Desmienten que Camuzzi vaya a cerrar su oficina en Olavarría

No descartan mudarla a un lugar «mas cómodo».

Tras difundirse una noticia que señalaba que la oficina de Camuzzi en Olavarría se iba a cerrar definitivamente, Claudia Bilbao, en el programa Desayuno con Noticias por Radio M, dialogó con el responsable de relaciones institucionales de la empresa, Rodrigo Espinoza, quien señaló que, «Están planteando según trascendidos cerrar e irse o cualquier otra vertiente de ese estilo y la verdad es que nada más alejado de la realidad, por eso insisto nos preocupa como toma estado público una información falsa descontextualizada sin información.»

Espinoza señaló que «a partir de la pandemia en Camuzzi y en todas las organizaciones, pero particularmente en Camuzzi se aceleró mucho un proceso que tiene que ver con la

gestión a través de un montón de abanicos en donde lo virtual por sobre lo analógico.»



El ejecutivo indicó que, «no cerramos, ni vamos a cerrar, lo que hacemos es ofrecer distintas plataformas de servicio.»



«Está clarísimo tanto la oficina de Olavarría como la oficina de Tandil son locales propios y es cierto que continuamente estamos evaluando otros espacios. No es algo de este año continuamente fuimos evaluando si existe otra plaza donde nosotros podamos desarrollar nuestra tarea de una manera más cómoda. Estamos en una calle hipercéntrica, donde ya no tenemos espacio ni siquiera para guardar las camionetas y eso esta pasando.»

Por último Espinoza dijo que, «siempre estamos analizando si podemos encontrar un mejor espacio y el día que lo consigamos si es que lo conseguimos, si es que tomamos la decisión de hacerlo, lo comunicaremos con total transparencia porque para nosotros acá no hay nada escondido e insisto no hay ningún plan sistemático de ajuste de empleados ni nada. Mucho menos nosotros y nuestro estilo no es esconder la cara todo lo contrario, por eso cuando gentilmente nos ofreciste este espacio nos pareció oportuno salir a comentar nuestra visión que no es más ni menos que la visión de una empresa que hace 30 años que está en Argentina trabajando de una manera, la verdad que muy prolija, siempre respetando al usuario y bueno, y en este sentido cuando cobran estado público noticias falsas que generan desinformación nos parece que lo más prudente salir a aclarar.»

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp