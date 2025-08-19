Edicto: sobre ejecución prendaria

POR DOS DIAS: El Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial N°1 con Sede en Olavarría, del Departamento Judicial de Azul, Secretaría Única, en los autos «VOLKSWAGEN SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ BOLZAN MARIANO VICTOR S/ EJECUCION PRENDARIA” (Expte. nro. OL-1286-2016), llama a SUABASTA PÚBLICA ELECTRÓNICA, del siguiente bien: automotor Marca: VOLKSWAGEN,

Modelo: GOL 1.4 L, Tipo: SEDAN 3 PUERTAS, Motor: VOLKSWAGEN N°CNB081916 Chasis: VOLKSWAGEN N°9BWCF05WXEP034833, Gris oscuro, Modelo año: 2013, Fabricación año: 2013, DOMINIO: NFT969. La

subasta COMENZARÁ el día 10/9/2025 a las 12 hs y FINALIZARÁ el día 24/9/2025 a las 12 hs. ACREDITACIÓN de postores: hasta el día 5/9/2025 a las 12 hs. DÍA DE VISITA: 3/9/2025 de 11 a 13 hs en la

cochera situada en la calle Leal Nº 4547 de la localidad y Pdo. de Olavarría y en forma virtual: https://www.youtube.com/watch?v=4jDKYOOjRHI BASE: $2.040.666 DEPÓSITO EN GARANTÍA se establece como depósito previo, la suma de pesos CIENTO DOS MIL ($102.000) que se tomará

como parte del precio para quien resulte adjudicado y que deberá encontrarse acreditado con una antelación mínima de 3 (tres) días hábiles a la fecha de inicio del acto de subasta en la CUENTA JUDICIAL nº 6379- 27-523131/4 CBU nº 0140337227637952313145 CUIT nº 30-70721665- 0 abierta en el Banco de la Pcia. de Buenos Aires, Sucursal calle Necochea de la Ciudad de Olavarría, o enviando el comprobante a

[email protected] dicho deposito será reintegrado a los oferentes no ganadores de manera inmediata o automática mediante oficio -a confeccionar en el Juzgado-, dirigido al Banco de depósitos judiciales salvo para aquellos que hubieran hecho reserva de postura, a los que les será devuelta sólo si lo piden (art.585 2do. Párrafo, CPCC; art.39, Ac.3604/12), sin perjuicio de lo previsto en el art. 42 del Ac. 3604/2012 – extensión por 3 minutos previos al cierre de la subasta si algún postor oferta un precio más alto, el tiempo para el cierre de ésta se ampliará automáticamente 10 minutos más. La formulación de ofertas implica el conocimiento y aceptación de todos los términos y de las presentes condiciones con sujeción a las cuales se realiza la venta. Los postores declaran conocer el estado físico, fiscal, impositivo y jurídico del bien cuya venta se instrumenta por subasta, no teniendo adquirido ningún derecho a

objeciones que realizar con posterioridad a la formulación de las ofertas. SEÑA: no se requiere. AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN: Se hace saber que se fijará la celebración del acta de adjudicación por videoconferencia, mediante el sistema habilitado por la SCBA, Microsoft Teams. A tales

fines, en el acto de subasta deberá el adjudicatario y el martillero interviniente denunciar los correos electrónicos personales. Se fijará la audiencia de adjudicación una vez aprobada la venta del bien. SALDO DE PRECIO: El comprador deberá abonar el precio dentro del quinto día de notificada la providencia que apruebe el remate depositándolo en el Banco de la Provincia de Buenos Aires – Sucursal Olavarría (6379), a cuenta de autos y a la orden de la infrascripta. El adjudicatario deberá acompañar a la audiencia de adjudicación el pago del saldo de precio conjuntamente con los HONORARIOS DEL MARTILLERO interviniente, quien percibirá el 10% sobre el total del precio de venta con más el 10% en concepto de aporte previsional con más la alícuota del iva. CESIÓN: Determínese la prohibición de cesión del acta de adjudicación en la subasta decretada en autos. COMPRA EN COMISIÓN: En caso de pujar en comisión, deberá individualizar a su comitente, debiendo ambos estar previamente inscriptos en el RSJD (art.582 CPCC; art.21 3er. Párrafo Ac.3604). COMPENSACIÓN DEL CREDITO POR LA PARTE ACTORA: se proveerá al momento de determinar el saldo de precio correspondiente, por lo tanto no se la exime del depósito en garantía. GASTOS DE INSCRIPCIÓN: Es propio del comprador. DEUDAS AL 8/7/2025: PATENTES MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA: $198.247,38; INFRACCIONES PBA y CABA: No registra. Los impuestos, tasas y contribuciones que correspondan (nacionales o provinciales) al bien

subastado, serán soportados con el precio de venta hasta la toma de posesión por parte del comprador, acto que no podrá superar los seis meses desde el pago del precio. Superado dicho lapso, correrán los que se devenguen por cuenta del comprador. En cuanto a la entrega del bien, la misma será acordada en la audiencia de adjudicación, la cual se fijará una vez realizada la venta. Martillero interviniente Mariano Manuel Espina Rawson C.U.I.T. N° 20-13407112-6, tel: 1126584504 correo electrónico: [email protected] domicilio electrónico: [email protected]

El presente edicto debe publicarse en el en el diario electrónico En línea

Noticias de Olavarría. Fdo.- CASTELLUCCI Florencia SECRETARIA.

Relacionado