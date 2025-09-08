Asociación Turismo Cultura y Recreación Los Jóvenes Abuelos de Villa Alfredo Fortabat

ASOCIACION TURISMO CULTURA Y RECREACION LOS JOVENES ABUELOS DE VILLA ALFREDO

FORTABAT.

Loma Negra del partido de Olavarría, 08 de Septiembre del 2025. Convocase a Asamblea

General Ordinaria a los señores socios de la ASOCIACION TURISMO CULTURA Y RECREACION

LOS JOVENES ABUELOS DE VILLA ALFREDO FORTABAT para el día 09 de Octubre del 2025 a

las 16:00 hs en primer llamado y 17:00 hs para segundo llamado, en la sede social sede

ubicada en Calle 1° de Mayo y Sarmiento de la localidad de Loma Negra, partido de

Olavarría, a los efectos de considerar el siguiente orden del día:

1) Elección de 2 asociados para firmar el acta de la asamblea;

2) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes

cerrado al 1 enero del 2023 al 31 de diciembre del año 2023;

3) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes

cerrado al 1 enero del 2024 al 31 de diciembre del año 2024.

4) Designación de tres asociados para formar la Comisión Escrutadora conforme art.

28° inc b).

5) Elección total de los cargos de Comisión Directiva conforme lo dispuesto en los Art. 16°/17° y 28°/ 31° del Estatuto Social;

6) Elección total de los cargos de comisión Revisora de Cuentas conforme lo

dispuesto en los arts. Art. 16°/17° y 28°/ 31°. Se informa que se encontrarán a disposición

por el Art. 30° por cada año a tratar “…un ejemplar de la Memoria, Inventario y Balances

General, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas”.

Para ello se establece que podrán los socios acercarse a Calle 1° de Mayo y Sarmiento de la

localidad de Loma Negra, partido de Olavarría de 10:00 a 12:00 hs.”.