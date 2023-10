Edicto s/ prescripción adquisitiva larga

EDICTO: Por DOS días el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Olavarría, del Departamento judicial de Azul, a cargo de la Dra. María Hilda GALDOS, Secretaría Única, a cargo del Dr. Jorge Mariano FERRARI, CITA a herederos de Ana BRUNO de FAILACCE, (hija de Miguel BRUNO y Concepción GRUCCIO), Palma Concepción FAILACCE, LC 3.502.806, con último domicilio en Belgrano no 1834, Olavarría y Olga Susana FAILACCE, LC 862.892, con último domicilio en Olavarría, a fin de que en el término de DIEZ DÍAS tomen intervención en autos «MERLOS PABLO JULIO Y OTRO/A C/ BRUNO ANA Y OTROS S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA» (Expte. No OL-4927-2023), bajo apercibimiento de nombrársele un DEFENSOR DE AUSENTES, citándose además a todos aquellos que se consideren con derecho sobre el inmueble que se pretende usucapir, sito en Avda. Sarmiento no 2883 de la ciudad de Olavarría, Nomenclatura Catastral: Circunscripción I, sección D, Chacra /quinta 100; Manzana 100-a , Parcela 11-b, bien no matriculado, Folio 805 Año 1950, D.H. Fo 3239/1961 de Olavarría (078), Partida inmobiliaria 4065. Dado, sellado y firmado en la Sala de mi público despacho, a los . días del mes de Octubre de 2023.

