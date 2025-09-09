Edicto sobre prescripción Adquisitiva Larga

POR DOS DÍAS. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 con sede en

Olavarría, Secretaría Unica del Departamento Judicial de Azul, cita y emplaza por el término de DIEZ DÍAS, a los SUCESORES DE ALIANDRO DE SASSANO MARIA CONCEPCION, SUCESORES DE SASSANO y ALIANDRO SILVIA, CONCEPCION DILASCIO y SASSANO, CAROLINA DILASCIO y SASSANO, SUCESORES DE SASSANO Y ALIANDRO HERMINIA, SUCESORES DE SASSANO Y ALIANDRO JUSTINA, SUCESORES DE SASSANO y ALIANDRO ANTONIO, SUCESORES DE SASSANO y ALIANDRO EMILIA ANTONIA, SUCESORES DE SASSANO y ALIANDRO CARMEN EMILIA, SUCESORES DE SASSANO Y ALIANDRO CONCEPCION, SUCESORES DE ORTIZ Y SASSANO MARIA CONCEPCION, ANA CAROLINA AGUIAR Y ORTIZ, SUCESORES DE ORTIZ Y SASSANO JOSEFA, SUCESORES DE NASCA y SASSANO CONCEPCION ANTONIA, SUCESORES DE NASCA y SASSANO ISABEL MATILDE, SUCESORES DE NASCA y SASSANO JOSE ADOLFO, SUCESORES DE NASCA DOMINGO, SUCESORES DE SAMPAOLI DE SASSANO ANGELA, ya quiénes se consideren con derechos sobre el inmueble objeto del proceso caratulado «SANABRIA FRANCESCHI MIGUEL ANGEL C/ ALIANDRO DE SASSANO MARIA CONCEPCION Y OTROS S/PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA» Expediente OL-5304-2022, sito en calle Santa Fe N° 1.631 y Santa Fe N° 1.621 de Olavarría, designados catastralmente como Circ. II, Secc. G, Chacra: 602, Partidas Inmobiliarias 48.731/2respectivamente, Matrículas:54.547/8respectivamente, correspondiente al Partido de Olavarría Manzana 602c, Parcelas: 12 y 13, N° (078), según plano 78220-65- para que tomen intervención en autos y hagan valer los derechos que estimen corresponder bajo apercibimiento de nombrárseles un DEFENSOR DE AUSENTES.

El presente edicto deberá publicarse en Línea Noticias.-