Dos talentos olavarrienses juntos: «Estuve ahí» lo nuevo de Fj y Ezequiel Flores

Estuve ahí, es una canción de género urbano melódico, cada verso, así creen sus compositores, fue inspirado a sus corazones por Dios, intentando reflejar situaciones y momentos a los cuales muchas veces nos enfrenta la vida, donde, a pesar de todo, se hace tangible su promesa escrita en el libro de Mateo 28:20 […] Y tengan por seguro esto: que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos».

«Estuve ahí» Así se titula la nueva producción que reúne a dos talentos del partido de Olavarría.

Por un lado, el cantautor urbano FJ (Fabricio Etchegaray), oriundo de Colonia San Miguel, quien viene lanzando una seguidilla de canciones con videos en diferentes plataformas.

Por el otro Ezequiel Flores de la Ciudad de Olavarría, quien hace poco sorprendió a su audiencia con un instrumental interpretado con su saxo, acompañado de un vídeo oficial en su canal de YouTube.

“Dios está en todo momento, en todo lugar, tanto en la tormenta, como en la calma. En la dificultad, como en la bendición. No podemos escaparnos de Él, como dice una frase de este tema, narrado en primera persona: –NUNCA DEJE DE ESTAR, SOLO PORQUE NO ME VEAS. Y NO DEJÓ DE EXISTIR, SOLO PORQUE TÚ NO CREAS -“. Comenta Fj

El videoclip fue filmado, en una locación de Bella Vista, y diferentes puntos de la ciudad de Olavarría. En el video «Estuve ahí» se puede ver un edificio abandonado, deteriorado por el paso del tiempo, simbolizando que sin importar cómo nos encontramos, Dios elige estar a nuestro lado.

También lo acompañan imágenes de personas que a través de sus vivencias pueden testificar, y dar garantía de que DIOS ESTUVO AHÍ.

La producción musical de este sencillo estuvo a cargo de Pieza Estudios (Rosario). La grabación y filmación viene de la mano de Inquilino Estudios, cámaras e imágenes por Guillermina Palmieri.

“Estuve ahí”, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, el vídeo oficial fue lanzado este 30 de mayo en el canal de YouTube Inquilino estudios