Edicto: Sobre prescripción adquisitiva larga

Edictos Judiciales
POR DOS DÍAS. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro. Uno con sede en Olavarría, Secretaría Unica del Departamento Judicial de Azul,cíta por edictos a la Sra. MARIA CRISTINA COPPOLA y BIAGI -y a quiénes se consideren con derechos sobre el inmueble objeto del proceso caratulado «(P) FAYANAS HUGO ALBERTO C/ SUCESORES DE SALERNO ANTONIO Y SUCESORES DE COPPOLA OSCAR DOMINGO S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA» Expediente N° OL-4937-2018 , sito en calle 9 de julio y 152 de Olavarría, designado catastralmente como Circ II, Secc E , Manzana 6, Ch 495, Parc 8 a Pda 25501 mat 561 y 562 – que se publicarán por DOS días (conf. jurisprudencia de la Excma. Cámara Departamental, sala I, in re «Roccia, Ernesto Héctor c/ Ortiz, Luis o sus herederos s/ usucapión», expte. Nº 53.014, sent. 3/12/2008) en el Boletin Oficial y en uno de los diarios Online de mayor circulación de la ciudad, a saber: Infoeme o En Linea Noticias, indistintamente, a opción del peticionante; para que dentro del término de DIEZ días tome intervención en autos y haga valer los derechos que estime corresponder bajo apercibimiento de nombrársele un DEFENSOR DE AUSENTES.

