Edicto: sobre ejecución prendaria

POR TRES DIAS: El Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial N°1 con Sede en Olavarría, del Departamento Judicial de Azul, Secretaría Única, en los autos «BANCO PROV. DE BS. AS. C/ABDALA, ADOLFO JUAN S/ EJECUCION PRENDARIA » (Expte. nro. 17645), llama a SUBASTA PÚBLICA ELECTRÓNICA, de del automotor marca PEUGEOT, modelo FURGON BOXER 270C, dominio BNN628 en el estado en que se encuentra: s/llaves, s/motor, no se conoce kilometraje, con deuda al 16/10/24 imp. automotor $ 46.326,06.- las que serán soportadas con el precio de la subasta hasta el momento de la entrega. La subasta comenzará el día 21/2/25 a las 12 hs. finalizará día 11/3/25 a las 12 hs. Acreditación de postores 18/2/25 a las 12 hs. en el Registro de Subastas Judiciales sito en la calle Av. Perón N° 525 de Azul de 8 a 14 hs. Lugar de visita día 17/2/25 en calle Independencia nº 3628 Olavarría de 10 hs a 12 hs. Base $ 213.666,00. Depósito en garantía pesos once mil ($ 11.000,00). El mismo deberá realizarse en cuenta judicial de autos N° 6379-027-520781/5, CBU 0140337227637952078152 del Banco de la Provincia de Buenos Aires y deberá ser ingresado en dicha cuenta al menos tres días antes del acto de venta. Honorarios martillero 10 %, más aportes previsionales 10 % a cargo del comprador (no forma parte del precio). Deberán ser depositados junto al saldo de precio, dentro de los 5 días hábiles de notificado, bajo apercibimiento de ser declarado postro remiso. La subasta se realizará conforme a lo dispuesto por los arts. 558 y sgtes. del CCPC y Ac.3604/12 Res. SCBA 2069/12. -Extensión 3 minutos previos al cierre de la subasta si algún postor oferta un precio más alto, el tiempo para el cierre de ésta se ampliará automáticamente 10 minutos más. Se hace saber asimismo que SE PERMITE la compra en comisión, deberá individualizar a su comitente, debiendo ambos estar previamente inscriptos, se PROHIBE la cesión del acta de adjudicación. De no triunfar en la puja, el depósito les será devuelto una vez terminada la subasta automáticamente, mediante oficio, salvo que se haya efectuado “reserva de postura», en cuyo caso se hará efectivo solo ante una solicitud expresa. Acta de adjudicación se realizará por videoconferencia, mediante el sistema Microsoft Teams. A tales fines, en el acto de subasta deberá el adjudicatario y el martillero interviniente denunciar los correos electrónicos personales. Debiendo comparecer el martillero y adjudicatario muñido de formulario de inscripción a la subasta, comprobante de pago del depósito en garantía e integración de precio, constancia de código de postor. En el mismo acto constituirá domicilio dentro del radio del Juzgado a los efectos legales pertinentes. Martillero interviniente: Mario Adalberto Bellomo T° VI F° 112 Mat. N° 1521 del DJA, con domicilio en Pringles 2496 de Olavarría (02284) 415007, domicilio electrónico constituido [email protected] y correo electrónico [email protected] La subasta electrónica se encuentra reglamentada por la Acordada 3604/12 de la SCBA y sus modificatorias, encontrándose publicada en la página de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires – www.scba.gov.ar. Olavarría de diciembre de 2024.

