Dylan, el perro de Alberto, desmintió a Clarín

“Yo nunca fui adiestrado”, dijo el can de la Rosada ante una publicación.

Fuente, Clarín – A través de un curioso posteo desde la cuenta de Instagram de Dylan, el perro de Alberto Fernández, el gobierno recogió el guante y respondió por la polémica designación de Ariel Zapata, señalado como «el adiestrador» de la mascota presidencial, con un cargo de director dentro del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El viernes, el portal Periodismo y punto había publicado la noticia de la designación de Zapata como Director dentro del Ministerio de Seguridad de la Nación, un cargo ubicado bajo la órbita del ministro Anibal Fernández.

Zapata, un experto dentro del área de trabajo con perros, estuvo metido en la polémica el año pasado por ser uno de los visitantes VIP que entraron a la residencia presidencial durante 2020, cuando el aislamiento se encontraba en su fase mas restrictiva y la movilidad estaba limitada solo para los servicios esenciales.

En ese momento, lo habían convocado para que Dylan no se pelee tanto con su hijo, Prócer.

Durante el sábado desde la comunicación que maneja la cuenta de Dylan tomaron el tema «en sus patas». Simulando un texto escrito por el propio perro, negaron que Zapata sea su adiestrador.

«Leyendo Clarín vi que decían que nombraron a «mi adiestrador» en el Ministerio de Seguridad. Le pregunté a Alberto si lo conocía, me dijo que no. Le pregunté al profesor Romero (mi veterinario) si lo conocía y me dijo que lo acompañó una vez, para enseñarme a tratar bien a Prócer, mi hijo mayor», comenzó la publicación.

«Yo nunca fui adiestrado. Alberto me enseñó a sentarme y a quedarme quieto cuando me dice «quedate». En conclusión: pobre señor este supuesto adiestrador mío. Me dio un buen consejo gratis y lo escrachan de este modo», continuó el texto, que defiende a Zapata pero no explica por qué estaba autorizado para circular durante el aislamiento.

Incluso sobre el cierre aprovecha para ladrar contra los medios. «Tienen razón… ¡ya no se puede creer nada de lo que publica Clarín! Y eso que me empeño a leerlo sin que Alberto lo sepa. No se lo cuenten», cierra el posteo.

Zapata había sido convocado a la quinta presidencial en mayo de 2020 para pedirle asistencia en un problema que tenía entonces Dylan, el perro presidencial, con su cachorro Prócer. Ambos se peleaban constantemente, por lo que Juan Enrique Romero, veterinario de Dylan y mencionado en el posteo, le había pedido que asista para realizar una consulta.

“Esas peleas de perros motivaron que yo ingresara varias veces, con un auto oficial del ministerio de Seguridad bonaerense, pero lo hice sin cobrar por el trabajo, porque para mí es un honor que me convoque el Presidente para una tarea así”, había dicho Zapata a los medios ante la consulta sobre su visita a Olivos.

En ese momento, solamente tenía autorización para circular en las calles el personal esencial.

Anibal Fernández también entró en la polémica

Luego de la polémica, el propio Anibal Fernández salió a responder por la designación. “Yo no sé si fue el instructor de Dylan o no. Yo tengo que duplicar la cantidad de perros entrenados. Debemos llegar a 300 o 400 perros en todas las policías, incluida la aeronáutica. Yo fui a buscarlo a Zapata. Ya habíamos trabajo juntos. El estaba contento con el proyecto.Yo tambien ” dijo el ministro a Clarín durante su visita a Europa.

El flamante funcionario nacional se desempeñaba como asesor en la órbita del Ministerio de Seguridad provincial, donde había sido convocado por Sergio Berni para el área canina. Zapata es un especialista y referentes en cinotécnia.

También había trabajado como jefe de Instructores de la Escuela de Adiestramiento de la Facultad de Veterinaria de la UBA, y según su perfil de LinkedIn ya tuvo un paso dentro del Ministerio de Seguridad como Director Nacional de Cinotécnia.

