Duhalde advirtió: “voy a tratar por todos los medios que este Gobierno no pueda seguir”

El ex presidente Eduardo Duhalde volvió a dar una polémica advertencia al asegurar que va “a tratar por todos los medios que este Gobierno no pueda seguir” en el poder, porque consideró que “no tiene capacidad” para administrar el país.

El ex mandatario nacional cuestionó fuertemente la actual gestión del Frente de Todos y, si bien aún no confirmó su candidatura, anticipó que trabaja para construir una alternativa política en la que confluyan diferentes espacios.

“Hasta finales de este mes estoy tomando la decisión de cómo vamos a jugar pero la idea es tratar de lograr la unidad de los argentinos. Yo sé que para la mayoría es una utopía, pero he hablado con todos los partidos, me falta hacerlo con el presidente del Partido Justicialista (Alberto Fernández), que no sé para qué es presidente si no se ocupa del partido. Hoy mismo le escribí que si no se puede ocupar porque tiene mucho trabajo que designe a otro compañero. Todavía no me respondió, espero que mañana lo haga”, explicó.

Durante una entrevista a distancia con Crónica TV, el dirigente peronista señaló que durante el kirchnerismo ha “sido un crítico muy severo” pero remarcó que “nunca” lo personalizó, aunque también aclaró que él “no podría estar (en una alianza) con Cristina Kirchner”, porque la vicepresidenta “no lo quiere a Perón”.