Convocatoria de asamblea general ordinaria Biblioteca Popular Ferroviaria “Mahatma Gandhi”

Olavarría 29 de agosto de 2025. Convóquese a asamblea general ordinaria a los señores socios para el día 29 del mes de septiembre del 2025 a las 09:00hs en primer llamado, y 10:00 hs en segundo llamado, se llevará a cabo en la sede ubicada en la calle Bolívar 3031, ciudad y partido de Olavarría, a los efectos de considerar el siguiente orden del dio:

Elección de dos socios para firmar el acta de asamblea; Consideración de la memoria, inventario, y balance general correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2024

Conforme al artículo 31 del estatuto se informa a los asociados que se encuentra disponible un ejemplar de la memoria, inventario, balance general, cuadro de gastos y recursos e informes de la comisión revisora de cuentas correspondiente al ejercicio 2024 y se tendrá, conforme al artículo 34 del estatuto, el listado de socios en condiciones de votar, el mismo será puesto a disposición de los asociados en secretaria a partir de la fecha de la convocatoria. Para ello se establece que podrán los socios acercarse a la sede los días lunes a viernes de 09:00 hs a 12:00hs, en la sede sito en calle Bolívar 3031 de la ciudad y partido de Olavarría.

Vales, Ulises Gallo, Maximiliano

Presidente Secretario