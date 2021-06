Droga en la cochera: Abogado de Castañares dice que no alquilaba la cochera donde fue hallada la cocaína

El abogado penalista Sergio Roldán asumió en las últimas horas la defensa técnica de Pedro Rolando Castañares detenido el miércoles por la noche sindicado de ser el «propietario» de los siete kilos de cocaína hallados en una cochera ubicada en inmediaciones del barrio UTA.

Roldán brindó declaraciones al programa «Desayuno con Noticias» que conduce la periodista Claudia Bilbao en Radio M. Allí el letrado confirmó que su pupilo será indagado este jueves al mediodía y que se encuentra detenido en la ciudad de Azul.

Roldán dio la versión de los hechos luego de lo dicho por el Ministerio Público Fiscal en la conferencia de prensa desarrollada el miércoles en el Salón Blanco de la Municipalidad de Olavarría.

«Pedro fue detenido y notificado de la detención en el allanamiento alrededor de las 21 horas en su domicilio particular», comenzó diciendo Roldán para luego explicar la vinculación de Castañares con el alquiler de la cochera en la que fue hallada la cocaína y las armas de fuego «en realidad lo que dice el contrato que yo pude observar es que él alquilaba la cochera N° 4, en el momento que la policía lo va a buscar para que abra la cochera, él me llama y refiere que ya no tenía más la llave porque hacía 30 días que había pagado el alquiler de esa cochera y no seguía adelante con el alquiler de la misma. Si hay un contrato, que es de la cochera N° 4, que ya debe estar en poder de la presente investigación».

Luego Roldán reveló un dato no conocido hasta ahora «yo estuve charlando personalmente con la titular de la inmobiliaria porque obviamente quería conocer datos del contrato que Pedro no tenía en su poder, la cochera N° 2 es y ella me refiere que son nueve cocheras que mirando de frente se cuenta de izquierda a derecha del 1 al 9, la cochera N° 2 es de una persona que aparentemente no pagaba el alquiler o no la tenía alquilada porque son cocheras individuales en las que cada cual coloca su candado».

«La cochera N° 4 es la de Pedro Castañares, yo lo vi con mis ojos, hay un contrato, la Cochera N° 2 no está a nombre de Pedro Castañares más allá de lo que se le intenta enrostrar, no tenía vehículos, no hay un contrato que pueda decir que la cochera era de Pedro Castañares», dijo Roldán y agregó «eso es lo que va tratar en la indagatoria de aclarar el imputado es sobre la cuestión de las cocheras, después no se puede dejar de desconocer que hay un secuestro de siete kilos de cocaína y armas y será la Justicia la que deberá determinar si tiene alguna vinculación Pedro Castañares».

«Hoy hay una acusación del Ministerio Público Fiscal y obviamente nos vamos a defender en el marco de la LEy como corresponde», sentenció Roldán.

Luego el letrado defensor de Castañares hizo referencia a la huella que fue detectada en la cochera y que el Ministerio Público Fiscal vincula con el detenido. Roldán dijo al respecto «yo no tengo conocimiento, me llama mucho la atención porque si en la Cochera N° 4 que Pedro tiene alquilada sería los más normal que esté la huella en el candado porque es él quien la abre, si no puedo dejar de decir que la inmobiliaria al momento en que él fue a contratar le dijeron que fuera probando los candados porque había un par de candados que los inquilinos no pagaban las cocheras, entonces habrá que aclarar esa situación y tendré que ver el procedimiento para ver de que forma se tomaron las huellas y si están los testigos presentados».

Luego dijo «hay una cuestión muy de fondo si esta es una cuestión de provincia o una cuestión federal yo creo en un principio es una cuestión federal. No he visto un seguimiento, no he visto fotos, no he visto rastros, lo encontró un señor que contrató esa cochera entonces quiero saber quién contrató esa cochera y qué contrato tiene fue alquilar la cochera y quiero saber que contrato. Me llama la atención que si yo hago un contrato y me dan una llave tenga que ir a romper un candado».