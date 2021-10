Desprecio por lo que hace el otro: Vandalizaron juegos en «La Biblio»

El fin de semana.

El fin de semana autores ignorados vandalizaron y causaron importante cantidad de daños en los juegos de la biblioteca «Del otro lado del árbol» en el Parque Helios Eseverri.

Los daños se registraron incluyeron varias cosas de los sectores de juego que han sido instalados en el Parque Helios Eseverri dentro del espacio que oportunamente fue cedido al Proyecto P.I.L.A.R.

«Rompieron las casitas de los duendes (como ha pasado muchas veces), el timón, los banderines del barco nuevo y carteleria entre otras cosas», dijeron desde la Biblioteca.

Después destacan que el material dañado ha sido comprado y adquirido por los integrantes que cada fin de semana buscan abrir un espacio de gran contención para niños y niñas.

«Quienes nos conocen saben que esto sucede a menudo y que repetimos incansablemente que no vamos a dejar que el enojo nos gane porque la realidad es que por cada persona que rompe hay cientos de personas que cuidan y valoran el espacio y el trabajo que aquí se realiza», dicen.

«Creemos que no sirve enojarnos con quienes han roto los sectores porque ese sería el camino más corto y no cambiaría nada. Elegimos pensar, como ciudadanos, en qué aporte podemos seguir haciendo para que cada vez más niños y niñas tenga la oportunidad de conectar con la magia, la fantasía, el juego y tengan sus Derechos garantizados. Sabemos con total certeza que quién rompe un barrio de duendes no ha tenido todo eso antes…muchas ausencias lo llevan a no poder ver un juego o un espacio de infancia»

