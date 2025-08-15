Edicto: Sobre denuncia de extravío de libro de acciones

EDICTO: POR 5 DÍAS El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 con sede en Olavarria, Secretaría Unica del Departamento Judicial de Azul, en los autos caratulados CARIL MAIQUI S.A. S/ SUSTRACCION, PERDIDA DESTRUCCION LIBROS DE REGISTRO» EXP. OL-2569-2025, hace saber que atento la denuncia de extravío del libro de Registro de Acciones y Accionistas N°1 de CARIL MAIQUI S.A., CUIT 30-69864706-6, LEGAJO 01/95.965 de la D.P.P.J. de la Pcia de Bs As, con domicilio en calle Belgrano nro 3149 de Olavarría, se CITA Y EMPLAZA a quienes pretendan derechos sobre la misma para que en el término de TREINTA DÍAS Comparezcan para alegar y probar cuanto estimen pertinente, por ante la perito contador Diego Andrés Hoyos, debiendo comunicarse vía email [email protected], a fin de coordinar día y hora de visita al estudio contable sito en calle Rivadavia N° 2461 (7400) Olavarria. Olavarría,

