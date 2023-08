Día Nacional del Vacunador y la Vacunadora: «es un acto de amor total»

Desde la Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones, se busca reconocer especialmente a quienes se desempeñan diariamente en este rol, con mucho amor, vocación, profesionalismo y compromiso con la salud de toda la población.

Desde el área se aprovecha la ocasión para hacer hincapié en la importancia de mantener completos los esquemas de vacunación, entendiendo que las vacunas constituyen una de las principales medidas para evitar un conjunto de enfermedades prevenibles.

Es nuestra responsabilidad y obligación que nos apliquemos las vacunas que nos corresponden durante todas las etapas de la vida, así como también acompañar a los más pequeños en este proceso, para evitar enfermarnos y contagiar a nuestra familia y otras personas.

Al respecto la coordinadora de Inmunizaciones Romina Casellas, se refirió al rol del vacunador en la comunidad y cómo se desarrolla su trabajo a diario. “Es un área que es muy amplia, que le da mucha autonomía al enfermero, a veces las personas piensan que la vacuna es sólo un pinchazo y en realidad la vacunación es muy amplia, el enfermero vacunador se capacita, tiene una formación previa, que se brinda desde la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones”, introdujo.

“No se trata solamente de la vacuna que el paciente recibe, sino que detrás hay un trabajo muy importante. Nos volvemos cuidadores de la vacuna, nos ocupamos de todo el proceso de conservación”, sostuvo.

“Hay vacunas para todas las edades, desde el recién nacido que comienza el esquema de vacunación, niños en edad de ingreso escolar a los 5 y 6 años, que son aquellos niños que terminan el jardín y que van a empezar la escuela. Después también tenemos lo que es un esquema de vacunación completo para el adolescente. Este año estamos vacunando lo que es la cohorte de todos los niños que nacieron en el año 2012 y también tenemos vacunas para embarazadas, personas adultas y personas adultas mayores”, detalló.

“Para las distintas etapas de la vida hay un esquema de vacunación”, resumió.

En este sentido, destacó que “el programa del Calendario Nacional de Vacunación es muy completo, consta de quince vacunas, hay vacunas que vienen combinadas, o sea que podemos decir que en una vacuna viene para cubrir cinco enfermedades”.

Romina es enfermera universitaria, graduada en la Facultad de Ciencias de la Salud, y desde hace 10 años se dedica específicamente a vacunación con mucho amor por su trabajo, tal cual lo deja manifestado en cada una de sus declaraciones y en su compromiso diario con la tarea.

Como referente y coordinadora de un gran equipo integrado por 46 vacunadores y vacunadoras que desempeñan sus funciones en distintos puntos del Partido de Olavarría, Casellas señaló que “nosotros intentamos que la población en general se vacune y que sepa la importancia que tiene la vacunación. Sabemos que la vacunación junto con la potabilización del agua fue uno de los grandes inventos, que en cierta medida ha demorado que las enfermedades persistan, algunas se han erradicado y otras estamos en ese proceso”.

En cuanto a la logística y distribución de las vacunas, Romina Casellas dijo que “nosotros recibimos las vacunas desde Región Sanitaria, y desde el Centro de Inmunizaciones se distribuye a todos los centros de salud, donde también se supervisa y capacita a todo el personal. Trabajamos en articulación todo el tiempo con los centros de salud, estamos comunicados y tenemos una base de datos mediante un sistema digital, que nos permite estar conectados de manera permanente”.

Al respecto de la digitalización de la información, la profesional destacó que en el año 2013 se implementó una base de datos mediante la cual se realiza “la carga de datos por un sistema intranet, donde todas las vacunas de la población se cargan en ese sistema y uno puede verificar si está vacunado o no el paciente, para no volver a re vacunar después”. En forma paralela “hicimos un programa digital interno, que nos permite mediante el Drive estar comunicados todo el tiempo con los centros de salud, donde se cargan los datos todos los días y nosotros vemos qué pacientes se vacunan y se carga al mismo sistema de intranet”.

En otro párrafo, Romina Casellas se refirió al trabajo en articulación con el sistema educativo: “Cada área tiene una escuela, jardín de infantes y maternal asignado, es decir en vinculación con las instituciones que están en el área. Trabajamos conjuntamente, salimos a la comunidad, nosotros ya vamos a las escuelas en el período de abril y mayo, hacemos todo lo que es chiquitos de 11 años, la cohorte nacida en el año 2012”, resaltó.

“Queremos lograr que toda la población del Partido de Olavarría esté vacunada porque sabemos que si tenemos una población vacunada, tenemos una población sana y tenemos menos riesgo de que emerjan las enfermedades”, dejó como mensaje central.

“Estamos buscando permanentemente estrategias para acercarnos a la comunidad, ver cuál es la dificultad de porqué no se acercan a vacunarse, y también hacemos un seguimiento desde que nace el bebé hasta los 2 años de vida, mediante mensajes de texto, se visita el domicilio”.

“Se trabaja mucho para poder llegar a cada casa y ver cuál es la dificultad por la cual todavía no han podido llegar a la vacunación. Es un trabajo de hormiga”, aseguró. En esta línea, agregó “queremos nuevamente volver a incentivar a la población a que controle su calendario y que lo complete”.

“En el Partido de Olavarría hay 46 vacunadores entre los 24 Centros de Salud, Hospitales y Banco de Leche”, precisó.

“La población se puede vacunar en cualquier centro de salud cercano a su domicilio, sin importar su condición social, sin importar si tiene obra social o carnet hospitalario, o no, se puede vacunar en cualquier unidad sanitaria cercana a su domicilio en el hospital más cercano, en el vacunatorio Del Hospital Municipal “Héctor Cura” o en el Centro de Inmunizaciones del Banco de Leche. En cada centro de salud hay un vacunador capacitado, que lo está esperando para completar el esquema de vacunación”, afirmó.

Romina desde su experiencia personal, expresó con emoción que “hace 10 años que estoy haciendo vacunación, hace nueve años y medio que hago específicamente vacunación en el recién nacido y la verdad que es algo que me da satisfacción”.

“Es un acto de amor total”, resumió en pocas palabras.

“Es importante brindar protección y saber que lo único que queremos es que la población no enferme”, añadió.

Romina Casellas hizo hincapié en que es importante completar esquemas vacunación desde el punto de vista colectivo “es fundamental en este sentido el ‘efecto rebaño’, la vacunación colectiva. Hay pacientes inmunocomprometidos, que están transitando alguna enfermad, pacientes oncológicos, pacientes con VIH, pacientes con leucemia, un paciente trasplantado, un paciente que dializa, entonces el compromiso que debería asumir cada ciudadano es vacunarse para cuidarse a sí mismo y a los demás”.

Romina habló sobre otras cuestiones en relación al tema teniendo en cuenta que “se han generado muchos mitos con respecto a la vacunación. Muchas personas se han declarado anti vacunas sobre todo con la pandemia y lo que tenemos que empezar a lograr otra vez es que la gente vuelva a creer en la vacuna y en la importancia de vacunarse”.

Al respecto agregó que hay enfermedades que estaban casi erradicadas como la poliomelitis, gracias a exitosas campañas de vacunación, que vuelven a recircular en algunos países del mundo. “Hay enfermedades emergentes que son las enfermedades que estaban erradicadas, que en un momento se considera que ya no circula más, y que por una cuestión de que la población deja de vacunarse el virus vuelve a circular”.

“Nosotros nos estamos capacitando todo el tiempo porque la vacunación es muy dinámica. El enfermero vacunador es autónomo, tiene mucha autonomía porque al momento cuando presenta el paciente, vos decidís qué es lo que le corresponde a ese paciente. Hay vacunas que no se pueden aplicar todas al mismo tiempo, o sea, hay vacunas que se pueden dar juntas, hay vacunas que se tienen que dar con un intervalo, hay vacunas que estuvieran hasta cierta edad, otras que empiezan a darse a partir de cierta edad”, amplió sobre el trabajo del vacunador.

“La vacunación es tan compleja y amplia, a la vez, los que hacemos vacunación es porque realmente nos gusta. Lo mío es la vacunación, realmente sentir la vocación, es llevarla en el alma, es algo que sentís en el pecho”, manifestó orgullosamente.

“Cada profesional tiene una especialización que le interesa, algo distinto, el enfermero de Clínica Médica o el que está en una Neonatología, es distinto, no es lo mismo que un enfermero de vacunación, son especialidades distintas y cada especialización la tenés que hacer con amor, que se sienta que vos estás para eso absolutamente”, concluyó.

Es fundamental entonces tomar conciencia de que no sólo podemos enfermarnos nosotros, sino también contagiar a personas más vulnerables que no pueden recibir las vacunas por tener contraindicaciones para su aplicación. Por ello la vacunación ofrece protección de la salud “en rebaño”: cuando la mayoría de las personas en una comunidad están correctamente inmunizadas, si alguien adquiere una enfermedad inmunoprevenible, la enfermedad probablemente no se propague, ya que en su entorno entra en contacto con otras personas que están protegidas. De esta forma, la diseminación de la enfermedad quedará limitada y no alcanzará a individuos susceptibles que no hayan podido vacunarse por contraindicación médica.

Es importante remarcar este mensaje que la vacunación implica un compromiso con la vida y la salud propia y con nuestros familiares, amigos, compañeros, vecinos que nos rodean.

Cabe recordar que los Centros de Atención Primaria de la Salud y el Banco de Leche funcionan de lunes a viernes de 8 a 14 horas. En tanto que el Banco de Leche también atiende los días sábados de 08:30 a 12:30. Por consultas podrán comunicarse al teléfono 421419.

Se agrega que cualquier vecino que presente alguna dificultad para trasladarse y/o acercarse al puesto de vacunación más cercano, puede comunicarse con el teléfono antes señalado para coordinar una visita a domicilio o solucionar cualquier inconveniente que le surgiera, con la finalidad de que todos puedan completar sus esquemas de vacunación.