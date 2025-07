Edicto sobre quiebra pequeña

EDICTO: Por CINCO días el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Olavarría, del

Departamento judicial de Azul, a cargo de la Dra. MARIA HILDA GALDOS, Secretaría Unica, a cargo del

Dr. JORGE MARIANO FERRARI, informa que en autos caratulados «VENEZIANO SERGIO DANIEL S/

QUIEBRA(PEQUEÑA)» (Expte. No OL-3115-2025 ) el día 25/06/2025, se decretó el estado de quiebra de

Sergio Daniel VENEZIANO, DNI no 26.262.723, con domicilio en calle Moreno no 1.508 de la ciudad de

Olavarría; dispóniendose que los acreedores deberán presentar al síndico sus pedidos de verificación

hasta el día 23 de Septiembre de 2025.- Síndico: Cr. Pablo E. PUPPIO, con domicilio en calle Sargento

Cabral No 2.791 de Olavarría, horario de atención: LUNES a VIERNES de 09 a 12 hs., con previo turno,

teléfono y correo de contacto: 2281582135, [email protected]. A los fines del pago del

arancel los datos de la cuenta bancaria se encuentran denunciados en autos.- La sindicatura deberá

presentar las copias de las impugnaciones al Juzgado el día 10 de Octubre de 2025, el informe

individual del art. 35 de la ley 24522 el día 05 de Noviembre de 2025, venciendo el plazo para la

presentación por ella del informe general del art. 39 el día 23 de Diciembre de 2025.- Dado, sellado y

firmado en la Sala de mi público despacho en la ciudad de Olavaría.-

