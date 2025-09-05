Edicto sobre concurso preventivo pequeño

POR CINCO DIAS: Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial nro. Uno con asiento en Olavaría, Secretaría Unica, hace saber que en los autos «DEL VALLE MIGUEL ALFREDO S/ CONCURSO PREVENTIVO(PEQUEÑO)» (expte. no OL-3363/2025) con fecha 8/7/25 se decretó el concurso

preventivo de MIGUEL ALFREDO DEL VALLE, DNI 31094376, empleado, con domicilio real en calle Moreno 4178 de la ciudad de Olavarría.. Los acreedores podrán presentar sus pedidos de verificación ante la Síndico Cr. Aldo Fabián Calleri, con domicilio en Av. Urquiza Nro. 3658 de Olavarría,

hasta el 7/11/25, los días lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 12:00 hs., y formular las observaciones e impugnaciones del art. 34 L.C.Q. hasta el

27/11/25.-