Diego Santilli: “En una PASO se define quién conduce”

Ratificó su “vocación” de ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. No dudó y ratificó la unidad dentro de Juntos. Sostuvo que si llega a la gobernación se rodeará de intendentes en su gabinete y, entre ellos, no excluyó a Ezequiel Galli. También habló de la necesidad de realizar una PASO para la definición de los candidatos de Juntos.

En Línea Noticias: ¿Cuente sobre su recorrida por la región con Ezequiel Galli y que es lo que recibe desde cada ciudad que visita?

D.S: Lo primero que quiero decirte es que para mí es importantísimo la recorrida ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, estuvimos con Ezequiel Galli en Alvear, en Tapalqué, después terminamos aquí en Olavarría. Para mí es central el estar cerca al escuchar el entender cada una de las realidades de este interior profundo que tiene la provincia de Buenos Aires, interior profundo productivo que tiene todas las condiciones para sacar adelante la provincia y para crecer, así que, de ahí, sacamos muchas ideas. Por otro lado, estar cerca, entender, comprender las realidades y plantearles a ellos las propuestas, las ideas, obtener un ida y vuelta ese es un poco el objetivo central. ¿Que estoy viendo?, mira, estoy viendo una provincia que tiene todo para salir adelante, que sobre todo en el interior productivo tiene la ganadería, la agricultura, la inversión, el desarrollo de la industria y en todos los segmentos está para hacer una provincia importante: 40% de la población, 38 % del PBI argentino, 50 % de la producción industrial, 60 % del mercado automotriz, 70 % de la elaboración de alimentos, gran parte de la refinería o la mayor parte de la refinería de petróleo Argentina sucede en la provincia, tenés los principales puertos de salida de nuestros Commodities, con lo cual tenemos todo para para crecer y eso es lo que estamos tratando de potenciar.

En Línea Noticias: ¿Qué opinión tiene de la visión centralista y toma de decisiones centralista que tienen los dirigentes políticos y gobernantes de la provincia?

D.S: Hay dos realidades, una realidad es la del conurbano y la segunda realidad es la del interior, entonces para mí vos tenes que dejar crecer a todo el interior, lo que es Ruta 6 hacia afuera, entonces ahí de Ruta 6 hacia afuera vos tenes que permitirle al interior que crezca que se desarrolle, sacarle la pata arriba a la cabeza, que es lo que está haciendo este gobierno y el conurbano tiene otra realidad y le tiene que tener otro tratamiento, lo que no puedes hacer, vos es quitarle todo a uno o ponerle la pata arriba a la cabeza a uno, para tener una visión muy centralista como planteos vos hay que salir un poco de La Plata, hay que entender que hay mucha burocracia, que hay mucha estructura que hay indefiniciones de un montón de temas que perjudica a cada municipio del interior.

En Línea Noticias: En el ámbito de la Cámara de Diputados, ¿hay más dialogo con la nueva presidenta del cuerpo?

D.S: Yo no digo que no hay diálogo, la Cámara de Diputados es un lugar de diálogos, en todos los parlamentos, provinciales, nacionales, el tema es que vos tenes hoy, un gobierno en donde los argentinos hemos sufrido digo porque ha habido un intento de magnicidio a la vicepresidenta y la oposición ha repudiado. Nos hemos puesto todos en un repudio de algo que es intolerable, la violencia es inadmisible y el gobierno lejos de encontrar un camino de paz, de tranquilidad, o de concordia lo que ha hecho es buscar una utilización política de una situación grave que vivimos los argentinos para seguir ahondando en las divisiones, en el odio, en la bronca. Digo un presidente que hace un discurso echándole la culpa al periodismo, la justicia, a la oposición, no es no es como nos pasó hace muchísimos años en la Argentina la Plaza de la Democracia de Alfonsín, donde todos los argentinos fueron, no había una bandera política u otra bandería política, eran todos los argentinos diciendo basta, nunca más. Debió haber sucedido esto, eso no pasó.

En Línea Noticias: Ustedes no fueron, ¿no fueron invitados o no quisieron ir a la plaza?

D.S: No fuimos invitados al diálogo, pero cuando vos tenés un discurso de un gobierno que lejos de convocar a la paz, echa la culpa a los periodistas, a los medios de comunicación, a la justicia, a la oposición, no está convocando a la armonía y a la paz, todo lo contrario.

En Línea Noticias: ¿Qué análisis hace de este momento del país, tenemos la situación política que usted señala y al mismo tiempo al ministro de economía buscando recursos en Estados Unidos?

D.S: Bueno esta vez estamos viviendo un momento crítico, un momento complicado. Primero porque la Argentina, se ha quedado sin divisas, cuando se queda sin divisas sufre la producción, sufre el trabajo. ¿Por qué sufre la producción? porque vos necesitas importar materia prima o insumos para poder producir, exportar y vender. Por cada punto de crecimiento de nuestro país requiere casi 0,60 % o 0,70 % de importaciones que son insumos necesarios para poder exportar y para poder crecer. Si te quedaste sin divisas no podes hacerlo entonces te empieza a trabar la producción, si se empieza a trabar la producción empieza a tener personal suspendido, cuando tiene personas suspendido tenés un problema de trabajo y así sucesivamente. Llegó un momento crítico con una inflación que nos está lastimando y mucho a los argentinos, inflación que va de 5 a 7 puntos. Tuviste 7 puntos el mes pasado, pero no hay forma de crecer y de sostener tu salario y tu capacidad de consumo de vida con este nivel inflación, con lo cual estamos en un momento difícil y bueno el ministro de Economía está haciendo lo que hace para conseguir, por lo menos básicamente esos dólares necesarios. Ahora hay que tener cuidado de no hipotecar el futuro, cuando vos ves las tasas que se pagan para renovar la deuda en pesos de Argentina, cuando vos ves el nivel de volumen de deuda en pesos de Argentina ajustada o por inflación o por tipo de cambio, te están dejando una herencia muy complicada para el año próximo y para el próximo gobierno. Entonces ese tipo de cosas hay que pensarlas con mucho criterio y trabajar para no detener la producción.

En Línea Noticias: Para las PASO 2023, ¿Cómo va a ser el armado del PRO y el Radicalismo? Se piensan en listas propias, listas mixtas, ¿en qué se trabaja?

D.S: Lo primero que pensamos es en la unidad de todo el espacio, como lo hemos hecho siempre. Juntos por el Cambio está y debe estar unido. Lo segundo es en prepararnos para tener las ideas básicas y contundentes sobre la cual toda la coalición va a consolidar. Hicimos ya reunión en La Matanza sobre los temas sociales, hicimos reuniones sobre Desarrollo Económico, estamos llevando cada una de las temáticas centrales que requiere nuestro país a tener un acuerdo de la coalición nuestra y después obviamente si hay alguna discusión, que haya que dirimir lo haremos en una primaria abierta como fue el año pasado, como la tuvimos con Facundo Manes y que fue una primaria para mí ejemplar, que nos permitió crecer, consolidar, sostener nuestro voto y ganarle al kirchnerismo que fue por primera vez en una sola lista.

En Línea Noticias: ¿Cuáles son los pecados que no deben cometer que si cometió el gobierno anterior de ustedes?

D.S: Uno muy importante es la unidad con un objetivo claro, ¿cuáles son esos siete puntos y cómo lo vamos a hacer? Cómo vamos a bajar la presión fiscal para que la producción pueda crecer y desarrollarse, ¿cómo vamos a fomentar siempre las exportaciones porque la Argentina muchas veces tiene problemas por sus dólares que no tiene el Banco Central?, ¿cómo vamos a hacer para generar más trabajo, para salir de planes a trabajo?, ¿cómo vamos a hacer para incluir a los argentinos?, ¿Cómo vamos a hacer para tener educación de calidad, que le permita desarrollarse a todos los jóvenes y ser libres, porque en definitiva aquellos que aprenden y tienen la capacidad de desarrollarse, son libres y pueden decidir que ser en su vida. Entonces son los temas centrales en los que nosotros tenemos que tener un acuerdo y eso es clave que sea antes del proceso electoral.

En Línea Noticias: ¿En la candidatura de Rodríguez Larreta y en la posible candidatura suya en la Gobernación de la Provincia, qué roles juegan los históricos dentro del espacio??

D.S: Un rol importantísimo Mauricio (Macri) primero es un presidente mandato cumplido con todas las atribuciones, es el primer presidente no peronista que termina un mandato, que construyó una fuerza de cero, desde un lugar y la constitución de una fuerza nacional, construyó una coalición, un primer proceso de coalición en la Argentina que lo lleva al poder y que termina su mandato y Patricia (Bullrich) la presidenta del partido, entonces de aquí en adelante saldrá cuál es el camino que tenemos que llevar adelante, cómo se va a dirimir quién tiene que ser. Para mí el proceso claro es el de una primaria abierta lo que son en una PASO y ahí se define quién es el que conduce.

En Línea Noticias: ¿Se ve gobernador?

D.S: Tengo toda la vocación, todas las ganas y toda la actitud y asumí un compromiso contundente con los bonaerenses que lo estoy cumpliendo.

En Línea Noticias: En ese caso, ¿ve a muchos intendentes en su gabinete?

D.S: Absolutamente yo veo en muchos de los intendentes que están en nuestro espacio con una con una capacidad enorme de gestión y de trabajo. Ezequiel Galli es un caso, tiene una gestión extraordinaria, un tipo que tiene una visión sobre Olavarría, que la ha puesto a la ciudad cada vez mejor, desarrollándose con todos los impedimentos que tiene el país y la provincia, pero él tiene un camino, tiene una gestión tiene un liderazgo y yo valoro mucho eso muchos de ellos, van a estar si a mí me tocará acompañándome.

Santilli, ¿lo ve a Galli en Olavarría o en otro lugar?

No, pero es buena tu pregunta a mí me parece que, la elección del año que viene va a ser una elección justita, no es una elección en donde ni a uno ni a otro le sobra nada, entonces yo creo que son dos pasos. Primero el primer paso es la de ganar cada uno de nuestros distritos y de poder ampliarnos como dijo Ezequiel (Galli) nosotros tenemos que tener candidatos en ocho distritos de la séptima para poder crecer y crecer en intendentes, que es un objetivo central, que nos trazamos en juntos por el cambio y en el PRO mismo también y después la experiencia de muchos de ellos, como la de Ezequiel seguramente nos acompañen a transformar, pero primero paso a paso. Bueno, primero vamos a consolidar los distritos a ganar más intendencias para lograr la transformación, porque acá no se trata de ganar por ganar acá se trata de ganar para transformar de tener número en la cámara de Senadores para poder llevar adelante las transformaciones que están muy relegadas desde hace muchos años en la provincia de Buenos Aires, para buscar un camino de regionalización en la provincia donde el interior productivo salga a flote y a fondo y que le quiten la pata arriba a la cabeza para tener las inversiones, para darnos conectividad, rutas, puertos que nos permitan producir y exportar más. Entonces la primera etapa es esa, la segunda es buscar el mejor equipo para para gobernar y muchos de ellos como Ezequiel tienen toda esa capacidad.