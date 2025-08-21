Edicto: Sobre prescripción adquisitiva larga

EDICTO: Por DOS días el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Olavarría, del

Departamento judicial de Azul, a cargo de la Dra. María Hilda GALDOS, Secretaría Unica, a cargo del

Dr. Jorge Mariano FERRARI, CITA a los demandados René GREBE -DNI no 5.479.933- y Susana

ECHEZURI -DNI no 4.089.789- y/o a sus herederos, a fin de que en el término de DIEZ DÍAS tomen

intervención en autos «ECHEZURI LEANDRO C/ GREBE RENE Y OTRO/A S/ PRESCRIPCION

ADQUISITIVA LARGA» (Expte. No OL-3159-2025), bajo apercibimiento de nombrársele un DEFENSOR

DE AUSENTES, citándose además a todos aquellos que se consideren con derecho sobre el inmueble

que se pretende usucapir, sito en calle Las Azucenas y Los Nardos, Barrio Villa Aurora, del Partido de

Olavarria, cuya designación catastral es la siguiente: a) Circ. II, Secc. G, Chacra 635, Mz. 635-v, parcela

3, inscripto en la Matricula 46388 del Partido de Olavarria, Pda. 078-39147; b) Circ. II, Secc. G, Chacra

635, Mz. 635-v, parcela 4, inscripto en la Matricula 46389 del Partido de Olavarria, Pda. 078-39148.- c)

Circ. II, Secc. G, Chacra 635, Mz. 635-v, parcela 5, inscripto en la Matricula 46390 del Partido de

Olavarria, Pda. 078-39149. Dado, sellado y firmado en la Sala de mi público despacho.

En la ciudad de Olavarría

