Dictaron la detención del olavarriense que transportaba éxtasis en la Ruta 3

En la tarde de este miércoles el Juez de Garantías de la ciudad de Azul, doctor Federico Antonio Barberena, hizo lugar, parcialmente, al pedido del Fiscal doctor Lucas Moyano y convirtió en detención la aprehensión de Brian Mariano Yi quien había sido interceptado en la Ruta Nacional N° 3 transportando alrededor de una treintena de pastillas de éxtasis.

Si bien el Juez ordenó la detención bajó la calificación legal que se le imputaba al olavarriense. Brian Yi es miembro de una familia de nacionalidad coreana radicada hace años en Olavarría y con fuertes lazos comerciales en la ciudad.

El doctor Barbera discrepó con el agente Fiscal respecto a los delitos que se le enrostran a Yi. Para el Fiscal el olavarriense era responsable del delito de «Tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas destinadas directamente al consumidor, en los términos del art. 5 inc. c de la ley 23737, en relación al art. 2. 1 de la ley 26.052 y ley provincial de adhesión 13.392» aunque finalmente fue detenido acusado de «Tenencia ilegítima de estupefacientes, en los términos del art. 14 primer párrafo de la Ley 23.737».

Para modificar la tipificación del delito, el Juez de Garantías expresó «teniendo en cuenta la cantidad de sustancia

encontrada en poder del imputado Yi y la forma en que se hallaba, impiden sostener válidamente que la misma estuviere destinada a saciar el consumo personal del imputado; no obstante lo cual, ello no implica per se que la figura se aloje sin más en la más gravosa de las calificaciones, habida cuenta que el elemento subjetivo del tipo distinto del dolo -ultrafinalidad- no basta con mencionarlo con fórmulas replicadas, sino probarlo efectivamente».

Agregando al respecto «considero que la presencia únicamente de 29 pastillas de éxtasis no

implica por sí solo indicio alguno que adune liminarmente a acreditar la ultrafinalidad exigido por el tipo penal intimado por el Sr. representante del M.P.F., sin perderse de vista que la presente IPP adolece de la más

mínima tarea investigativa previa, a partir de lo cual a la fecha se desconoce completamente cual resultaba ser la actividad desplegada por el causante, sin obviar para ello que la sustancia era detentada mientras se trasladaba el nombrado de un lugar a otro en su vehículo».

En la misma Resolución el doctor Barberena autorizó el registro de los teléfonos celulares secuestrados en la presente IPP, ello a los fines de ser examinados pericialmente, dicha medida ahora quedará en manos del agente Fiscal Lucas Moyano según lo dice el dictamen al que accedió En Línea Noticias.

Los hechos

Brian Mariano Yi fue interceptado por personal de la Delegación Vial de Azul en la Ruta Nacional N° 3 a la altura del kilómetro 297,5 el martes 16 de noviembre a las 18.15 horas. Los efectivos procedieron a detener la marcha del vehículo marca Volskvagen Vento en el que se movilizaba el olavarriense quien viajaba en sentido Azul-Olavarría.

«Al momento de que personal policial le solicitó la documentación del automotor y al descender del vehículo, advierten que Brian Yi se encontraba nervioso, titubeante y que en el momento de proceder a registrar el baúl del automóvil, se constató que el nombrado poseía de manera ilegítima bajo su guarda y disposición con

fines de comercialización sustancia estupefaciente, específicamente en una mochila de color negra, donde en su interior se observa un sobre de color marrón papel madera, estando éste abierto y en su interior otro sobre de color blanco conteniendo un envoltorio de nylon transparente con pastillas de color rosa en su interior, precisamente éxtasis, en la cantidad de 28 pastillas, arrojando una un peso de 11,4 gramos. Asimismo se procedió al secuestro de dos teléfonos celulares», dice la postura del Fiscal Moyano.