Asociación Turismo Cultura y Recreación Los Jóvenes Abuelos de Villa Alfredo Fortabat
ASOCIACION TURISMO CULTURA Y RECREACION LOS JOVENES ABUELOS DE VILLA ALFREDO
FORTABAT.
Loma Negra del partido de Olavarría, 08 de Septiembre del 2025. Convocase a Asamblea
General Ordinaria a los señores socios de la ASOCIACION TURISMO CULTURA Y RECREACION
LOS JOVENES ABUELOS DE VILLA ALFREDO FORTABAT para el día 09 de Octubre del 2025 a
las 16:00 hs en primer llamado y 17:00 hs para segundo llamado, en la sede social sede
ubicada en Calle 1° de Mayo y Sarmiento de la localidad de Loma Negra, partido de
Olavarría, a los efectos de considerar el siguiente orden del día:
1) Elección de 2 asociados para firmar el acta de la asamblea;
2) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes
cerrado al 1 enero del 2023 al 31 de diciembre del año 2023;
3) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes
cerrado al 1 enero del 2024 al 31 de diciembre del año 2024.
4) Designación de tres asociados para formar la Comisión Escrutadora conforme art.
28° inc b).
5) Elección total de los cargos de Comisión Directiva conforme lo dispuesto en los Art. 16°/17° y 28°/ 31° del Estatuto Social;
6) Elección total de los cargos de comisión Revisora de Cuentas conforme lo
dispuesto en los arts. Art. 16°/17° y 28°/ 31°. Se informa que se encontrarán a disposición
por el Art. 30° por cada año a tratar “…un ejemplar de la Memoria, Inventario y Balances
General, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas”.
Para ello se establece que podrán los socios acercarse a Calle 1° de Mayo y Sarmiento de la
localidad de Loma Negra, partido de Olavarría de 10:00 a 12:00 hs.”.