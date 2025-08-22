CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS MANUEL BELGRANO



Olavarría, 22 de Agosto del 2025 Convocase a Asamblea General Ordinaria a los señores socios de la asociación civil CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS MANUEL BELGRANO para el día 25 de Septiembre del 2025 a las 10:00 hs en primer llamado y 11:00 hs para segundo llamado, en la sede social sede ubicada en M Leal n° 2044 de la localidad y partido de Olavarría, a los efectos de considerar el siguiente orden del día:

1) Elección de 2 asociados para firmar el acta de la asamblea;

2) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes cerrado al 1 agosto

del 2022 al 30 de julio del año 2023;

3) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes cerrado al 1 agosto del 2023 al 30 de julio del año 2024;

4) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes cerrado al 1 agosto del 2024 al 30 de julio del año 2025;

5) Elección total de los cargos de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, conforme

lo dispuesto en los Art. 16° al 20° del Estatuto Social. Comunica que en cumplimiento a lo establecido por el Estatuto Social se encontrará a disposición por el artículo trigésimo “…un ejemplar de la Memoria, Inventario y Balances General, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.” y por artículo trigésimo tercero “… listado de socios en condiciones de votar, el que será puesto a disposición de los Asociados en secretaría, a partir de la fecha de la convocatoria”. Para ello se establece que podrán los socios acercarse a M. Leal n° 2044 de la localidad y partido de Olavarría, de

lunes a viernes de 8:00 hs. a 10:00 hs.”.