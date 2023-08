Edicto: Subasta Pública Electrónica

EDICTO JUDICIAL: Por TRES días. El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 de Olavarría, Depto. Judicial Azul, Secretaría Única, en los autos «Banco Mayo Cooperativo Limitado su Quiebra c / Umpierrez Esteban G. y O. s / Cobro Ejecutivo», Exp. N° OL- 7486-1996, llama a SUBASTA PÚBLICA ELECTRÓNICA, de un inmueble ubicado en la ciudad de Olavarria, Datos catastrales: Circ. I, Secc. D, Qta. 181, Mz. 181H, Parcela 6, Partida (078) 50859. Mat. 34375, Ubicado en calle Pellegrini 3453, Lote de 10 de frente por 25,99 de fondo, superficie de 259.90m2, Lote de terreno con una construcción pequeña y precaria, la que se encuentra deshabitada con ocupación provisoria de automóviles, pertenecientes a la casa lindera. BASE: $445.000

La subasta comenzará el día 05/10/23 a las 12 hs. y finalizará el día 17/10/23 a las 12 s. ACREDITACION de postores: hasta el dia 02/10/23 a las 12 hs. en el Registro de Subastas Judiciales sito en la calle Av. Perón Nº 525 de Azul de 8 a 14 hs. La exhibición del mismo se puede ver en https://youtu.be/Ku@HTUfGgas. Visita el día 29/10/23 de 10 a 12 hs.

–Adeuda tasa municipal al 19/01/2023 por $121.253,97, imp. Inmobiliario al 02/09/2023 por $10.780,90, deudas que serán soportadas con el precio de la subasta hasta el momento de la posesión. DEPOSITO EN GARANTIA: $22.000 (5% del monto de la base fijada). Los interesados en participar de la subasta deberán abonar dicho importe como máximo 72 hs. hábiles antes al inicio de la puja virtual, en la CUENTA JUDICIAL N° 6379-027-519014/8, CBU 0140337227637951901486 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal calle Necochea de la ciudad de Olavarria, CUIT del Poder Judicial 30-70721665-0. Y enviar el comprobante de depósito s subastas-az@scba.gov.ar, quedando dicho importe como pago a cuenta, para aquél que resulte adjudicatario. Para los no ganadores, dicho importe le será reintegrado de manera inmediata o automática mediante oficio-a confeccionar por el juzgado- dirigido al Banco de depósitos judiciales, salvo para aquellos que hubieran hecho reserva de postura, a los que les será devuelta solo si lo piden. (set. 582 2do, Párrafo, CPCC; ant, 39, Ac. 3604/12), debiendo previamente para ello y en la sede del juzgado, presentar cta. Bancaria particular y CBU. La formulación de oferta implica el conocimiento y aceptación de todos los términos y condiciones con sujeción a las cuales se realiza la venta. Los postores declaran conocer el estado fisico, fiscal, impositivo y jurídico del bien cuya venta se instrumenta por subasta, no teniendo adquirido ningún derecho a objeciones que realizar con posterioridad a la formulación de las ofertas.



SEÑA: 30% del precio, que debe ser abonada previo a que el martillero presente la rendición de cuenta de la misma, y la constitución del domicilio procesal en el radio de asiento del juzgado. AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN: celebrará por video conferencia, mediante el sistema habilitado por la SCBA, Microsoft Teams. A tales fines, en el acto de subasta deberá el adjudicatario y el martillero interviniente denunciar los correos electrónicos personales. Quien resulte ganador deberá abonar el saldo de precio correspondiente, dentro del quinto días de notificada la providencia que apruebe el remate, en la cuenta de autos, bajo apercibimiento de ser declarado postor remiso. COMISIÓN MARTILLERO: 4% por cada parte con más el 10% de aportes sobre la misma, que deberá acreditar dentro de los 5 dias de finalizada la subasta. PERMITE compra en comisión, debiendo estar ambos inscriptos previamente en RSID Se PROHÍBE la cesión del acta de adjudicación. COMPENSACIÓN DEL CRÉDITO POR LA PARTE ACTORA: se proveerá al momento de determinar el saldo de precio correspondiente, por lo tanto, no se exime del depósito de garantía GASTOS DE ESCRITURACIÓN: EL Impuesto al Sello, y Aporte Notarial serán soportados por el adquirente y el deudor en partes iguales. El IT y/o el impuesto a las Ganancias, será soportado por el ejecutado, Certificados registrales y administrativos a cargo del comprador (art. 1424 código Civil). Resolución 1-6-2000 incorporada al arancel notarial, a cargo de la parte vendedora. Honorarios del Escribano a cargo de la parte compradora. Los Gastos inherentes de antecedentes del titular del título son a cargo del ejecutado. Los gastos de inscripción a cargo del comprador. Todos los gastos que correspondan a la parte demandas, serán soportados con el producido de la subasta. A los efectos de consultar el auto de subasta en forma Íntegra y cotejar la totalidad de los aspectos regulados que no se encuentran enunciados en el presente edictos, los interesados pueden consultar la publicidad virtual que se efectuará oportunamente en el Portal de Subastas Judiciales (http://cba.gov.ar/subastas) Matillers intervinicate: Estela Marta Aguirre TV F 236 Matrícula 1345 del DIA, domicilio Sarmiento 3165 de Olavarria, teléfono 2281-15315867, domicilio electrónico constituido 27056516994@cma notificaciones. La subasta, electrónica se encuentra reglamentada por is Acordada 3604/12 de la SCBA y sus modificatorias, encontrándose publicada en la página de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires www.acba.gov.ar. Azul, 07 de agosto de 2023.

