como en las Tarjetas Cabal que se utilizan para brindar alimentos a personas vulnerables.

En el inicio de esta semana hubo varias reuniones. Preguntas, consultas, y si bien no se especificó oficialmente, fuentes incontrastables dejaron en claro a este newsletter que “algo que no cerraba se encontró, si no era imposible que se generara toda esta movida”. ¿Cuál fue la movida? El pedido de renuncia de Silvana Rosales. Que, horas después, se conoció que fue una renuncia. Como verán, está lleno de versiones cruzadas.

Ante esta situación, la reunión con Rosales fue para escuchar su versión e informarle que sería apartada de su cargo hasta tanto se realizara una auditoría en el área para determinar si hubo irregularidades que decanten en su responsabilidad o no. Si no las había, volvía a su cargo. Si las hubiera, se realizaría la denuncia penal correspondiente por, entendemos nosotros, malversación de fondos o algo por ese estilo. El encuentro fue encabezado por dos secretarios: Hilario Galli y Diego Robbiani.

Si comparamos, es prácticamente un proceder muy similar al que se aplicó con Mariano Ciancio, que quedó imputado por la causa terrenos. Hasta que no se ratificó su imputación, mantuvo su cargo. Cuando le allanaron su casa y secuestraron su teléfono, fue suspendido y la comuna se puso a disposición de la Justicia. “No voy a tirar un funcionario por la ventana ante cada denuncia” fue la frase que resonó por esos días, y que se reiteró esta semana. Siempre en off.

La respuesta de Rosales fue concreta: no aceptar lo informado, renunciar por ella misma y se terminó la discusión. “Su partida también está relacionada con un desgaste propio de la gestión” reconocerían también. Horas después de esta reunión, Volver a las Fuentes logró saber que la ahora ex funcionaria contrató asesoramiento legal y siguió de cerca las alternativas de todo lo sucedido.

El miércoles por la noche, la palabra escándalo le quedaba chica a toda esta situación. Pero lo curioso fue que de la noche a la mañana, la situación se intentó suavizar casi hasta el punto de la desmentida. Lo concreto es que -sin voces en on- desde el área de Desarrollo Social confirmaron que los hechos tendrían una antigüedad de “meses” y algunos se atrevieron a señalar de “años” y que excedía la cuestión vinculada a la mercadería.

Vale la aclaración. Estos datos filtrados mostraron una cruda interna dentro del área de Desarrollo Humano donde la denuncia expuso las diferencias de gestión política dentro de la comuna. Si bien sucedió específicamente en Desarrollo Social, algunos consultados no ocultaron su mirada en torno a que sucede “en todas las subsecretarías y direcciones del área”.

En off, los funcionarios consultados fueron mucho más cautos y prudentes ante tamañas acusaciones. “Es raro que se utilicen las tarjetas, está todo sistematizado y cualquier movimiento extraño sería fácilmente detectable” y con respecto a los vales por mercadería, “son pocos y están autorizados también por la Secretaría de Salud del Municipio, que dan cuenta de que alguna persona con necesidades alimentarias requiere alimentos especiales por su situación de salud”. Esos vales son canjeados por otro tipo de mercadería e incluso frutas y verduras, alimentos que fueron mencionados en la acusación.

Como si no le faltaran condimentos a toda esta historia, el Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, Diego Robbiani, se fue a Córdoba a participar de un torneo de básquet en un equipo en el que juega. Esto fue foco de duras críticas de varios sectores, dado que su cartera, en crisis, necesitaba respuestas rápidas.

¿Faltó pimienta? A las pocas horas de la renuncia de Rosales, se logró saber que el martes de esta semana había renunciado Mariano Ciancio, asesor del área de Desarrollo Humano y Calidad de Vida que, como dijimos un poco más arriba, estaba suspendido dada su imputación en la causa de venta ilegal de terrenos.

Si bien las relaciones sobre su situación y lo que pasó en Desarrollo Social fueron inevitables, se aclaró que su alejamiento se debe “a que la Justicia no resolvió aún su situación procesal y tomó la decisión de alejarse definitivamente por su cuenta”.

Otros, por lo bajo, comentaron que algunas reuniones en lugares públicos de Ciancio posterior a su renuncia fueron “la causa” de la información que se dio a conocer el miércoles por la noche. Esto no fue confirmado ante la consulta de este newsletter a varias fuentes cercanas, por lo que son solo eso, versiones. Que tienen sentido, pero aún no sustento.

Lo concreto es que la auditoría está en marcha. Se buscará determinar si hay irregularidades y, como ya se dijo, en caso de encontrarlas el Municipio tiene la obligación de realizar la denuncia por tratarse de fondos públicos. Pero como siempre hay un pero…

El pedido de sesión especial

Si le faltara algún capítulo a esta historia, el hecho se produjo el miércoles por la noche y el jueves desde las 9 el Concejo Deliberante llevaba adelante su segunda sesión del año. Las expectativas se pusieron allí en torno a qué podían llegar a decir desde la oposición: en off minutos antes, a algunos de ellos no les cerraba la “auditoría” interna de la comuna. Es decir, “se pueden cuidar entre ellos y dejar expuesto a quienes, con buena fe, realizaron la denuncia” interpretaban.

Lo concreto es que la sesión pasó, con esa calma tensa del que uno espera el final, un pronunciamiento, algo. Cuando parecía que todo pasaría sin posturas (nobleza obliga, la información aún no era del todo clara para cuando se esperaban esos pronunciamientos) fue Mercedes Landívar (la presidenta del Frente de Todos) quien se expresó y metió presión para ver qué fue lo que pasó en Desarrollo Social.

Confirmó que desde el interbloque pidieron una sesión especial con tres proyectos presentados: el primero es que se radique la denuncia y se realicen los sumarios administrativos correspondientes a los fines de investigar lo sucedido. “Espero que no nos obliguen a que nosotros tengamos que hacer la denuncia, esperemos que este proyecto cuando llegue esta sesión haya que retirarlo” agregó la concejala.

Lo segundo es pedirle al Intendente “que le requiera al tribunal de cuentas una auditoría general externa de la Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida de la Municipalidad de Olavarría, que incluya desde el cargo jerárquico superior de la cartera hasta la totalidad de las áreas que la conforman”.

Finalmente, le solicitaron también al jefe comunal Galli que por su intermedio le peticione a Diego Robbiani para que asista al recinto y aporte la información necesaria. Según se adelantó, los artículos citados tendrían carácter de interpelación.

“No nos hagamos los distraídos, es una funcionaria que está desde 2016. Es gravísimo, es la utilización de una tarjeta del sector más vulnerable de la sociedad” denunció Landívar y agregó que la situación debería “expresarnos y mostrar preocupación”.

Finalmente, y previendo una posible respuesta comunal, Landívar pidió que “no salgan a decir que es una utilización política de esto, los propios empleados se anoticiaron ayer de lo que está sucediendo, se los dijo el propio Diego Robbiani. No estamos mintiendo. Hay una gran preocupación. No es de ahora, acá hay otras responsabilidades también”.

En diálogo con este newsletter, desde el Concejo Deliberante se aclaró que la sesión no necesariamente se podría desarrollar la semana próxima, aunque desde la comuna se complementó que hay buena intención de que se realice a la brevedad y de esta forma, discutir la problemática en el recinto.

Y eso no es todo: plagado de repudios

Con el correr de las horas, varias agrupaciones sociales y políticas se hicieron eco de las novedades y repudiaron con dureza las versiones y denuncias realizadas. El espacio de Hernán Parra, Olavarría al Frente, se mostró “indignado” por lo conocido. “El desprecio hacia quienes más necesitan ayuda se hace evidente en una gestión donde escasea la transparencia”.

Pidieron una rápida investigación y “respuestas verdaderas” a la comunidad. “No nos acostumbremos a la corrupción de este gobierno municipal y si hay más involucrados, sin importar su jerarquía, dejen de oscurecer a Olavarría”.

Emiliano Llorente, desde el MTE y dirigente que tuvo varios cruces con Diego Robbiani, dijo que “les robaron” los “pocos recursos” que el Municipio destina “a nuestros hermanos y hermanas, vecinos y vecinas con más necesidades”.

Agregó que “si la justicia no los condena, porque son sus amigos, los va a condenar el pueblo por su traición” y fue directamente contra Robbiani. “Si es cómplice, deberían correrlo, y si ‘se le escapó’ debería renunciar”.

Martín Roldán, del FOL, planteó en sus redes sociales que “esto que hoy sale a la luz es con tarjetas de alimentos. Imaginen qué cosas deben pasar con la entrega de material de construcción, algo que Rosales siempre respondió no, no y no a cada persona que lo solicita”.

Libres del Sur emitió un comunicado titulado “Alimentos ausentes de la gente y presentes en los negocios de gobierno”. Acusaron al Intendente de “hacer un negocio” y que “cumplieron”. “En un contexto de desempleo e inflación, donde acceder alimentos básicos es complejo para varias familias que acuden al Estado en busca de empatía y ayuda, esta gestión municipal utilizó, nuevamente, datos públicos en beneficio propio”.

El Movimiento Evita también sentó postura ayer: “En nuestro distrito muchos vecinos y vecinas se ven afectados por la falta de insumos que contemplan la canasta básica mínima para poder sostener una alimentación plena. Mientras se malversan recursos destinados a la población más vulnerada, en Olavarría se van a destinar 15 millones a la construcción de un monumento y así podemos mencionar innumerables gastos que son secundarios ante la situación local” se señaló.

Finalmente, desde el Polo Obrero “exigimos una investigación independiente” y dejaron en claro que “con el hambre del pueblo no se juega”.

Por ahora la situación deja enojo y expectativas por su continuidad: hay muchas dudas en la información brindada. En contraste, la sucesión de los hechos ha sido contundente.

“Quiero ser Intendente de Olavarría”

Tomá mate. Eduardo Rodríguez lo dijo abiertamente: quiere ir a una interna dentro del Frente de Todos y aspira a competir por ser el sucesor de Ezequiel Galli. Con mucho por delante, pero con la posibilidad más que concreta, el lanzamiento del funcionario provincial dejó tela para cortar.

Un plenario muy cerrado -hubo muchos curiosos y poca información- el operativo clamor por Eduardo y la propia confirmación del dirigente mostraron que el Frente Renovador ya tiene sus piezas en juego en el distrito.

Con un discurso similar al que ofreció a fin de año en el salón de AOMA pero con un contexto ya de precandidato, Rodríguez pidió discutir proyectos a largo plazo y enfatizar en varias áreas que requieren una intervención mayor del Estado, como la Salud. Textual, sumó lo de “administrar el Municipio para recuperar la capacidad de inversión pública para hacer las obras que piden nuestros vecinos y proyectos a futuro, avanzar con la ampliación de la planta urbana aprobada con la incorporación de lotes para la construcción de viviendas y darle centralidad a las políticas de Cultura, Deporte y desarrollo humano”.

Hubo halagos de Ricardo Lissalde y la legisladora Luciana Padulo, sumado al más de medio centenar de asistentes de Olavarría y la Sección para mostrar este acompañamiento.

Una precandidatura que, por ahora, va sobre rieles: el propio César Valicenti expresó días atrás que “sería saludable” una interna dentro del Frente de Todos en el distrito. Pues bien, Rodríguez se anotó como uno de los posibles contrincantes para discutir proyectos de ciudad ante el Intendente Galli pero también puertas adentro de la oposición.

Pareciera que, como mínimo, hay lugar para dos en esa interna. ¿Lo habrá para Hernán Parra, el tercero en discordia (y por ahora) que tiene el Frente de Todos? Restará saber la presión que pueda ejercer “Bali” Bucca, de injerencia en el gobierno nacional y con buena relación en el ámbito bonaerense. Pero abran paso que muchos buscan poner su nombre en una boleta.

Monte Pelloni, la Memoria y la discusión democrática

El viernes pasado, y en el marco del Día de la Memoria, se realizó una sesión especial en el ex Centro Clandestino de Detención Monte Pelloni, donde se regresó tras las adversidades climáticas del año pasado y la decisión de realizar la sesión en el recinto de Sociedad Española.

Interesante debate se dio previamente, y también en la misma sesión. Incluso, con una conclusión a la que arribó Carmelo Vinci bastante clarificadora y que mostró la relevancia de trasladarse hasta allí: comparó una discusión que se dio en la sesión “en este contraste de la discusión de la democracia como sucedió recién con el propio lugar, donde la discusión era en una parrilla de tortura”.

Lo concreto es que de cara a lo que viene la ordenanza que establece la realización de esa sesión podría sufrir modificaciones, muy pequeñas pero significativas. Hubo quienes sugirieron cambiar el pedido de obligatoriedad de la fecha, es decir, que no necesariamente se tenga que sesionar un 24 de marzo sino que se elija una fecha cercana en contexto. Hubo otros que sugirieron ser más “flexibles” en torno a la locación, es decir, en ir al Monte. Pero acá se abre una doble salida.

Por un lado, hay quienes quieren quitar la obligatoriedad de sesionar en el Monte Pelloni para abrir otras alternativas, como por ejemplo puertas afuera de la Comisaría Primera, otro de los lugares que funcionaron como Centro Clandestino de Detención . Otros, de directamente pretenden quitar la posibilidad de hacerla en Monte Pelloni y realizarla en el recinto de Sociedad Española (o en la sede de sesiones habitual).

Con todo este contexto, no fueron inocentes algunos dichos durante la sesión, como por ejemplo los de Juan Sánchez, quien en la semana estuvo muy enojado por toda esta discusión e incluso tuvo un intercambio de opiniones con colegas de su mismo espacio.

Y también hubo espacio para discutir sobre la memoria durante la sesión. En lo que prácticamente se erigía como un “operativo clamor” del Frente de Todos contra la Justicia por la situación de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (se habló de democracia restringida y delimitada) fue Martín Endere (Juntos) quien en un tono más que respetuoso pidió conmemorar la fecha más allá de las coyunturas del momento: valoró estar presentes en el Monte y “acompañar a las víctimas que por más ejercicio de empatía que realicemos nunca podremos acercarnos a lo que vivieron”.

En el debate de “Argentina, 1985” dijo que lo que muestra el largometraje “es que fue un juicio civil y no militar” y le sumó que el ejercicio de la Memoria “no se puede reducir a una sola persona, me parece injusto hacer un reduccionismo a una persona en base a una situación político/judicial que esté viviendo en este momento”.

“El 24 de marzo nos interpela mucho, independientemente de qué partido político provenga cada uno, nos interpela a cuidar la democracia, las instituciones y la división de poderes. Atacar, denostar y victimizarse me parece que no lleva a ningún camino”.

Sí, después hubo un duro cruce con concejales del Frente de Todos y en contrapartida algunas “felicitaciones” de funcionarios del Municipio al edil del Pro, pero al final del sendero lo importante fue que se puede debatir en paz, y en un contexto democrático. Y aunque haya posturas distintas, o justamente por eso, fue un buen mensaje de conclusión.

Para cerrar, y en una excelente decisión, desde la Comisión por la Memoria en acuerdo con la presidenta del Concejo, Cecilia Krivochen, se realizó un micrófono abierto y un homenaje a las familias de las víctimas del terrorismo de Estado, quienes “han sufrido discursos de odio y en paz buscaron a sus familiares, lucharon por sus derechos y trabajaron en pos de saber la verdad y tener Justicia”.

Otra vez la coparticipación

Es como una ensalada de temas, sí. Pero esta semana (aunque parece que pasó un siglo) otra vez se debatió el tema sobre la coparticipación de fondos de la Provincia. La anterior fue a principios de febrero, con el planteo que hicieron los intendentes del Pro cuando se reunieron en Sierras Bayas. Esta vez es muy técnico, pero de una forma Olavarría percibió mayores ingresos con respecto a la inflación, de otra forma Olavarría tuvo una “notable” baja de fondos, y en el medio funcionarios del Municipio y la Provincia salieron a potenciar las posturas.

Por un lado, la positiva: se confirmó que en lo que va del 2023, la municipalidad de Olavarría ya recibió un 123% más de coparticipación provincial respecto del mismo periodo del 2022. Al detalle, en total de coparticipación en 2023 (primer trimestre) ingresaron 1055 millones de pesos cuando en igual periodo del 2022 habían ingresado 471 millones de pesos. Con un asterisco que necesariamente se debe realizar: se cuenta el Fondo Educativo en esta información.

El secretario de Gobierno Hilario Galli salió al cruce de la información y dijo que justamente el Fondo Educativo “reparte entre los municipios recursos afectados que recibe de Nación. La coparticipación provincial es el reparto de fondos entre los municipios de los ingresos provenientes de la recaudación de varios recursos”. Y acusó: “Mezclar los ingresos para intentar ocultar la caída en la coparticipación provincial es un gran error conceptual” dijo y explicó que el Fondo Educativo hace a la suba, dado que el CUD tuvo una caída.

Y minutos después, el Municipio formalmente expresó una “notable disminución de ingresos por coparticipación provincial”.

“Los ingresos ascienden, al día de la fecha y en lo que va del año, a $ 997.437.868, mientras que a la misma fecha del año anterior, es decir, 20/03/2022 ascendían a $ 597,003,565, reflejando un incremento de tan solo el 67%, dato muy por debajo de la inflación interanual que supera el 100%” detallaron.

¿Pensaron que esto iba a terminar así? Claro que no. El Director de Población Guillermo Santellán salió al cruce de los dichos de Hilario Galli y la propia comuna. Dijo que “a los 4.600 millones que la Provincia le aportó a Olavarría, hay que sumarle los salarios de los trabajadores de la educación, las fuerzas de seguridad, la salud; los recursos específicos de las obras que está haciendo la provincia en la ciudad y el aporte extraordinario que nos distingue en toda la región: el impuesto a la piedra”.

En diálogo con Radio Olavarría, Santellán chicaneó al señalar que “durante el gobierno de María Eugenia Vidal la coparticipación bajó unos 6 puntos y no hubo quejas ni reclamos del gobierno de Ezequiel Galli. Por el contrario, Kicillof hasta envió el dinero de una nómina salarial en abril de 2020, ante la imposibilidad de la Comuna de Olavarría de pagar los sueldos, que aún no fue devuelta. No hay ningún tipo de animosidad político partidaria en el reparto de la coparticipación”.

Y para cerrar, dijo que Galli “debe saber que la coparticipación no se mide solo por la cantidad de consultas del Hospital Municipal, sino que engloba otros puntos, que deben ser informados por cada municipio a la Provincia. Si hay municipios que mienten en los datos de la coparticipación, los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciarlo ante la Justicia, porque es un delito”.

Otra vez, un final abierto para la interpretación de cifras y datos, el “cuento de la buena pipa” de la política olavarriense.

Hay más

Reconocimiento provincial. La Mutual por la Memoria de Olavarría fue reconocida en un acto que encabezó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el marco del Día de la Memoria. Recibieron la distinción local los ex detenidos desaparecidos Carmelo Vinci y Eduardo Ferrante.

Las 6 casas TUVI. La semana pasada dijimos que no hubo información sobre la última licitación para la construcción de las vivienda que completarán la tanda de 20 unidades anunciada. Bueno, eso pasó esta semana y se dejó saber que hubo más contactos con los adjudicatarios en la previa a dar a conocer lo sucedido: la obra recibió dos ofertas con presupuestos mayores al oficial. “Laborda Emilio y Laborda J. SH” ofreció 59,5 millones y “Reingeniería Empresa Constructora SRL” cotizó 67 millones.

¿Azul desafiliará a los municipales de IOMA? Es un proyecto de ordenanza que la semana pasada se presentó en el vecino distrito. Los autores son dos concejales del PRO que no responden directamente al intendente Bertellys. Cuando se conoció la iniciativa, varios sindicatos que representan a trabajadores estatales en general y municipales en particular hicieron saber su rechazo. Entre sus cuestionamientos, afirmaron que los autores tienen “intencionalidad política”. Por ahora el proyecto se analiza en comisión.

Un extracto

Esta publicación es parte de la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas

