Edicto: «EL POPULAR S.A. S/ INCIDENTE CONCURSO / QUIEBRA (EXCEPTO VERIFICACION)»

EDICTO POR 2 DÍAS – El Juzgado en lo Civil y Comercial no 2 de Olavarria, hace saber que en los autos

caratulados «EL POPULAR S.A. S/ INCIDENTE CONCURSO/QUIEBRA (EXCEPTO VERIFICACION)»

(Expte. N° OL-1344-2024), se ha dispuesto la venta en subasta pública electrónica del 100 % de los bienes

muebles:

LOTE N°1: Perchero metálico de pie (180cm), mesa de arrime con tapa de melamina, escritorio de

melamina (120cm X 0.80cm), barra recibidora con tapa de madera (55cm x 210cm), artículos de impresión y librería, en el estado en que se encuentran. 2 Monitores LG, 3 teclados, juego de parlantes, 3 teléfonos, 1 teléfono conmutador. (Se desconoce si funcionan). BASE $ 163.334,00

LOTE N° 2: Fichero organizador de madera (4,10mt X 80cm), mueble organizador de melamina (140cm X 40cm X 130cm), archivero en madera antiguo (170cm X 80cm X 55cm). BASE $ 293.334,00

LOTE N°3: Luces dicroicas (seis), luz de emergencia, turnero digital, estructuras metálicas de carteleria

(13mts x 30cm de ancho), cortinas americanas color negras (siete), mueble de oficina con divisiones en

melamina. BASE $ 272.667,00

LOTE N°4: Escritorio de madera (160cm X 80cm X 45cm), archivo metálico blanco (40cm X 110cm X 40cm),

pizarra (130cm X 90cm), cartelera con frente vidriado (60cm X 60cm X 8cm), lector de tarjetas marca

CRONOS VF600, archivo metálico (150cm X 45cm X 90cm), fichero de melamina (35cm X 40cm X 60cm)

con faltante de rueda. BASE $ 160.000,00

LOTE N°5: 6 (seis) sillas de oficina, 2 (dos) percheros de pie metálicos (170cm), mesa redonda (120cm de

diámetro X 110cm de alto), pantalla para proyector (160cm de ancho) marca MICROCINEMA, 3(tres)

escritorios de chapa con faltantes, 1 (uno) escritorio de melamina, mueble tipo archivero de chapa (170cm X 120cm X 45cm), mesa de arrime. BASE $ 313.334,00



Días de visita: coordinar con el martillero: WhatsApp al teléfono 2284-522820, correo electrónico

[email protected]

La subasta ordenada comenzará el día 29 de Agosto de 2025 a las 12 hs. y finalizará el día 12 de

Septiembre de 2025 a las 12 hs. Los interesados en participar deberán ineludiblemente y en forma previa

inscribirse como usuarios ante el Registro de Subastas Judiciales Seccional Azul y para participar en la

subasta en particular deberán inscribirse como oferentes con una antelación mínima 3 días hábiles al

comienzo de la celebración de la misma (art. 24 anexo 1 Ac. 3604 SCBA), fecha máxima de acreditación de

postores fijada el día 26/08/2025 a las 12 hs. Seña: no se requiere. Audiencia de adjudicación: se

realizará en los estrados del Juzgado y/o través de la plataforma Microsoft Teams en el caso de no resultar posible la presencia física, y está fijada para el día 16 de Septiembre de 2025 a las 12:00hs, a la cual deberán comparecer el martillero y el adjudicatario munido del formulario de inscripción a la subasta, constancia de código de postor, y demás instrumentos que permitan su individualización fehaciente como comprador en la subasta electrónica. En el mismo acto, constituirá domicilio dentro del radio del Juzgado a los efectos legales pertinentes. Se PROHIBE la compra en comisión, la cesión del acta de adjudicación y NO SE AUTORIZA la compensación de créditos. Saldo de precio: Quien resulte adquirente deberá depositar en la cuenta judicial n° 6379-27-526933/5 (CBU n° 0140337227637952693359) del Banco de la Provincia de Buenos Aires, abierta a nombre de la suscripta y como perteneciente a los autos caratulados «EL POPULAR SA S/ QUIEBRA(PEQUEÑA)» (Expte. n° OL-2442-2023) el saldo del precio al quinto día hábil de aprobada la subasta que será notificada en la dirección electrónica, bajo apercibimiento de considerarlo postor remiso.

Conjuntamente con la comisión martillero: no forma parte del precio y se fija en el 6 % con

más el 10 % de aportes previsionales, ambos a cargo del comprador (Conf. Ley 14.085 Art. 54 I b). La

reglamentación de las Subastas Electrónicas se encuentra publicada (Ac.3604/12 SCBA) en la página de la

SCBA (www.scba.gov.ar.). Informes: Martillero via WhatsApp al teléfono 2284-522820, correo electrónico

[email protected], oficina física ubicada en Alsina 3421. En la ciudad de Olavarria.-